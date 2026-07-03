DAX Gewinner am Donnerstag: Bayer🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze 📈 Bayer ist größter DAX Gewinner: Die Aktie steigt um 9,28 % und führt die Gewinnerliste an.

🟢 Bullische Charttechnik: Die Bayer-Aktie notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und bestätigt den Aufwärtstrend.

🎯 DAX heute: Solange Bayer oberhalb der SMA20 bleibt, rücken Kursziele bei 54,95 Euro und 58,90 Euro in den Fokus.

Der DAX heute zeigte sich zum Xetra-Schluss in einer beeindruckenden Verfassung. Insgesamt beendeten 38 der 40 DAX-Unternehmen den Handelstag im Plus. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Bayer Aktie, die mit einem Kursplus von 9,28 % den stärksten Tagesgewinn verbuchte. Ebenfalls stark präsentierten sich Vonovia und Rheinmetall. Neben der positiven Marktbreite überzeugt auch das charttechnische Bild der Bayer-Aktie. Sowohl im Tages- als auch im Vier-Stunden-Chart dominiert derzeit ein bullisches Szenario, das weiteres Kurspotenzial eröffnet. ► Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE 🏆 DAX Gewinner: Bayer führt die Gewinnerliste an Der Handelstag verlief für viele DAX-Unternehmen äußerst erfolgreich. Die größten DAX Gewinner: 🥇 Bayer: +9,28 % 🥈 Vonovia: +5,71 % 🥉 Rheinmetall: +5,67 % Insgesamt konnten 38 von 40 DAX-Werten den Handelstag mit Kursgewinnen beenden – ein deutliches Zeichen für die breite Marktstärke im DAX heute. 📊 Bayer-Aktie: Aufwärtstrend gewinnt weiter an Dynamik Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die wichtigsten Entwicklungen: 📈 Seit Anfang Juni dominiert wieder das Kaufinteresse.

🚀 Die Aktie konnte sich dynamisch erholen und mehrere Widerstände überwinden.

📊 Sowohl die SMA20 als auch die SMA50 wurden zurückerobert.

🟢 Das Tageschart liefert aktuell ein klar bullisches Signal. Besonders bemerkenswert ist die Stabilisierung an der SMA200, die den jüngsten Rücksetzer erfolgreich aufgefangen hat. 🚀 DAX heute: Diese Chartmarken sind jetzt entscheidend Für die weitere Entwicklung der Bayer-Aktie rücken nun mehrere wichtige Kursmarken in den Fokus. 📈 Wichtige Widerstände 🎯 54,95 Euro

🎯 58,62 Euro

🎯 58,90 Euro (Gap)

🎯 65,62 Euro Ein nachhaltiger Anstieg über 54,95 Euro könnte den Weg zur Schließung des offenen Gaps bei 58,90 Euro ebnen. Bayer Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📉 Unterstützungen sichern den Aufwärtstrend Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, bleiben folgende Unterstützungen wichtig: 📍 50,04 Euro

📍 47,73 Euro

📍 46,63 Euro (SMA20 im 4h-Chart)

📍 40,78 Euro (SMA50)

📍 40,35 Euro (SMA20 im Tageschart)

📍 38,92 Euro (SMA200) Rücksetzer bis zur SMA20 gelten aus charttechnischer Sicht derzeit als normale Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends. ⏱️ Vier-Stunden-Chart bestätigt die bullische Tendenz Auch der kurzfristige Chart spricht für weiter steigende Kurse. Die wichtigsten Signale: 📈 Die Bayer-Aktie notiert oberhalb der SMA20 , SMA50 und SMA200 .

🔄 Nach dem Ausbruch über die SMA200 setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort.

✅ Solange die Aktie oberhalb der SMA20 bleibt, bleibt die bullische Interpretation bestehen. Ein Rückfall unter die SMA20 würde hingegen das Risiko einer Korrektur in Richtung der SMA50 erhöhen. 💡 Was bedeutet das für Anleger? Die aktuelle technische Ausgangslage spricht weiterhin für die Käufer. ✅ Positiv Breite Marktstärke im DAX.

Intakter Aufwärtstrend bei Bayer.

Bullische Signale im Tages- und Vier-Stunden-Chart.

Weitere Kursziele oberhalb von 54,95 Euro möglich. ⚠️ Risiken Gewinnmitnahmen nach dem starken Kursanstieg.

Rückfall unter die SMA20 könnte das Momentum abschwächen.

Schwächeres Gesamtmarktumfeld könnte kurzfristig belasten. Ein konsequentes Risikomanagement bleibt daher auch bei einem positiven Chartbild wichtig. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung der DAX Gewinner und des DAX heute bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 📈 Verhalten der Bayer-Aktie an der SMA20

🎯 Angriff auf den Widerstand bei 54,95 Euro

📊 Marktbreite innerhalb des DAX

🌍 Internationale Börsenstimmung

🏦 Unternehmensnachrichten und Analystenkommentare Diese Faktoren dürften die weitere Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Bayer bleibt der stärkste DAX Gewinner Die Bayer Aktie war mit einem Kursplus von 9,28 % der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Gleichzeitig unterstreicht die Tatsache, dass 38 von 40 DAX-Werten im Plus schlossen, die derzeit starke Marktverfassung des deutschen Leitindex. Auch die Charttechnik liefert Rückenwind. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleibt die bullische Einschätzung bestehen. Aus technischer Sicht liegen die nächsten Kursziele bei 54,95 Euro und anschließend am offenen Gap bei 58,90 Euro. Für Anleger bleibt Bayer damit einer der spannendsten Werte im DAX heute. Bayer Aktie im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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