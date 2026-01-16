DAX Gewinner am Donnerstag: Vonovia Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Vonovia Aktie stärkster DAX Gewinner am Handelstag

Charttechnik: Rückeroberung wichtiger Durchschnitte

4h-Chart: Chancen auf Fortsetzung Richtung Jahreshoch

Die Vonovia Aktie gehörte am Donnerstag zu den stärksten Titeln im deutschen Leitindex und führte die Liste der DAX Gewinner an. Mit einem Kursplus von 2,17 % per Xetra-Schluss setzte sich der Immobilienwert klar von der Konkurrenz ab. Technisch gelang dem Papier ein wichtiger Schritt zurück über zentrale gleitende Durchschnitte. Damit rückt Vonovia erneut in den Fokus aktiver Trader und mittelfristiger Anleger. ► Vonovia WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker: DAX | CFD: VNA.DE 🚀 Key Takeaways 🥇 1. Vonovia Aktie stärkster DAX Gewinner am Handelstag Der gestrige Handel zeigte klare relative Stärke: 📊 Tagesplus: +2,17 % (Xetra-Schluss)

🏆 Top-Performer im DAX 40

⚖️ Marktbreite: 24 Gewinner vs. 16 Verlierer

🏘️ Immobilienwerte wieder gefragt Als klarer DAX Gewinner profitierte die Vonovia Aktie von einer verbesserten Marktstimmung und technischen Anschlusskäufen. 📐 2. Charttechnik: Rückeroberung wichtiger Durchschnitte Im Tageschart zeigt sich ein technisches Aufhellungssignal: 📈 Ausbruch über die SMA50 (ca. 25,15 EUR)

🔄 Pullback exakt an die SMA20 erfolgreich verteidigt

🟢 Starke grüne Tageskerze bestätigt Käuferinteresse

🎯 Nächstes technisches Ziel: SMA200 bei 27,27 EUR Entscheidend wird nun, ob der gestrige Tagesschluss heute bestätigt werden kann. Gelingt dies, steigt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Aufwärtsimpulses deutlich. ⏱️ 3. 4h-Chart: Chancen auf Fortsetzung Richtung Jahreshoch Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bleibt das Bild konstruktiv: 📊 Stabilisierung über SMA20 (4h)

🧱 SMA200 (4h) bei 25,72 EUR als nächster Widerstand

📈 Oberhalb von 26,54 EUR steigt die Chance auf Bewegung Richtung

Jahreshoch 2025 bei 28,09 EUR

⚠️ Rücksetzer unter SMA50 würden das bullische Szenario eintrüben Kurzfristig bleibt die Tagesprognose zwar vorsichtig, mittelfristig hat sich das technische Gesamtbild jedoch klar verbessert. YouTube Trading Videos Tageschart: Vonovia Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Vonovia Aktie – DAX Gewinner mit Comeback-Potenzial Die Vonovia Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück und bestätigt ihre Rolle als DAX Gewinner. Die Rückeroberung zentraler gleitender Durchschnitte verbessert das technische Gesamtbild deutlich. Entscheidend bleibt nun die Bestätigung des Ausbruchs in den kommenden Handelstagen. 🟢 Chancen Technische Stabilisierung über SMA20 & SMA50

Potenzial für Anlauf der SMA200

Relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt 🔴 Risiken Fehlende Anschlusskäufe nach dem Ausbruch

Rückfall unter SMA50

Weiterhin volatile Immobilienbranche Fazit:

