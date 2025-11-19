Siemens Energy Prognose: Größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie im Jahresverlauf sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier ein Hoch bei 110,45 EUR markiert, das für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Die Aktie gab bis in den Bereich der 95 EUR nach, konnte sich von hier aus wieder deutlich erholen und ist zum Wochenbeginn an ein neues Jahreshoch (114,65 EUR) gelaufen, das im Handel gestern direkt wieder abverkauft worden ist.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

✅ Drei Key Takeaways

Siemens Energy bleibt trotz Tagesverlust bullisch , solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA20 notiert; ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch bei 114,65 EUR ist möglich.

Rücksetzer finden starke Unterstützung zunächst an der SMA20, darunter an der SMA50; ein Bruch der SMA50 würde das positive Chartbild deutlich eintrüben.

Kurzfristig eröffnet ein Anstieg über die SMA20 im 4h-Chart die Chance, das GAP bei 112,95 EUR zu schließen und wieder in Richtung der nächsten Widerstände vorzustoßen.

Am 18.11.2025 schlossen im Xetra-Handel lediglich 9 DAX-Aktien im Plus, während 31 Werte Verluste verzeichneten. Besonders stark traf es Siemens Energy, die mit einem Abschlag von 4,78 % das Schlusslicht bildete. Auch Infineon (-3,01 %) und adidas (-2,87 %) zählten zu den deutlichen Tagesverlierern. Damit stand Siemens Energy im Gegensatz zu den wenigen DAX Gewinnern deutlich unter Druck.

DAX 40 Verlierer – Siemens Energy im Fokus

Die Siemens Energy Aktie (ENR) verlor per Xetra-Schluss 4,78 % und war damit der schwächste Wert des Tages. Trotz der deutlichen Abgaben bleibt die Siemens Energy Prognose aus charttechnischer Sicht weiterhin interessant – insbesondere für Anleger, die auf eine Fortsetzung der mittelfristigen Aufwärtsbewegung setzen.

📈 Chartanalyse: Siemens Energy Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Verlauf des Jahres zeigte Siemens Energy eine schrittweise Stabilisierung und anschließende Erholung.

April: Jahrestief, das schnell zurückgekauft wurde

August: erneute Schwächephase, die jedoch Käufer anzog

Oktober: neues Hoch bei 110,45 EUR

Korrektur: Rücksetzer auf rund 95 EUR , danach erneute Aufwärtsbewegung

Neues Jahreshoch: 114,65 EUR zu Wochenbeginn – anschließend direkt Gewinnmitnahmen

Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA)

SMA20: 105,72 EUR

SMA50: 102,72 EUR

Nach einer kurzzeitigen Schwächephase Ende Oktober stabilisierte sich die Aktie an der SMA50 und lief anschließend erneut zur SMA20 zurück. Zu Beginn der Woche wurde sogar ein neues Jahreshoch markiert, bevor die Notierungen wieder abgaben.

Bullische Einschätzung

Solange ein Tagesschluss über der SMA20 gelingt, bleibt die Siemens Energy Prognose klar bullisch.

Potenzielle Ziele:

Jahreshoch: 114,65 EUR

Zielzone: 120–122,50 EUR

Erweitertes Ziel: 135 EUR

Rücksetzer

Rückläufe könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Falls diese Marke fällt, bietet die SMA50 eine weitere Unterstützung. Ein deutlicher Bruch der SMA50 würde das bullische Szenario deutlich schwächen.

🕓 4-Stunden-Chart: Kurzfristige Siemens Energy Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigte sich zunächst Stärke über SMA20 und SMA50. Rücksetzer stabilisierten mehrfach in diesem Bereich. Nach einem Hoch Anfang November kam es allerdings erneut zu Schwächephasen und einem Abrutschen unter beide Durchschnittslinien.

Ein zwischenzeitliches GAP-Up führte nur über die SMA50, nicht aber nachhaltig über die SMA20.

Aktuell notiert die Aktie zwischen SMA20 und SMA50.

Bullisches Szenario (kurzfristig)

Gelingt heute der Anstieg über die SMA20, könnte Siemens Energy:

das offene GAP bei 112,95 EUR schließen

anschließend das Jahreshoch anlaufen

Bärisches Szenario

Fällt die SMA50, trübt sich das Bild merklich ein.

Nächstes Korrekturziel:

SMA200 bei 108,34 EUR

📊 Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

108,34

108,71

110,91

112,95 (GAP)

114,65

122,50

129,00

Unterstützungen

107,01

105,72

105,51

102,72

100,70

99,73

99,34 (GAP)

98,49

98,09

94,40

Fazit: Siemens Energy Prognose bleibt trotz Rücksetzer positiv

Die Siemens Energy Aktie zählt zwar aktuell nicht zu den DAX Gewinnern, doch die übergeordnete Struktur bleibt konstruktiv. Solange die SMA20 und SMA50 verteidigt werden, hat die Aktie Chancen auf eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung und einen erneuten Angriff auf die Hochs.

