Deutsche Börse Prognose & DAX Gewinner: Analyse vom 28.11.2025 – Chartcheck & Ausblick

- Deutsche Börse war der stärkste DAX Gewinner
- Technisches Bild aufgehellt
- Nächstes Ziel: SMA200 bei 254 EUR
► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1
✅ Drei Key Takeaways
-
Deutsche Börse war der stärkste DAX Gewinner am 28.11.2025 mit einem Plus von 2,22 % und setzte sich klar an die Spitze des Index.
-
Technisches Bild aufgehellt: Die Aktie hat SMA20 und SMA50 per GAP-Up zurückerobert – ein wichtiger bullischer Impuls für die kurzfristige Deutsche-Börse-Prognose.
-
Nächstes Ziel: SMA200 bei 254 EUR, sofern der Tagesschluss bestätigt wird; bei Schwäche könnte ein GAP-Close auf 222,80 EUR erfolgen.
Zum Xetra-Schluss am Freitag, dem 28. November 2025, notierten 30 DAX-Aktien im Plus, während 10 Werte Verluste verbuchten.
Als klarer DAX Gewinner setzte sich die Deutsche Börse an die Spitze des Index, gefolgt von Infineon und Volkswagen VZ.
-
Deutsche Börse: +2,22 %
-
Infineon: +1,74 %
-
Volkswagen VZ: +1,23 %
Damit stand die Aktie der Deutschen Börse (DB1) eindeutig im Fokus der Marktteilnehmer.
DAX Gewinner Deutsche Börse – Chartcheck & Marktanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Daily Chart – Deutsche Börse Prognose neutral
Die Aktie der Deutschen Börse konnte sich seit Jahresbeginn mehrfach stabilisieren, auch wenn viele Erholungen bis Mitte November wenig Substanz zeigten. Nach einem deutlichen Rücksetzer im April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR nicht nachhaltig verteidigt. Erneute Anläufe über die Marke von 290 EUR scheiterten und führten zu längeren Gewinnmitnahmen.
In den letzten beiden Handelswochen jedoch setzte eine dynamische Erholung ein, begleitet vom Ausbruch aus dem Abwärtskanal.
Wichtige technische Marken im Tageschart:
-
Überwindung der SMA20 (214,25 EUR)
-
GAP-Up über die SMA50 (220,75 EUR)
-
Etablierung oberhalb der SMA50 zum Wochenschluss
Diese Bewegung hellt das Chartbild deutlich auf.
Bullishes Szenario:
Bleibt der Kurs per Tagesschluss über der SMA50, steigt die Chance, dass die Aufwärtsbewegung anhält. Eine weitere grüne Kerze dürfte das Momentum bestätigen und den Abstand zur SMA50 weiter vergrößern. In diesem Fall rückt die SMA200 bei 254,25 EUR als nächstes Ziel in den Fokus.
Bärisches Szenario:
Wird der Tagesschluss von Freitag nicht bestätigt, ist eine Korrektur denkbar – inklusive GAP-Close bei 222,80 EUR und Re-Test der SMA50.
4-Stunden-Chart – Deutsche Börse Prognose bullisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart wird der Abwärtstrend der vergangenen Wochen noch klarer sichtbar. Sowohl im August als auch im Oktober dienten SMA20 (220,61 EUR) und SMA50 (213,35 EUR) zunächst als solide Unterstützung, wurden jedoch jeweils aufgegeben.
Zuletzt gelang der Aktie jedoch ein kraftvoller Rebound:
-
Rückeroberung von SMA20 & SMA50
-
GAP-Up über die SMA200 (226,03 EUR)
-
Stabilisierung oberhalb der SMA200
Bullishes Szenario:
Kann sich die Aktie weiter von der SMA200 lösen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs in Richtung 250–255 EUR deutlich.
Bärisches Szenario:
Rücksetzer bis unter die SMA200 sind möglich.
Ein erneuter Test von:
-
SMA20
-
oder im Extremfall SMA50
wäre im Falle anhaltender Schwäche realistisch. Unterhalb der SMA20 würde sich das Chartbild wieder eintrüben.
Tagesprognose: aufwärts
Basierend auf der aktuellen technischen Lage überwiegt das bullische Momentum.
Schlüsselmarken – Deutsche Börse Prognose
Widerstände
-
238,10 (GAP)
-
247,90
-
254,25
-
254,83
Unterstützungen
-
229,20
-
226,03
-
222,46
-
220,61
-
220,80 (GAP)
-
220,75
-
214,58
-
214,25
-
213,35
-
208,30 (GAP)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.