DAX heute: Deutsche Börse Aktie unter den DAX Gewinnern mit starkem Plus

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Börse Aktie stärkster Wert

Technisch bullisches Setup

Stabile Unterstützungszone

Der DAX heute zeigte sich zum Xetra-Schluss am Donnerstag der letzten Handelswoche (02.04.2026) uneinheitlich: 17 Werte konnten zulegen, während 23 Aktien mit Abschlägen schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Deutsche Börse Aktie, die mit einem Tagesplus von 2,10 Prozent die stärkste Performance im Leitindex verzeichnete. Ebenfalls gefragt waren Scout24 (+1,77 Prozent) und E.ON (+1,70 Prozent). ► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1 ⚡ Key Takeaways Deutsche Börse Aktie stärkster Wert: Die Aktie führt die DAX Gewinner mit +2,10 Prozent an und zeigt klare relative Stärke im DAX heute.

Die Aktie führt die DAX Gewinner mit +2,10 Prozent an und zeigt klare relative Stärke im DAX heute. Technisch bullisches Setup: Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA200) signalisiert steigende Kurse mit Zielen bei 262 EUR und 275 EUR.

Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA200) signalisiert steigende Kurse mit Zielen bei 262 EUR und 275 EUR. Stabile Unterstützungszone: Bereich um 244 EUR (SMA20/SMA50) bleibt entscheidend - erst ein Bruch würde das positive Szenario eintrüben. DAX Gewinner: Deutsche Börse Aktie überzeugt Die Deutsche Börse Aktie (DB1) setzte sich damit klar an die Spitze der DAX Gewinner. Die Aktie profitierte von anhaltendem Kaufinteresse und bestätigte ihre kurzfristige Aufwärtsbewegung. Chartanalyse Deutsche Börse Aktie - Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die Deutsche Börse Aktie nach einer längeren Konsolidierungsphase wieder an Stärke gewinnt. Nachdem das Papier zwischenzeitlich bis an die 200 EUR-Marke zurückgesetzt hatte, konnte dort ein stabiler Boden ausgebildet werden. In den vergangenen Wochen folgte eine dynamische Erholung bis über die 250 EUR-Marke. Besonders positiv ist die Rückeroberung der SMA200 (aktuell bei 234,17 EUR). Auch die SMA20 (aktuell bei 244,47 EUR) wurde zuletzt erfolgreich verteidigt. Damit hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Solange sich die Aktie im Tagesverlauf über der SMA20 behaupten kann, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Mögliche Ziele auf der Oberseite liegen bei 262,20 EUR und 275,90 EUR. Auf der Unterseite könnte ein Rücksetzer zunächst das Gap bei 245,50 EUR schließen. Darunter bietet die SMA20 weiterhin Unterstützung. Ein Bruch dieser Marke würde das positive Szenario eintrüben und die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf zur SMA200 erhöhen. Einschätzung Tageschart: bullisch Chartanalyse Deutsche Börse Aktie - 4h Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bestätigt sich die Stärke der Deutsche Börse Aktie. Nach mehreren Anläufen konnte die Aktie die SMA200 im 4h-Chart überwinden und sich nachhaltig darüber etablieren. Aktuell notiert das Papier stabil über der SMA20 (244,81 EUR) und SMA50 (244,72 EUR), die eng beieinander liegen und als starke Unterstützungszone fungieren. Solange diese Zone hält, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Ein Rückfall unter diese gleitenden Durchschnitte würde hingegen das kurzfristige Chartbild verschlechtern. Einschätzung 4h Chart: bullisch YouTube Trading Videos DAX heute - Ausblick auf die Deutsche Börse Aktie Für den DAX heute bleibt die Deutsche Börse Aktie einer der interessantesten Werte unter den DAX Gewinnern. Die technische Ausgangslage spricht weiterhin für steigende Kurse, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden. Widerstände: 257,60 EUR, 262,00 EUR, 271,90 EUR

Unterstützungen: 251,72 EUR, 245,74 EUR, 244,81 EUR, 244,72 EUR, 244,47 EUR, 234,70 EUR, 234,17 EUR, 228,23 EUR, 224,86 EUR Tagesprognose: aufwärts AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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