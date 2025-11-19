Siemens Energy Prognose: Größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

- Siemens Energy bleibt trotz Tagesverlust bullisch
- Rücksetzer finden starke Unterstützung
- Kurzfristig eröffnet ein Anstieg über die SMA20
Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie im Jahresverlauf sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier ein Hoch bei 110,45 EUR markiert, das für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Die Aktie gab bis in den Bereich der 95 EUR nach, konnte sich von hier aus wieder deutlich erholen und ist zum Wochenbeginn an ein neues Jahreshoch (114,65 EUR) gelaufen, das im Handel gestern direkt wieder abverkauft worden ist.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
✅ Drei Key Takeaways
-
Siemens Energy bleibt trotz Tagesverlust bullisch, solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA20 notiert; ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch bei 114,65 EUR ist möglich.
-
Rücksetzer finden starke Unterstützung zunächst an der SMA20, darunter an der SMA50; ein Bruch der SMA50 würde das positive Chartbild deutlich eintrüben.
-
Kurzfristig eröffnet ein Anstieg über die SMA20 im 4h-Chart die Chance, das GAP bei 112,95 EUR zu schließen und wieder in Richtung der nächsten Widerstände vorzustoßen.
Am 18.11.2025 schlossen im Xetra-Handel lediglich 9 DAX-Aktien im Plus, während 31 Werte Verluste verzeichneten. Besonders stark traf es Siemens Energy, die mit einem Abschlag von 4,78 % das Schlusslicht bildete. Auch Infineon (-3,01 %) und adidas (-2,87 %) zählten zu den deutlichen Tagesverlierern. Damit stand Siemens Energy im Gegensatz zu den wenigen DAX Gewinnern deutlich unter Druck.
DAX 40 Verlierer – Siemens Energy im Fokus
Die Siemens Energy Aktie (ENR) verlor per Xetra-Schluss 4,78 % und war damit der schwächste Wert des Tages. Trotz der deutlichen Abgaben bleibt die Siemens Energy Prognose aus charttechnischer Sicht weiterhin interessant – insbesondere für Anleger, die auf eine Fortsetzung der mittelfristigen Aufwärtsbewegung setzen.
📈 Chartanalyse: Siemens Energy Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Verlauf des Jahres zeigte Siemens Energy eine schrittweise Stabilisierung und anschließende Erholung.
-
April: Jahrestief, das schnell zurückgekauft wurde
-
August: erneute Schwächephase, die jedoch Käufer anzog
-
Oktober: neues Hoch bei 110,45 EUR
-
Korrektur: Rücksetzer auf rund 95 EUR, danach erneute Aufwärtsbewegung
-
Neues Jahreshoch: 114,65 EUR zu Wochenbeginn – anschließend direkt Gewinnmitnahmen
Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA)
-
SMA20: 105,72 EUR
-
SMA50: 102,72 EUR
Nach einer kurzzeitigen Schwächephase Ende Oktober stabilisierte sich die Aktie an der SMA50 und lief anschließend erneut zur SMA20 zurück. Zu Beginn der Woche wurde sogar ein neues Jahreshoch markiert, bevor die Notierungen wieder abgaben.
Bullische Einschätzung
Solange ein Tagesschluss über der SMA20 gelingt, bleibt die Siemens Energy Prognose klar bullisch.
Potenzielle Ziele:
-
Jahreshoch: 114,65 EUR
-
Zielzone: 120–122,50 EUR
-
Erweitertes Ziel: 135 EUR
Rücksetzer
Rückläufe könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Falls diese Marke fällt, bietet die SMA50 eine weitere Unterstützung. Ein deutlicher Bruch der SMA50 würde das bullische Szenario deutlich schwächen.
🕓 4-Stunden-Chart: Kurzfristige Siemens Energy Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigte sich zunächst Stärke über SMA20 und SMA50. Rücksetzer stabilisierten mehrfach in diesem Bereich. Nach einem Hoch Anfang November kam es allerdings erneut zu Schwächephasen und einem Abrutschen unter beide Durchschnittslinien.
Ein zwischenzeitliches GAP-Up führte nur über die SMA50, nicht aber nachhaltig über die SMA20.
Aktuell notiert die Aktie zwischen SMA20 und SMA50.
Bullisches Szenario (kurzfristig)
Gelingt heute der Anstieg über die SMA20, könnte Siemens Energy:
-
das offene GAP bei 112,95 EUR schließen
-
anschließend das Jahreshoch anlaufen
Bärisches Szenario
Fällt die SMA50, trübt sich das Bild merklich ein.
Nächstes Korrekturziel:
-
SMA200 bei 108,34 EUR
📊 Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
-
108,34
-
108,71
-
110,91
-
112,95 (GAP)
-
114,65
-
122,50
-
129,00
Unterstützungen
-
107,01
-
105,72
-
105,51
-
102,72
-
100,70
-
99,73
-
99,34 (GAP)
-
98,49
-
98,09
-
94,40
Fazit: Siemens Energy Prognose bleibt trotz Rücksetzer positiv
Die Siemens Energy Aktie zählt zwar aktuell nicht zu den DAX Gewinnern, doch die übergeordnete Struktur bleibt konstruktiv. Solange die SMA20 und SMA50 verteidigt werden, hat die Aktie Chancen auf eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung und einen erneuten Angriff auf die Hochs.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.