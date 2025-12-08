BMW Prognose & DAX Gewinner: BMW führt den DAX am 05.12.2025 klar an

► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

✅ Drei Key Takeaways

BMW war klarer DAX Gewinner und erzielte am 05.12.2025 mit +3,75 % den größten Tagesanstieg im Leitindex. BMW Prognose bleibt bullisch, da der Kurs über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 & SMA50) notiert und die Aufwärtsdynamik bestätigt ist. Ziele von 100 bis 115 EUR sind realistisch, solange die Aktie über der SMA20 bleibt; Rücksetzer an SMA20/SMA50 gelten weiterhin als potenzielle Kaufzonen.

DieAktie konnte sich vom Jahrestief im April rasch erholen, hatte dann aber nicht die Kraft weiterzulaufen. Die Notierungen bröckelten wieder ab, es ging in eine Konsolidierung. Im Juni setzte das Papier noch einmal etwas zurück, um Luft zu holen. Die nachfolgende Aufwärtsbewegung trug die Aktie bis an die 90 EUR-Marke. Dies nutzen Anleger für Gewinnmitnahmen, die die Aktie bis an die 80 EUR-Marke gedrückt haben. Hier stellte sich wieder Kaufinteresse ein.

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (05.12.2025) 29 DAX-Aktien im Plus, während 11 Werte Abschläge verzeichneten. Klarer DAX Gewinner war BMW, deren Aktie sich um 3,75 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Infineon mit +2,82 Prozent und Mercedes-Benz Group mit +2,44 Prozent.

DAX 40 Gewinner am Freitag: BMW an der Spitze

Die BMW-Aktie erzielte am Freitag per Xetra-Schluss einen Kursanstieg von 3,75 Prozent und war damit der stärkste Tagesgewinner im deutschen Leitindex. Damit rückt die BMW Prognose für die kommenden Handelstage erneut in den Fokus.

Chartanalyse BMW – Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025.

Trend & Prognose: bullisch

Die Aktie erholte sich frühzeitig vom Jahrestief im April, konnte jedoch zunächst kein neues Momentum aufbauen. Nach einer Konsolidierungsphase im Juni bewegte sich der Kurs erneut aufwärts bis an die 90-EUR-Marke, wo Gewinnmitnahmen den Kurs zurückdrückten. Die Region um 80 EUR erwies sich dabei mehrfach als stabiler Unterstützungsbereich.

Im August erreichte die Aktie erneut 91,50 EUR, bevor ein weiterer Rücksetzer folgte. Das anschließende GAP-down brachte BMW erneut unter die 80-EUR-Zone. Erst Anfang November setzte eine deutliche und dynamische Erholung ein. Die starken grünen Tageskerzen vom Donnerstag und Freitag bestätigen die aktuelle bullische Struktur.

Technische Bewertung

Stabilisierung an der SMA50 (84,67 EUR)

Kurs aktuell über der SMA20 (88,09 EUR) – wichtig für das bullische Setup

Solange der Kurs über der SMA20 schließt, bleibt die BMW Prognose positiv

Mögliche Kursziele (Oberseite)

100 EUR

115 EUR

Mögliche Unterstützungen

SMA20 bei 88,09 EUR

SMA50 bei 84,67 EUR

Ein Bruch der SMA20 würde das Momentum schwächen, während die SMA50 als zweite Verteidigungslinie gilt. Erst ein nachhaltiger Fall darunter würde die bullische Grundstruktur gefährden.

Chartanalyse BMW – 4-Stunden-Chart (H4)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025.

Trend & Prognose: bullisch

Im 4-Stunden-Chart zeigte die Aktie im September zunächst Schwäche und rutschte unter die SMA200 (84,57 EUR). Nach einer Erholung an der SMA20 (90,37 EUR) gelang der Sprung über die SMA200, allerdings ohne ausreichende Dynamik. Ein erneutes GAP-down führte zu einem Rücksetzer unter alle wichtigen Durchschnittslinien.

Nach einer erneuten Stabilisierung über der SMA20 setzte eine moderate Aufwärtsbewegung ein. Der Rücksetzer an die SMA50 (88,03 EUR) brachte frischen Schwung und führte die Aktie erneut über SMA20 und SMA50.

Interpretation

Die Aufwärtsimpulse sind im H4-Chart klarer und dynamischer

Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, bleibt die BMW Prognose positiv

Die SMA50 dient als sekundäre Unterstützung

Widerstände

104,60

107,55

115,20

123,75

Unterstützungen

93,30

90,71

90,37

89,30 (GAP)

88,09

88,03

87,66

85,50 (GAP)

84,67

84,57

78,82

Tagesprognose: aufwärts

BMW tritt aktuell als klarer DAX Gewinner auf und zeigt in beiden Zeitebenen ein bullisches Chartbild. Die technische Lage stützt eine positive BMW Prognose, sofern die Schlüsselunterstützungen verteidigt werden.

