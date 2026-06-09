DAX Gewinner heute: Infineon Aktie mit 5,47% Plus an der DAX-Spitze

Per Xetra-Schluss vom 08.06.2026 konnten 17 DAX-Aktien Kursgewinne verbuchen, während 23 Werte den Handelstag im Minus beendeten. Die Liste der DAX Gewinner wurde von der Infineon Aktie angeführt, die um 5,47% zulegen konnte und damit einen Teil der Verluste vom Freitag kompensierte. Ebenfalls stark präsentierten sich adidas mit einem Plus von 2,80% sowie Daimler Truck Holding mit einem Kursgewinn von 2,55%.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

⚡ Key Takeaways

Infineon war der stärkste DAX Gewinner des Tages: Die Infineon Aktie legte um 5,47% zu und führte damit die Gewinnerliste im DAX an. Ein Teil der Verluste vom Freitag konnte dadurch wieder aufgeholt werden.

Die Infineon Aktie legte um 5,47% zu und führte damit die Gewinnerliste im DAX an. Ein Teil der Verluste vom Freitag konnte dadurch wieder aufgeholt werden. Technisches Bild bleibt bullisch: Die Infineon Aktie konnte sich zuletzt erfolgreich an der SMA20 stabilisieren. Solange der Kurs per Tagesschluss über dieser Marke bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung des Jahreshochs bei 88,36 EUR.

Die Infineon Aktie konnte sich zuletzt erfolgreich an der SMA20 stabilisieren. Solange der Kurs per Tagesschluss über dieser Marke bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung des Jahreshochs bei 88,36 EUR. Wichtige Marken im Fokus: Auf der Oberseite rückt zunächst das offene Gap bei 82,26 EUR in den Blick. Auf der Unterseite bleibt die SMA20 die entscheidende Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte das positive Chartbild eintrüben.

DAX Gewinner: Infineon Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Die Infineon Aktie (IFX) war mit einem Kursanstieg von 5,47% per Xetra-Schluss der stärkste DAX Gewinner des Tages. Damit setzte sich der Halbleiterwert an die Spitze der Gewinnerliste im deutschen Leitindex.

Infineon Aktie im Tageschart: Bullischer Trend bleibt intakt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer breiten Seitwärtsrange. Erst zu Beginn des Jahres gelang der nachhaltige Ausbruch auf der Oberseite. Im Anschluss stieg die Aktie bis auf 48,22 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und den Kurs wieder unter Druck brachten. Erst unterhalb der Marke von 40 EUR gelang die Stabilisierung.

Nach einer Erholung konnte sich die Infineon Aktie mit einem Gap-Up wieder über die 40-EUR-Marke schieben und den Aufwärtstrend fortsetzen. Das in der vergangenen Handelswoche markierte Jahreshoch wurde anschließend jedoch zunächst abverkauft.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Rücksetzer Ende März im Bereich der SMA200 (aktuell 42,47 EUR) stabilisieren konnte. Danach gelang der dynamische Anstieg über die SMA50 (aktuell 58,07 EUR). Im gestrigen Handel setzte die Infineon Aktie mit dem Kerzenkörper auf der SMA20 (aktuell 73,51 EUR) auf und konnte sich von dort deutlich nach oben absetzen.

Prognose Tageschart: Weitere Chancen für die Infineon Aktie

Das technische Gesamtbild der Infineon Aktie bleibt weiterhin bullisch. Solange sich der Kurs per Tagesschluss über der SMA20 behaupten kann, bestehen gute Chancen auf einen erneuten Anlauf des Jahreshochs.

Bestätigt der Markt den gestrigen Tagesschluss, könnte die Infineon Aktie zunächst das offene Gap bei 82,26 EUR schließen. Anschließend würde das Jahreshoch bei 88,36 EUR wieder in den Fokus rücken.

Sollte der gestrige Schlusskurs hingegen nicht bestätigt werden, wäre ein erneuter Rücksetzer an die SMA20 denkbar. Dort könnte sich die Aktie erneut stabilisieren. Kritischer würde das Chartbild erst bei einem nachhaltigen Tagesschluss unterhalb der SMA20, der am Folgetag bestätigt wird. In diesem Fall könnten weitere Kursrückgänge folgen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bullisch

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart hatte die Infineon Aktie im Februar Schwierigkeiten, die SMA20 (aktuell 82,86 EUR) sowie die SMA50 (aktuell 75,43 EUR) nachhaltig zu überwinden. Nach einem Rücksetzer an die SMA200 (aktuell 53,45 EUR) gelang Ende März schließlich die Stabilisierung und der dynamische Ausbruch nach oben.

In der Folge konnte sich die Infineon Aktie über alle relevanten gleitenden Durchschnitte schieben. Die SMA20 wurde im Handel am Freitag zwar kurzfristig unterschritten, die erwartete Stabilisierung an der SMA50 trat jedoch ein.

Prognose 4-Stunden-Chart

Setzt sich das Kaufinteresse fort, könnte die Infineon Aktie erneut über die SMA20 steigen und das offene Gap schließen. Damit würden sich die kurzfristigen Aufwärtsperspektiven weiter verbessern.

Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich der SMA50 stabilisieren. Kritisch wäre hingegen ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie. In diesem Fall könnte die Aktie das Gap bei 68,72 EUR anlaufen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch / neutral

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Tendenz: aufwärts

Widerstände

82,16 EUR

82,26 EUR (Gap)

82,86 EUR

83,38 EUR

88,36 EUR

92,00 EUR

99,50 EUR

105,00 EUR

Unterstützungen

76,16 EUR

75,43 EUR

73,51 EUR

71,96 EUR

68,72 EUR (Gap)

58,07 EUR

53,45 EUR

49,54 EUR (Gap)

42,47 EUR

Fazit: Infineon Aktie bleibt einer der stärksten DAX Gewinner

Die Infineon Aktie präsentierte sich zum Wochenstart als stärkster DAX Gewinner und verteidigte wichtige technische Unterstützungen. Solange die SMA20 im Tageschart hält, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und einen erneuten Angriff auf das Jahreshoch intakt. Für Anleger bleibt die Infineon Aktie damit einer der technisch interessantesten Werte unter den aktuellen DAX Gewinnern.

DER DEUTSCHE INDEX