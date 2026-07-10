DAX Gewinner: Qiagen Aktie mit knapp 10% Plus - Analyse und Prognose

Am Xetra-Schluss vom 09.07.2026 überwogen die Gewinner im DAX deutlich. 23 Aktien beendeten den Handel im Plus, während 17 Werte Verluste verzeichneten.

An der Spitze der Gewinnerliste stand die Qiagen Aktie, die um 9,97% zulegen konnte. Dahinter folgten Zalando mit einem Plus von 3,29% sowie Infineon mit einem Kursgewinn von 3,27%.

► Qiagen WKN: A400D5 | ISIN: NL0015001WM6 | Ticker: QGEN

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Qiagen Aktie war mit einem Tagesgewinn von 9,97% der stärkste DAX Gewinner.

war mit einem Tagesgewinn von der stärkste DAX Gewinner. Im Tageschart rückt nun die SMA200 bei 43,51 EUR als entscheidender Widerstand in den Fokus.

als entscheidender Widerstand in den Fokus. Oberhalb der SMA200 würde sich das mittelfristige Chartbild weiter verbessern und die Chance auf einen Anstieg in Richtung des offenen Gaps bei 50,38 EUR erhöhen.

Die Qiagen Aktie (Ticker: QGEN | ISIN: NL0015002CX3) war am Donnerstag der stärkste DAX Gewinner und schloss den Xetra-Handel mit einem Kursplus von 9,97% ab.

Nach einer längeren Korrekturphase zeigt der Wert damit deutliche Erholungstendenzen. Besonders bemerkenswert ist die dynamische Aufwärtsbewegung, mit der die Aktie an die langfristig wichtige 200-Tage-Linie herangelaufen ist.

Qiagen Aktie: Chartcheck im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Qiagen Aktie bewegte sich bis Mitte Januar zunächst in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Der anschließende Ausbruch führte direkt zum Jahreshoch bei 57,77 EUR, bevor umfangreiche Gewinnmitnahmen eine kräftige Korrektur einleiteten. Erst im Bereich von 32 EUR konnte sich die Aktie Mitte Mai stabilisieren. Von diesem Niveau aus entwickelte sich in den vergangenen Wochen eine kontinuierliche Erholung, die gestern deutlich an Dynamik gewann. Mit der starken Tageskerze erreichte der Kurs die SMA200, die aktuell bei 43,51 EUR verläuft. Zwar reichte der Tagesdocht bis an diese wichtige Durchschnittslinie, der eigentliche Kerzenkörper schloss jedoch noch darunter.

Damit hat sich das technische Bild zwar deutlich verbessert, ein nachhaltiges Kaufsignal liegt jedoch noch nicht vor. Kann der Schlusskurs von Donnerstag heute bestätigt werden und gelingt zusätzlich ein Tagesschluss oberhalb der SMA200, würde sich das Chartbild weiter aufhellen. Wird dieser Ausbruch zu Beginn der kommenden Handelswoche bestätigt, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung deutlich. Ein langfristig bullisches Signal würde allerdings erst entstehen, wenn sich die Qiagen Aktie nachhaltig über dem offenen Gap bei 50,38 EUR etablieren kann. Sollte es dagegen zu Gewinnmitnahmen kommen, könnten die SMA20 bei 38,12 EUR sowie die SMA50 bei 36,24 EUR als wichtige Unterstützungen dienen. Solange sich die Aktie oberhalb dieser Bereiche stabilisiert, bleibt die laufende Erholung intakt.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Qiagen Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich die positive Entwicklung der vergangenen Wochen deutlich. Die Qiagen Aktie konnte sich kontinuierlich oberhalb der SMA50 (38,47 EUR) sowie der SMA20 (39,31 EUR) etablieren. Rücksetzer wurden bislang immer wieder erfolgreich aufgefangen.

Mit dem kräftigen Kursanstieg am Donnerstag gelang zudem der dynamische Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild weiter verbessert.

Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behauptet, bleibt das kurzfristige Momentum positiv. In diesem Fall könnte zunächst der Bereich zwischen 43,30 EUR und 43,60 EUR angelaufen werden. Gelingt dort ein nachhaltiger Ausbruch, rückt anschließend das im Tageschart genannte Ziel im Bereich des offenen Gaps bei 50,38 EUR in den Fokus.

Rücksetzer sollten möglichst nicht nachhaltig unter die SMA50 führen, da dies die aktuelle Aufwärtsbewegung wieder abschwächen würde.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch

Tagesprognose Qiagen Aktie

Aus technischer Sicht überwiegen derzeit die positiven Signale. Solange die Aktie oberhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien notiert, bleibt eine Fortsetzung der Erholung wahrscheinlich.

Tagesprognose: Aufwärts

Wichtige Widerstände

38,12 EUR

38,37 EUR

39,12 EUR

39,28 EUR

43,51 EUR (SMA200)

43,77 EUR

44,50 EUR (Gap)

46,26 EUR (Gap)

49,86 EUR

Wichtige Unterstützungen

37,66 EUR

36,16 EUR

35,48 EUR (Gap)

33,84 EUR (Gap)

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FAQ zur Qiagen Aktie

Warum ist die Qiagen Aktie heute DAX Gewinner?

Die Qiagen Aktie legte am Xetra-Handelstag um 9,97% zu und war damit der stärkste Wert im DAX.

Welche Marke ist bei der Qiagen Aktie aktuell besonders wichtig?

Aus technischer Sicht steht die SMA200 bei 43,51 EUR im Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich verbessern.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Qiagen Aktie?

Kurzfristig ist die Einschätzung bullisch. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 und SMA50 behauptet, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung bis in Richtung der offenen Kurslücken oberhalb von 44 EUR.