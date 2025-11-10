BMW Prognose & DAX Gewinner 07.11.2025 – BMW Aktie im Fokus nach starkem Xetra-Schluss

Die BMW Aktie konnte sich vom Jahrestief im April rasch erholen, hatte dann aber nicht die Kraft weiterzulaufen. Die Notierungen bröckelten wieder ab, es ging in eine Konsolidierung. Im Juni setzte das Papier noch einmal etwas zurück, um Luft zu holen. Die nachfolgende Aufwärtsbewegung trug die Aktie bis an die 90 EUR-Marke. Dies nutzen Anleger für Gewinnmitnahmen, die die Aktie bis an die 80 EUR-Marke gedrückt haben.

► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

✅ Drei Key Takeaways

🚀 BMW führt die DAX Gewinner an:

Mit einem Kursplus von 2,28 % war BMW am Freitag die stärkste Aktie im DAX 40 – vor Rheinmetall und Volkswagen.

📈 Technische BMW Prognose bleibt bullisch:

Die Aktie hat wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) zurückerobert. Solange sich der Kurs über 80 EUR hält, gilt der Aufwärtstrend als intakt.

🎯 Nächstes Kursziel: 87,54 EUR und Jahreshoch:

Wird das offene GAP bei 87,54 EUR geschlossen und bestätigt, besteht Potenzial für eine Fortsetzung bis an das Jahreshoch – die kurzfristige Tagesprognose bleibt aufwärtsgerichtet.

Zum Xetra-Schluss am Freitag, den 07. November 2025, notierten 15 Aktien im Plus, während 25 DAX-Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand BMW mit einem Plus von 2,28 %, gefolgt von Rheinmetall (+2,08 %) und Volkswagen (+1,92 %).

Damit war die BMW-Aktie am Freitag die stärkste Aktie im DAX 40 und zieht das Interesse vieler Anleger auf sich.

BMW Prognose – Chartanalyse und technischer Ausblick

Die BMW Prognose zeigt aktuell ein bullisches Gesamtbild. Nach einer Korrekturphase im Sommer hat sich die Aktie deutlich erholt und wichtige charttechnische Marken zurückerobert.

Chartcheck (Tageschart):

Vom Jahrestief im April konnte sich die BMW-Aktie zunächst erholen, bevor sie in eine Konsolidierung überging. Nach einer kurzen Schwächephase im Juni setzte eine neue Aufwärtsbewegung ein, die bis an die 90 EUR-Marke führte. Gewinnmitnahmen drückten den Kurs anschließend auf rund 80 EUR, wo wieder Kaufinteresse aufkam.

Im August erreichte die Aktie erneut 91,50 EUR, scheiterte dort jedoch mehrfach am Widerstand. Der jüngste Rücksetzer wurde jedoch durch eine dynamische Erholung kontert.

Aktuell verläuft die SMA200 bei 75,17 EUR und bietet eine solide Unterstützung. Darüber liegen SMA20 (75,22 EUR) und SMA50 (77,16 EUR), die nun ebenfalls überwunden wurden – ein positives Signal für kurzfristige Käufer.

Technische Einschätzung – BMW Aktie weiter im Aufwärtstrend?

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Sollte der Tagesschluss von Freitag bestätigt werden, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Nächstes Ziel wäre das offene GAP bei 87,54 EUR.

Gelingt ein Schlusskurs darüber, ist ein Lauf bis an das Jahreshoch realistisch.

Scheitert die Aktie hingegen, droht ein Rücksetzer an die SMA50 oder gar in Richtung der SMA200.

Übergeordnete Einschätzung Daily:

👉 BMW Prognose: bullisch

BMW Aktie im 4h-Chart – kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein aufhellendes Bild. Nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (78,32 EUR) konnte sich die Aktie wieder erholen. Die SMA20 (76,38 EUR) diente als Sprungbrett für eine moderate Aufwärtsbewegung.

Solange das Kaufinteresse anhält, dürfte sich die Bewegung in Richtung der offenen Gaps fortsetzen. Jeder Gap-Bereich könnte jedoch kurzfristig zu Trendwechseln führen.

Übergeordnete Einschätzung 4h:

👉 neutral / bullisch

Tagesprognose:

👉 aufwärts

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

79,45 EUR (GAP)

80,05 EUR (GAP)

80,45 EUR (GAP)

83,65 EUR

89,60 EUR

91,20 EUR

91,62 EUR

Unterstützungen:

78,37 EUR

78,32 EUR

77,16 EUR

76,57 EUR

76,38 EUR

75,46 EUR

75,22 EUR

75,16 EUR

75,03 EUR

72,40 EUR (GAP)

Fazit: BMW bleibt DAX Gewinner mit Aufwärtspotenzial

Die BMW-Aktie bleibt einer der interessantesten DAX Gewinner und zeigt laut BMW Prognose weiteres Aufwärtspotenzial. Solange die Marke von 80 EUR hält und die SMA-Linien Unterstützung bieten, bleibt das Bild bullisch.

Anleger sollten die Entwicklung rund um die 87,54 EUR-Marke im Auge behalten – hier entscheidet sich, ob der Weg zum Jahreshoch frei wird.

SO SEHEN SIEGER AUS!