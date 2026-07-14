DAX Gewinner: BASF Aktie mit 3,66% Plus - Analyse & Prognose

Per Xetra-Schluss notierten am gestrigen Montag (13.07.2026) 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien den Handelstag mit Verlusten beendeten. Die Liste der DAX Gewinner führte die BASF Aktie mit einem Tagesplus von 3,66% an. Dahinter folgten Brenntag mit einem Kursgewinn von 3,58% sowie die Deutsche Börse mit einem Anstieg von 2,73%.

Die starke Performance der BASF Aktie könnte aus charttechnischer Sicht ein erstes Signal für eine Stabilisierung nach den Kursrückgängen der vergangenen Wochen sein.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

BASF Aktie ist der größte DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 3,66% führte BASF die Gewinnerliste im DAX an.

Mit einem Tagesplus von 3,66% führte BASF die Gewinnerliste im DAX an. Charttechnik verbessert sich: Der Ausbruch über die SMA20 und das Schließen des Gaps bei 48,75 EUR sorgen für ein freundlicheres Chartbild.

Der Ausbruch über die SMA20 und das Schließen des Gaps bei 48,75 EUR sorgen für ein freundlicheres Chartbild. Nächste Kursziele: Die SMA50 bei 49,47 EUR sowie die offenen Gaps bei 50,90 EUR und 51,05 EUR stehen als nächste wichtige Widerstände im Fokus.

DAX Gewinner des Tages: BASF Aktie überzeugt mit 3,66% Plus

Die BASF Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS) war mit einem Kursgewinn von 3,66% der stärkste DAX Gewinner des Handelstages. Nach mehreren Wochen unter Druck gelang der Aktie eine dynamische Erholung, wodurch sich das kurzfristige Chartbild spürbar verbessert hat. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den Ausbruch in den kommenden Handelstagen bestätigen können.

BASF Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die BASF Aktie im zweiten Halbjahr 2025 überwiegend seitwärts entwickelte. Erst Ende Januar 2026 nahm das Kaufinteresse wieder deutlich zu. Zwar konnte sich der Kurs zeitweise klar über die Marke von 50 EUR schieben, eine nachhaltige Etablierung gelang jedoch zunächst nicht. Nach Gewinnmitnahmen bis in den Bereich von 44 EUR setzte eine kräftige Gegenbewegung ein, die den Kurs bis an das Jahreshoch bei 55,05 EUR führte. Dort fehlte allerdings erneut die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch. Ein weiterer Anlauf Ende April scheiterte ebenfalls, woraufhin die Aktie deutlich zurücksetzte. Erst im Bereich der SMA200 (aktuell 47,41 EUR) gelang eine nachhaltige Stabilisierung. Diese Durchschnittslinie erwies sich erneut als wichtige Unterstützung. Mit der gestrigen Aufwärtsbewegung gelang der BASF Aktie der dynamische Sprung über die SMA20 (48,04 EUR). Gleichzeitig wurde das offene Gap bei 48,75 EUR geschlossen.

Damit hat sich das technische Gesamtbild deutlich verbessert. Kann der gestrige Tagesschluss heute bestätigt werden, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der SMA50 (49,47 EUR). Darüber rücken die nächsten offenen Kurslücken bei 50,90 EUR und 51,05 EUR in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die BASF Aktie das Jahreshoch bei 55,05 EUR erneut angreifen kann. Auf der Unterseite bleiben die SMA20 sowie insbesondere die SMA200 die wichtigsten Unterstützungen. Ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA200 würde das positive Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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BASF Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart verbessert sich die technische Ausgangslage. Die SMA200 (50,97 EUR) fungierte im Mai noch als verlässliche Unterstützung. Nachdem diese Unterstützung aufgegeben wurde, scheiterte die Aktie mehrfach an der SMA20 und SMA50. Mit der gestrigen Erholung gelang jedoch der dynamische Ausbruch über beide Durchschnittslinien. Damit hellt sich auch das kurzfristige Chartbild deutlich auf. Solange sich die BASF Aktie oberhalb der SMA50 (47,84 EUR) behaupten kann, bestehen gute Chancen auf einen Anstieg in Richtung der SMA200 bei 50,97 EUR.

Gerade im Bereich dieser Durchschnittslinie dürfte sich entscheiden, ob aus der aktuellen Erholung eine nachhaltige Trendwende entstehen kann. Die ehemalige Unterstützung könnte nun als starker Widerstand fungieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre ein weiteres positives Signal und würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung deutlich erhöhen. Sollte die Aktie dagegen wieder unter SMA20 und SMA50 zurückfallen, würde dies den jüngsten Ausbruch infrage stellen und das Risiko eines Fehlausbruchs erhöhen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

Tagesprognose BASF Aktie

Nach Einschätzung der Charttechnik bleibt die kurzfristige Tendenz aufwärtsgerichtet.

Widerstände

49,25 EUR

49,97 EUR

50,90 EUR (Gap)

50,97 EUR (SMA200)

51,05 EUR (Gap)

51,46 EUR

Unterstützungen

48,14 EUR

48,04 EUR (SMA20)

47,97 EUR

47,92 EUR

47,41 EUR (SMA200)

47,05 EUR

46,89 EUR

46,05 EUR

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FAQ zur BASF Aktie

Warum war die BASF Aktie der größte DAX Gewinner?

Die BASF Aktie legte am 13.07.2026 um 3,66% zu und verzeichnete damit den höchsten Tagesgewinn aller DAX-Werte.

Welche Marken sind bei der BASF Aktie aktuell wichtig?

Auf der Oberseite sind 49,47 EUR (SMA50), 50,90 EUR und 51,05 EUR wichtige Widerstände. Als zentrale Unterstützungen gelten die SMA20 bei 48,04 EUR sowie die SMA200 bei 47,41 EUR.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die BASF Aktie?

Die kurzfristige Einschätzung ist leicht positiv. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 und SMA50 behaupten kann, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 51 EUR und darüber hinaus.