Nasdaq 100 Prognose: Analyse für Freitag, 31.07.2026 - Chancen auf 29.000 Punkte?

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.365 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst moderat nach, konnte sich knapp über der 27.200 Punkte-Marke stabilisieren und nachfolgend eine dynamische Erholung abbilden. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellten sich zunächst Gewinnmitnahmen ein, die aber direkt neue Käufer in den Markt gebracht haben. Bis zum Handelsschluss setzte sich die Erholungsbewegung weiter fort.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bullisch, nachdem der Index SMA20 und SMA50 zurückerobert hat.

bleibt kurzfristig leicht bullisch, nachdem der Index SMA20 und SMA50 zurückerobert hat. Die SMA200 bei 28.354 Punkten ist der entscheidende Widerstand für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Oberhalb der SMA200 rückt die psychologisch wichtige Marke von 29.000 Punkten in den Fokus.

Unsere Nasdaq 100 Prognose für Freitag zeigt nach der starken Erholung des Vortages weiterhin ein konstruktives Chartbild. Der Technologieindex konnte mehrere wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und notiert im frühen Handel bereits deutlich über dem Vortagesniveau. Damit rückt der Bereich um 29.000 Punkte zunehmend in den Fokus.

Nasdaq 100 aktuell: Kräftige Erholung setzt sich fort

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.365 Punkten. Nach einem zunächst schwächeren Handelsstart stabilisierte sich der Index knapp oberhalb der Marke von 27.200 Punkten und leitete anschließend eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Mit Beginn des US-Kassahandels kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen, die jedoch schnell wieder auf Kaufinteresse trafen. Bis zum Handelsschluss setzte sich die Erholung kontinuierlich fort.

Kursdaten 30.07. 29.07. Tageshoch 28.178 27.933 Tagestief 27.219 27.192 Tagesschluss 28.108 27.211 Handelsspanne 959 Punkte 741 Punkte

Die Prognose für den Vortag wurde deutlich übertroffen. Das erwartete Tageshoch lag bei 27.686 Punkten, tatsächlich erreichte der Nasdaq 28.178 Punkte.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert. Der Nasdaq startete den Donnerstag noch unterhalb der SMA20, konnte diese jedoch bereits am Vormittag gemeinsam mit dem 23,6%-Retracement zurückerobern. Anschließend gelang auch der Ausbruch über die SMA50. Die laufende Aufwärtsbewegung führte den Index im Frühhandel bereits an die SMA200 bei aktuell 28.354 Punkten heran. Gelingt es den Käufern, den Nasdaq nachhaltig oberhalb der SMA200 zu etablieren und diese Hürde per Stundenschluss zu bestätigen, dürfte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der nächsten Zielzonen bei 28.610 bis 28.625 Punkten sowie anschließend bis 29.010 bis 29.025 Punkten fortsetzen.

Scheitert der Ausbruch dagegen an der SMA200, dürfte zunächst die SMA20 bei aktuell 28.128 Punkten erneut als erste Unterstützung dienen. Sollte auch diese Marke aufgegeben werden, könnte sich die Korrektur bis an die SMA50 bei derzeit 27.771 Punkten ausweiten.

Kurzfristige Nasdaq 100 Analyse: neutral bis bullisch.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster hat sich das Chartbild spürbar aufgehellt. Nachdem der Nasdaq in den vergangenen Handelstagen mehrfach an der SMA20 gescheitert war, gelang am Donnerstag der dynamische Ausbruch über diese Durchschnittslinie. Im Frühhandel wurde zusätzlich die SMA50 bei aktuell 28.326 Punkten überwunden. Kann sich der Index nachhaltig oberhalb dieser Marke etablieren, steigen die Chancen auf einen Anstieg bis an die SMA200 bei derzeit 29.320 Punkten deutlich an. Diese Durchschnittslinie besitzt aus technischer Sicht weiterhin eine hohe Bedeutung und dürfte bei einem Erreichen genau beobachtet werden. Fällt der Nasdaq dagegen wieder unter die SMA50 zurück, wäre zunächst ein Rücksetzer bis an die SMA20 denkbar. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter diese Durchschnittslinie würde den jüngsten Ausbruch als Fehlsignal erscheinen lassen.

Übergeordnetes Chartbild: neutral.

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Freitagmorgen bei 28.467 Punkten und damit rund 1.100 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 28.467 Punkten behaupten, ergeben sich die nächsten Kursziele bei:

28.483 bis 28.510 Punkte

28.528 bis 28.553 Punkte

28.574 bis 28.621 Punkte

28.640 bis 28.685 Punkte

Oberhalb von 28.685 Punkten rücken anschließend folgende Zielbereiche in den Fokus:

28.707 bis 28.779 Punkte

28.799 bis 28.847 Punkte

28.866 bis 28.911 Punkte

28.927 bis 28.980 Punkte

28.995 bis 29.014 Punkte

29.035 bis 29.073 Punkte

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 28.467 Punkten behaupten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

28.444 bis 28.423 Punkte

28.404 bis 28.364 Punkte

28.340 bis 28.297 Punkte

28.277 bis 28.233 Punkte

28.208 bis 28.125 Punkte

Unterhalb von 28.125 Punkten erweitern sich die Abwärtsziele auf:

28.104 bis 28.079 Punkte

28.055 bis 28.002 Punkte

27.979 bis 27.950 Punkte

27.933 bis 27.888 Punkte

27.865 bis 27.815 Punkte

27.790 bis 27.725 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

28.625 Punkte

28.964 Punkte

29.138 bis 29.196 Punkte

29.293 Punkte

29.320 Punkte

29.623 Punkte

Unterstützungen

28.354 Punkte

28.326 Punkte

28.128 Punkte

27.812 Punkte

27.771 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Prognose

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt zum Wochenschluss ein deutlich verbessertes technisches Bild. Die Rückeroberung der SMA20 und SMA50 im Stunden- sowie im 4-Stunden-Chart spricht für eine zunehmende Stärke der Käufer. Der nächste entscheidende Widerstand liegt an der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 29.000 Punkte und darüber hinaus bis 29.320 Punkte ebnen.

Für den heutigen Handel erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Verlauf.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55%

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45%

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 28.275 Punkten und 28.621 Punkten, in einer erweiterten Betrachtung zwischen 27.102 Punkten und 28.887 Punkten.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist neutral bis bullisch. Oberhalb der SMA200 steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung 29.000 Punkte.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Entscheidend sind die Widerstände bei 28.625 und 29.320 Punkten sowie die Unterstützungen bei 28.354, 28.326 und 28.128 Punkten.

Wie ist die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse?

Das übergeordnete Chartbild hat sich verbessert. Mit dem Ausbruch über SMA20 und SMA50 erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Erholung, solange diese Marken verteidigt werden.