DAX Gewinner: Symrise Aktie führt Gewinnerliste nach Xetra-Schluss an

Per Xetra-Schluss vom 16.07.2026 beendeten 22 DAX-Werte den Handel im Plus, während 18 Aktien Kursverluste verzeichneten.

Die Liste der DAX Gewinner führte die Symrise Aktie mit einem Tagesplus von 2,48% an. Es folgten die GEA Group mit 2,07% sowie Henkel Vz. mit einem Kursgewinn von 1,64%.

► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Symrise Aktie war mit einem Plus von 2,48% der stärkste DAX Gewinner .

war mit einem Plus von der stärkste . Oberhalb der 20-Tage-Linie bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.

Ein Ausbruch über 92,44 EUR würde das bullische Szenario weiter bestätigen.

DAX Gewinner: Symrise Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Die Symrise Aktie war am Donnerstag der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Kursplus von 2,48% setzte sich der Titel an die Spitze der Tagesgewinner und verbesserte gleichzeitig das kurzfristige Chartbild.

Symrise Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Symrise Aktie konnte bereits im Dezember einen tragfähigen Boden ausbilden. Anschließend entwickelte sich zunächst eine moderate Aufwärtsbewegung, bevor der Wert bis Ende Mai in einer Seitwärtsphase konsolidierte. Erst danach nahm das Kaufinteresse deutlich zu. Besonders positiv war der Ausbruch über die 200-Tage-Linie (aktuell 75,32 EUR), an der die Aktie zuvor über mehrere Wochen gescheitert war. Der Rücksetzer Anfang Juni wurde erfolgreich an der 50-Tage-Linie (82,43 EUR) aufgefangen.

In den vergangenen Handelstagen testete die Aktie die 20-Tage-Linie (75,31 EUR) und konnte sich im Bereich dieses gleitenden Durchschnitts stabilisieren. Der gestrige Handel endete zudem wieder oberhalb dieser wichtigen Unterstützung.

Ausblick Tageschart

Kann die Symrise Aktie den gestrigen Schlusskurs heute bestätigen, würde dies die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöhen. Entscheidend wäre dabei eine klare Ablösung von der 20-Tage-Linie nach oben.

Ein weiteres positives Signal entstünde, wenn sich die Aktie per bestätigtem Tagesschluss über dem Juli-Hoch bei 92,44 EUR etablieren kann. In diesem Fall würden sich die Chancen auf eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends verbessern. Sollte dagegen eine rote Tageskerze entstehen und der Kurs unter die 20-Tage-Linie zurückfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. Bestätigt sich dieses Signal zum Wochenstart, wäre die Symrise Aktie zunächst neutral zu bewerten. Anschließend könnte ein Rücklauf an die 50-Tage-Linie folgen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bullisch

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Symrise Aktie: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Tief im März konnte sich die Symrise Aktie zunächst über die 20-Perioden-Linie (88,20 EUR) und die 50-Perioden-Linie (88,89 EUR) etablieren. Anschließend erreichte der Kurs die 200-Perioden-Linie (80,51 EUR), an der die Aufwärtsbewegung im April und erneut im Mai zunächst mehrfach scheiterte. Erst nach einem weiteren Rücksetzer gelang der nachhaltige Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie. Im Anschluss setzte sich die Aktie dynamisch nach oben ab. Zuletzt fiel der Kurs kurzfristig unter die 20-Perioden-Linie zurück, fand jedoch im Bereich der 50-Perioden-Linie Unterstützung. Im gestrigen Handel gelang die Rückkehr über diesen gleitenden Durchschnitt. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessert.

Ausblick 4-Stunden-Chart

Kann sich die Symrise Aktie heute überzeugend oberhalb der 50-Perioden-Linie etablieren, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder klar bullisch darstellen. In diesem Szenario wäre ein Anstieg in Richtung des Juni-Hochs möglich. Sollte der Kurs dagegen erneut unter die 20-Perioden-Linie zurückfallen, wäre entscheidend, dass diese Unterstützung nicht nachhaltig verloren geht. Ein Bruch könnte den Verkaufsdruck erhöhen und einen Rücksetzer bis an die 200-Perioden-Linie nach sich ziehen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral bis bullisch

Tagesprognose für die Symrise Aktie

Nach aktueller charttechnischer Einschätzung bleibt die kurzfristige Tendenz aufwärtsgerichtet.

Widerstände

88,20 EUR

88,53 EUR

88,89 EUR

90,84 EUR (Gap)

92,44 EUR

Unterstützungen

88,06 EUR

87,95 EUR

87,94 EUR

82,43 EUR

80,51 EUR

75,31 EUR

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FAQ

Warum war die Symrise Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Aktie legte zum Xetra-Schluss um 2,48% zu und erzielte damit den höchsten Tagesgewinn aller DAX-Werte.

Welche Marke ist bei der Symrise Aktie besonders wichtig?

Charttechnisch steht das Juli-Hoch bei 92,44 EUR im Fokus. Ein bestätigter Ausbruch darüber wäre ein weiteres positives Signal.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Symrise Aktie?

Die kurzfristige Einschätzung bleibt bullisch, solange sich die Aktie oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte behaupten kann.