DAX Gewinner am Donnerstag: MTU Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

MTU Aktie stürmt an die DAX-Spitze: Triebwerksbauer feiert furiosen Befreiungsschlag in den Aktien News

Der deutsche Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat im jüngsten Handel ein beeindruckendes Ausrufezeichen gesetzt und die Aufmerksamkeit der Anleger im DAX auf sich gezogen. In einem insgesamt recht ausgeglichenen bis leicht freundlichen Marktumfeld, in dem per Xetra-Schluss 21 Gewinneraktien einer Anzahl von 19 Verlierern gegenüberstanden, katapultierte sich der Münchner MDax-Aufsteiger unangefochten an die Spitze des deutschen Leitindex. Wer die aktuellen Aktien News aufmerksam verfolgt, kommt an der fulminanten Performance der MTU Aktie (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0 / Kürzel: MTX) nicht vorbei. Mit einem satten Kursgewinn von 4,06 % sicherte sich der Luftfahrtexperte den Titel des stärksten Tagesgewinners, dicht gefolgt von der Commerzbank (+2,78 %) und Siemens Energy (+2,42 %). Aus charttechnischer Sicht liefert dieser Performance-Schub ein wichtiges Signal und bringt frischen Wind in das übergeordnete Trendbild.

► MTU WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX.DE

Key Takeaways

DAX-Spitzenreiter: Die MTU Aktie glänzt mit einem starken Xetra-Kursplus von 4,06 %.

Bodenbildung geglückt: Dem jüngsten Kursgewinn ging eine erfolgreiche Stabilisierung im Bereich der 145-EUR-Marke voraus.

SMA20/50 im Visier: Der Kurs läuft dynamisch an das wichtige Widerstandscluster der gleitenden Durchschnitte heran.

Tageschart (Daily): Technische Gegenbewegung nach ausgeprägter Durststrecke

Ein Blick auf die übergeordnete Zeitebene des Tagescharts verdeutlicht, wie wichtig dieser Impuls für das Papier ist. Nach dem Erreichen der markanten 245-EUR-Marke im Mai 2025 setzten langanhaltende und dynamische Gewinnmitnahmen ein, die den Titel sukzessive in die Tiefe rissen. Diese Schwächephase hatte einen ausgeprägten Charakter und drückte die Notierungen bis zum Spätherbst kontinuierlich abwärts. Nach einer kraftlosen Seitwärtsphase und gescheiterten Erholungsversuchen im Frühjahr markierte die MTU Aktie schließlich ein neues Jahrestief bei 144,30 EUR.

Wie die aktuellen Aktien News jedoch zeigen, gelang dem Wertpapier genau in diesem Bereich eine solide Bodenbildung. Gestern stellte sich im Handel eine dynamische Entlastungsbewegung ein, die eine große grüne Tageskerze aufs Parkett zauberte. Sollte dieser Tagesschluss heute im Handel bestätigt werden, ist der Weg für weitere Gewinne geebnet. Das aktuelle Erholungspotenzial ist auf Basis der Kursmuster vorerst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 155,71 EUR) und der knapp darüber verlaufenden SMA50 (aktuell bei 156,04 EUR) gedeckelt. Da diese beiden Linien eng zusammenliegen, fungieren sie im Rücklauf als harter Kreuzwiderstand.

MTU Aktie im Tages-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Bullen attackieren die Trendlinien mit Momentum 📊

In der feiner aufgelösten Betrachtung des 4h-Charts lässt sich die kurzfristige Trendwende noch präziser nachvollziehen. Nachdem das Papier Ende Mai im Zuge der massiven Korrektur unter alle drei gleitenden Durchschnittslinien gefallen war, etablierte sich ein stabiler Abwärtstrend. Jede noch so kleine Erholung verpuffte wirkungslos, da der MTU Aktie schlicht die Substanz fehlte, um überhaupt die kurzfristige SMA20 anzulaufen.

Dies hat sich nun schlagartig geändert: Mit dem jüngsten Kursfeuerwerk hat das Wertpapier die SMA20 (aktuell bei 148,82 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 149,43 EUR) in einem Rutsch übersprungen. Das Chartbild hat sich damit auf dieser Zeitebene kurzfristig spürbar entspannt. Solange der Anteilsschein über diesen beiden Linien notiert, bleibt die Aufwärtsdynamik intakt. Das maximale Erholungspotenzial für die kommenden Handelstage liegt aus Sicht der Aktien News im Bereich der übergeordneten SMA200 (aktuell bei 159,10 EUR), die ein dickes Brett für die Käuferseite darstellt.

MTU Aktie im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Expertenfazit von Jens Klatt

Der furiose DAX-Tagessieg der MTU Aktie dominiert verdientermaßen die aktuellen Aktien News und liefert den Bullen eine exzellente Vorlage für ein nachhaltiges Comeback. Durch die erfolgreiche Verteidigung des Bereichs um 145 EUR wurde ein wichtiges Fundament gegossen. Dennoch ist die Kuh charttechnisch noch nicht komplett vom Eis: Solange der Kurs unter dem massiven Widerstandscluster der täglichen SMA20 und SMA50 bei knapp 156 EUR notiert, bleibt der übergeordnete Trend defensiv. Können die Käufer dieses Niveau in den kommenden Tagen jedoch nachhaltig per Schlusskurs aushebeln, generiert dies ein starkes prozyklisches Kaufsignal, welches den Triebwerksbauer rasch in Richtung der SMA200 bei 159,10 EUR katapultieren dürfte.

SO SEHEN SIEGER AUS!