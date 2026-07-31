Amazon Aktie explodiert nachbörslich um über 10 %! 🚀 AWS-Cloud boomt mit 37 % Wachstum

Der US-E-Commerce- und Cloud-Riese Amazon hat mit seinen Finanzergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Getrieben von einem beschleunigten Wachstum in der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS), starken Werbeeinnahmen und einem milliardenschweren Bewertungsgewinn durch die Beteiligung am KI-Labor Anthropic schoss die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 10 % nach oben. Für Anleger, die im Bereich Big Tech und künstliche Intelligenz aussichtsreiche Aktien kaufen wollen, lenkt dieses Zahlenfeuerwerk den Fokus erneut auf die Amazon Aktie.

► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Amazon Aktie

1. ☁️ AWS-Cloud boomt und schlägt die Erwartungen deutlich

Schnellstes Cloud-Wachstum seit 2021: Der Umsatz im Segment Amazon Web Services (AWS) stieg im Vorjahresvergleich um 37 % auf 42,2 Milliarden US-Dollar (Analysten hatten 40,54 Mrd. USD bzw. +31 % erwartet).

KI & Custom Chips als Treiber: Sowohl das KI-Geschäft als auch die eigens entwickelten Chips (wie Trainium und Graviton) überschritten eine jährliche Umsatzrate von jeweils 25 Milliarden US-Dollar.

Gigantischer Auftragsbestand: Der AWS-Auftragsbestand kletterte auf 496 Milliarden US-Dollar.

Starkes Werbe- und Handelsgeschäft: Der Gesamtumsatz stieg auf 200,61 Milliarden US-Dollar (erwartet: 196,47 Mrd. USD). Die Werbeeinnahmen legten auf 19,81 Milliarden US-Dollar zu, während der Nordamerika-Umsatz – begünstigt durch die Vorverlegung des Prime Days in den Juni – um 16 % auf 116,2 Milliarden US-Dollar kletterte.

2. 💸 Rekord-Investitionen in KI drücken den freien Cashflow

CapEx-Anhebung auf 220 Milliarden USD: CEO Andy Jassy gab bekannt, dass die Investitionsausgaben (CapEx) im Gesamtjahr voraussichtlich 220 Milliarden US-Dollar erreichen werden (zuvor waren 200 Mrd. USD geplant). Allein im Juni-Quartal beliefen sich die Investitionsausgaben auf 54,2 Milliarden US-Dollar.

Hohe Nachfrage nach Rechenleistung: Grund für die Steigerung sind höhere Speicherpreise und die enorm hohe Kundennachfrage nach KI-Infrastruktur, die laut Jassy selbst 2026 und 2027 noch nicht vollständig bedient werden kann.

Cashflow im Minus: Die massiven Ausgaben führten in den letzten zwölf Monaten zu einem negativen freien Cashflow von minus 7,6 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: +18,2 Mrd. USD).

3. 📊 Gewinnprall gefüllt durch Anthropic-Investment

Milliardengewinn: Der Nettogewinn für das zweite Quartal kletterte auf beeindruckende 62,6 Milliarden US-Dollar bzw. 5,75 US-Dollar je Aktie (Vorjahr: 18,2 Mrd. USD) und lag damit weit über den Schätzungen von 1,82 US-Dollar.

Anthropic-Gewinn: Darin enthalten ist ein Vorsteuergewinn von 53,4 Milliarden US-Dollar, der im Wesentlichen aus der Neubewertung der Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic stammt.

Umsatzausblick Q3: Für das laufende Quartal peilt Amazon einen Umsatz von 197 bis 202 Milliarden US-Dollar an. Das scheinbar verhaltene Ziel liegt am Verschieben des Prime Days von Juli auf Juni; ohne diesen Effekt läge das Wachstum um knapp 400 Basispunkte höher. .

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🔍 Fazit: Jetzt die Amazon Aktie kaufen?

Amazon beweist mit den jüngsten Zahlen eindrucksvoll seine Führungsposition im globalen Cloud- und KI-Markt. Das beschleunigte Wachstum bei AWS zeigt, dass sich die massiven Investitionen in Rechenzentren, eigene KI-Chips und Infrastruktur bereits jetzt in vollem Umfang auszahlen.

Obwohl die drastische Erhöhung der Investitionsausgaben den freien Cashflow kurzfristig belasten mag, sichert sich Amazon damit die notwendigen Kapazitäten für die gigantische Nachfrage der kommenden Jahre. Für Anleger, die auf ein krisenfestes Big-Tech-Schwergewicht setzen und langfristig ausgerichtete Aktien kaufen wollen, bietet die Amazon Aktie ein exzellentes Fundament mit starkem Momentum.

Amazon Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Amazon Aktie

Warum ist die Amazon Aktie nachbörslich um über 10 % gestiegen?

Der Hauptgrund für den Kurssprung war das starke Wachstum der Cloud-Sparte AWS, deren Umsatz um 37 % auf 42,2 Milliarden US-Dollar stieg. Zudem übertraf Amazon beim Gesamtumsatz (200,61 Mrd. USD) und beim Gewinn je Aktie (5,75 USD) die Erwartungen der Analysten deutlich.

Wie entwickeln sich die KI-Investitionen von Amazon?

Amazon erhöht seine Investitionsausgaben für das laufende Jahr auf 220 Milliarden US-Dollar. CEO Andy Jassy betonte, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur so hoch ist, dass die Kapazitäten bis 2027 nicht ausreichen werden. Sowohl das KI-Geschäft als auch die eigenen Chips (Trainium/Graviton) erzielen bereits eine jährliche Umsatzrate von jeweils über 25 Milliarden US-Dollar.

Sollte man jetzt die Amazon Aktie kaufen?

Dank der unangefochtenen Stärke im Cloud-Geschäft, rekordhoher Auftragsbestände (496 Mrd. USD) und wachstumsstarker Bereiche wie Werbung und Pharmazie ist der Konzern hervorragend aufgestellt. Wer zukunftsträchtige Qualitäts-Aktien kaufen möchte, findet bei der Amazon Aktie ein hochattraktives Chance-Risiko-Verhältnis.