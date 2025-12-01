Deutsche Börse Prognose & DAX Gewinner: Analyse vom 28.11.2025 – Chartcheck & Ausblick

► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1

✅ Drei Key Takeaways

Deutsche Börse war der stärkste DAX Gewinner am 28.11.2025 mit einem Plus von 2,22 % und setzte sich klar an die Spitze des Index.

Technisches Bild aufgehellt: Die Aktie hat SMA20 und SMA50 per GAP-Up zurückerobert – ein wichtiger bullischer Impuls für die kurzfristige Deutsche-Börse-Prognose.

Nächstes Ziel: SMA200 bei 254 EUR, sofern der Tagesschluss bestätigt wird; bei Schwäche könnte ein GAP-Close auf 222,80 EUR erfolgen.

Das Wertpapier konnte sich zu Jahresbeginn deutlich erholen. Die Tagesgewinne waren moderat, aber kontinuierlich. Es ging nach dem deutlichen Rücksetzer Anfang April an das Jahreshoch (294,00 EUR), das nachfolgend abverkauft worden ist. Das Papier konnte sich bis Ende Mai zwar noch einmal an und über die 290 EUR-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Es stellten sich danach Gewinnmitnahmen ein, die kontinuierlich angehalten haben. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie zwar immer wieder erholen konnte, diese Erholungen aber letztendlich, bis Mitte November, keine Substanz gehabt haben. In den letzten beiden Handelswochen konnte sich das Wertpapier deutlich erholen und aus seinem Abwärtskanal ausbrechen.

Zum Xetra-Schluss am Freitag, dem 28. November 2025, notierten 30 DAX-Aktien im Plus, während 10 Werte Verluste verbuchten.

Als klarer DAX Gewinner setzte sich die Deutsche Börse an die Spitze des Index, gefolgt von Infineon und Volkswagen VZ.

Deutsche Börse: +2,22 %

Infineon: +1,74 %

Volkswagen VZ: +1,23 %

Damit stand die Aktie der Deutschen Börse (DB1) eindeutig im Fokus der Marktteilnehmer.

DAX Gewinner Deutsche Börse – Chartcheck & Marktanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Daily Chart – Deutsche Börse Prognose neutral

Die Aktie der Deutschen Börse konnte sich seit Jahresbeginn mehrfach stabilisieren, auch wenn viele Erholungen bis Mitte November wenig Substanz zeigten. Nach einem deutlichen Rücksetzer im April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR nicht nachhaltig verteidigt. Erneute Anläufe über die Marke von 290 EUR scheiterten und führten zu längeren Gewinnmitnahmen.

In den letzten beiden Handelswochen jedoch setzte eine dynamische Erholung ein, begleitet vom Ausbruch aus dem Abwärtskanal.

Wichtige technische Marken im Tageschart:

Überwindung der SMA20 (214,25 EUR)

GAP-Up über die SMA50 (220,75 EUR)

Etablierung oberhalb der SMA50 zum Wochenschluss

Diese Bewegung hellt das Chartbild deutlich auf.

Bullishes Szenario:

Bleibt der Kurs per Tagesschluss über der SMA50, steigt die Chance, dass die Aufwärtsbewegung anhält. Eine weitere grüne Kerze dürfte das Momentum bestätigen und den Abstand zur SMA50 weiter vergrößern. In diesem Fall rückt die SMA200 bei 254,25 EUR als nächstes Ziel in den Fokus.

Bärisches Szenario:

Wird der Tagesschluss von Freitag nicht bestätigt, ist eine Korrektur denkbar – inklusive GAP-Close bei 222,80 EUR und Re-Test der SMA50.

4-Stunden-Chart – Deutsche Börse Prognose bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird der Abwärtstrend der vergangenen Wochen noch klarer sichtbar. Sowohl im August als auch im Oktober dienten SMA20 (220,61 EUR) und SMA50 (213,35 EUR) zunächst als solide Unterstützung, wurden jedoch jeweils aufgegeben.

Zuletzt gelang der Aktie jedoch ein kraftvoller Rebound:

Rückeroberung von SMA20 & SMA50

GAP-Up über die SMA200 (226,03 EUR)

Stabilisierung oberhalb der SMA200

Bullishes Szenario:

Kann sich die Aktie weiter von der SMA200 lösen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs in Richtung 250–255 EUR deutlich.

Bärisches Szenario:

Rücksetzer bis unter die SMA200 sind möglich.

Ein erneuter Test von:

SMA20

oder im Extremfall SMA50

wäre im Falle anhaltender Schwäche realistisch. Unterhalb der SMA20 würde sich das Chartbild wieder eintrüben.

Tagesprognose: aufwärts

Basierend auf der aktuellen technischen Lage überwiegt das bullische Momentum.

Schlüsselmarken – Deutsche Börse Prognose

Widerstände

238,10 (GAP)

247,90

254,25

254,83

Unterstützungen

229,20

226,03

222,46

220,61

220,80 (GAP)

220,75

214,58

214,25

213,35

208,30 (GAP)

AKTIEN GRATIS HANDELN!*