BMW Prognose & DAX Gewinner: BMW führt den DAX am 05.12.2025 klar an

- BMW war klarer DAX Gewinner
- Prognose bleibt bullisch
- Ziele von 100 bis 115 EUR sind realistisch
- BMW war klarer DAX Gewinner
- Prognose bleibt bullisch
- Ziele von 100 bis 115 EUR sind realistisch
► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW
✅ Drei Key Takeaways
-
BMW war klarer DAX Gewinner und erzielte am 05.12.2025 mit +3,75 % den größten Tagesanstieg im Leitindex.
-
BMW Prognose bleibt bullisch, da der Kurs über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 & SMA50) notiert und die Aufwärtsdynamik bestätigt ist.
-
Ziele von 100 bis 115 EUR sind realistisch, solange die Aktie über der SMA20 bleibt; Rücksetzer an SMA20/SMA50 gelten weiterhin als potenzielle Kaufzonen.
Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (05.12.2025) 29 DAX-Aktien im Plus, während 11 Werte Abschläge verzeichneten. Klarer DAX Gewinner war BMW, deren Aktie sich um 3,75 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Infineon mit +2,82 Prozent und Mercedes-Benz Group mit +2,44 Prozent.
DAX 40 Gewinner am Freitag: BMW an der Spitze
Die BMW-Aktie erzielte am Freitag per Xetra-Schluss einen Kursanstieg von 3,75 Prozent und war damit der stärkste Tagesgewinner im deutschen Leitindex. Damit rückt die BMW Prognose für die kommenden Handelstage erneut in den Fokus.
Chartanalyse BMW – Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Trend & Prognose: bullisch
Die Aktie erholte sich frühzeitig vom Jahrestief im April, konnte jedoch zunächst kein neues Momentum aufbauen. Nach einer Konsolidierungsphase im Juni bewegte sich der Kurs erneut aufwärts bis an die 90-EUR-Marke, wo Gewinnmitnahmen den Kurs zurückdrückten. Die Region um 80 EUR erwies sich dabei mehrfach als stabiler Unterstützungsbereich.
Im August erreichte die Aktie erneut 91,50 EUR, bevor ein weiterer Rücksetzer folgte. Das anschließende GAP-down brachte BMW erneut unter die 80-EUR-Zone. Erst Anfang November setzte eine deutliche und dynamische Erholung ein. Die starken grünen Tageskerzen vom Donnerstag und Freitag bestätigen die aktuelle bullische Struktur.
Technische Bewertung
-
Stabilisierung an der SMA50 (84,67 EUR)
-
Kurs aktuell über der SMA20 (88,09 EUR) – wichtig für das bullische Setup
-
Solange der Kurs über der SMA20 schließt, bleibt die BMW Prognose positiv
Mögliche Kursziele (Oberseite)
-
100 EUR
-
115 EUR
Mögliche Unterstützungen
-
SMA20 bei 88,09 EUR
-
SMA50 bei 84,67 EUR
Ein Bruch der SMA20 würde das Momentum schwächen, während die SMA50 als zweite Verteidigungslinie gilt. Erst ein nachhaltiger Fall darunter würde die bullische Grundstruktur gefährden.
Chartanalyse BMW – 4-Stunden-Chart (H4)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Trend & Prognose: bullisch
Im 4-Stunden-Chart zeigte die Aktie im September zunächst Schwäche und rutschte unter die SMA200 (84,57 EUR). Nach einer Erholung an der SMA20 (90,37 EUR) gelang der Sprung über die SMA200, allerdings ohne ausreichende Dynamik. Ein erneutes GAP-down führte zu einem Rücksetzer unter alle wichtigen Durchschnittslinien.
Nach einer erneuten Stabilisierung über der SMA20 setzte eine moderate Aufwärtsbewegung ein. Der Rücksetzer an die SMA50 (88,03 EUR) brachte frischen Schwung und führte die Aktie erneut über SMA20 und SMA50.
Interpretation
-
Die Aufwärtsimpulse sind im H4-Chart klarer und dynamischer
-
Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, bleibt die BMW Prognose positiv
-
Die SMA50 dient als sekundäre Unterstützung
Widerstände
-
104,60
-
107,55
-
115,20
-
123,75
Unterstützungen
-
93,30
-
90,71
-
90,37
-
89,30 (GAP)
-
88,09
-
88,03
-
87,66
-
85,50 (GAP)
-
84,67
-
84,57
-
78,82
Tagesprognose: aufwärts
BMW tritt aktuell als klarer DAX Gewinner auf und zeigt in beiden Zeitebenen ein bullisches Chartbild. Die technische Lage stützt eine positive BMW Prognose, sofern die Schlüsselunterstützungen verteidigt werden.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
Magnum Aktie: Schwacher Börsenstart – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🍦
Amazon erhöht seine Investitionen in Indien. Könnte dies ein Wachstumsmotor sein?
Thyssen Krupp Aktie: Rückschlag nach schwacher Prognose – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🔧
Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 10.12.25 – Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.