KEY TAKEAWAYS Wesentlich ist, ob der Tagesschluss von gestern heute zum Wochenschluss bestätigt wird. Ist dies der Fall, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts an das Jahreshoch gehen. Kann sich die Aktie über dieser Linie festsetzen, so ist denkbar, dass es weiter aufwärts an die 18,50 EUR bzw. die 20 EUR-Marke gehen könnte. ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Gewinner am 25.09.2025 – E.ON Aktie im Fokus Am gestrigen Handelstag (25.09.2025) schlossen im DAX 14 Aktien im Plus und 26 im Minus. Größter DAX Gewinner war die E.ON Aktie (EOAN), die sich per Xetra-Schluss um +1,40 % verteuerte. Dahinter folgten Hannover Rück mit +1,38 % und Allianz mit +1,18 %. Damit stand die E.ON Aktie im Rampenlicht und übernahm die Spitzenposition unter den DAX Gewinnern. Chartanalyse E.ON Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Kursentwicklung der E.ON Aktie zeigt, dass nach einer längeren Abwärtsbewegung bis Mitte Januar 2025 eine Bodenbildung eingesetzt hat. Ab diesem Zeitpunkt konnte sich der Titel sukzessive erholen und etablierte eine klare Aufwärtsbewegung. Jahreshoch: 16,53 EUR (August 2025)

Unterstützungen: SMA20 (15,38 EUR) und SMA50 (15,68 EUR)

Wichtiger Support: SMA200 (14,10 EUR) Nach Gewinnmitnahmen Anfang September konnte sich die Aktie stabilisieren und zuletzt wieder an die 16-Euro-Marke heranschieben. Sollte der gestrige Tagesschluss heute bestätigt werden, wären Kursziele bei 18,50 EUR bis 20,00 EUR möglich. Chartanalyse E.ON Aktie – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart zeigt sich ein bullisches Bild: Die Aktie hat sich erfolgreich über die SMA20 (15,67 EUR) und SMA50 (15,46 EUR) geschoben.

Fazit: E.ON Aktie als klarer DAX Gewinner Die E.ON Aktie war gestern nicht nur der stärkste DAX Gewinner, sondern zeigt auch charttechnisch ein bullisches Setup. Hält die Aktie ihre aktuellen Unterstützungen, stehen die Chancen gut, dass die Rally weitergeht und neue Hochs bei 18,50 bis 20,00 EUR erreicht werden.

