DAX Gewinner: Brenntag Aktie mit starkem Kursplus - Analyse & Prognose

Das Wichtigste in Kürze Brenntag Aktie führt DAX Gewinner an

Technisch klar bullisch

Weitere Kursziele im Fokus

Per Xetra-Schluss vom 16.04.2026 konnten 21 Aktien im DAX Gewinne verbuchen, während 19 Werte im Minus schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Brenntag Aktie, die um starke 4,72 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls gefragt waren Scout24 mit 4,23 Prozent sowie Infineon mit einem Plus von 3,14 Prozent. ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR ⚡ Key Takeaways Brenntag Aktie führt DAX Gewinner an: Mit +4,72 Prozent war die Brenntag Aktie der stärkste Wert im DAX und markierte ein neues Jahreshoch.

Mit +4,72 Prozent war die Brenntag Aktie der stärkste Wert im DAX und markierte ein neues Jahreshoch. Technisch klar bullisch: Die Aktie notiert über wichtigen Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200), was den Aufwärtstrend bestätigt und weiteres Potenzial signalisiert.

Die Aktie notiert über wichtigen Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200), was den Aufwärtstrend bestätigt und weiteres Potenzial signalisiert. Weitere Kursziele im Fokus: Solange die SMA20 hält, bleiben Anstiege in Richtung 62–63 EUR wahrscheinlich, während Rücksetzer gut unterstützt erscheinen. Brenntag Aktie mit neuem Jahreshoch Die Brenntag Aktie (BNR) war damit der Top-Performer unter den DAX Gewinnern. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung konnte das Papier ein neues Jahreshoch markieren. Zuvor war die Aktie seit Juni 2025 in einem Abwärtstrendkanal gefangen, wobei Erholungen regelmäßig abverkauft wurden. Erst ab Oktober setzte eine Stabilisierung ein. Seit Jahresbeginn nahm das Kaufinteresse deutlich zu, insbesondere ab Februar zeigte die Brenntag Aktie eine starke Aufwärtsdynamik. Nach einem Rücksetzer unter die Marke von 45 EUR konnte sich das Papier wieder deutlich erholen. Chartanalyse Brenntag Aktie (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich ein klar bullisches Bild: Die Brenntag Aktie notiert über der SMA20 (55,78 EUR)

Auch die SMA200 (51,98 EUR) wurde zurückerobert

Die SMA20 hat die SMA50 und SMA200 von unten gekreuzt - ein positives Signal Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mögliche Kursziele: 62,14 EUR

63,00 EUR Sollte es zu Rücksetzern kommen, könnten folgende Unterstützungen greifen: SMA20 (55,78 EUR)

SMA50 (53,72 EUR) Ein Bruch dieser Marken würde das bullische Szenario abschwächen. Prognose Daily: bullisch YouTube Trading Videos Brenntag Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bestätigt sich das positive Bild der Brenntag Aktie. Die vorherige Seitwärtsphase wurde nach oben aufgelöst, und das Papier konnte sich stabil über der SMA20 (58,24 EUR) etablieren. Die dynamische Aufwärtsbewegung der letzten Handelstage unterstreicht die Stärke der Aktie. Wichtige Punkte im 4h-Chart: Stabilisierung über SMA20

SMA50 (57,09 EUR) als zusätzliche Unterstützung

SMA200 (52,81 EUR) erfolgreich überwunden Solange die Brenntag Aktie über der SMA20 notiert, bleibt der kurzfristige Trend aufwärtsgerichtet. Prognose 4h: bullisch Tagesprognose Brenntag Aktie Die aktuelle Einschätzung für die Brenntag Aktie bleibt positiv. Das Momentum spricht für weiter steigende Kurse, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden. Widerstände: 62,14 EUR

63,00 EUR

66,60 EUR

68,70 EUR Unterstützungen: 58,37 EUR

58,24 EUR

57,09 EUR

55,78 EUR

53,72 EUR

52,81 EUR

51,98 EUR

44,80 EUR (Gap)

43,72 EUR Fazit: Brenntag Aktie bleibt einer der stärksten DAX Gewinner Die Brenntag Aktie überzeugt aktuell als einer der klaren DAX Gewinner mit starker Trendstruktur und positivem Momentum. Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart dominiert ein bullisches Bild. Kurzfristig sind weitere Kursanstiege möglich, solange die zentralen gleitenden Durchschnitte verteidigt werden. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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