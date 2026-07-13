DAX Gewinner: Deutsche Telekom Aktie mit Tagesplus - Chartanalyse & Prognose

Zum Xetra-Schluss am Freitag (10.07.2026) präsentierte sich der deutsche Leitindex freundlich. Insgesamt beendeten 24 DAX-Unternehmen den Handel im Plus, während 16 Aktien Verluste verzeichneten.

An der Spitze der Gewinnerliste stand die Deutsche Telekom Aktie, die um 3,64% zulegen konnte. Dahinter folgten Heidelberg Materials mit einem Plus von 3,20% sowie die Commerzbank mit einem Tagesgewinn von 2,18%.

► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Deutsche Telekom Aktie war mit einem Kursplus von 3,64% der stärkste DAX Gewinner des Tages.

war mit einem Kursplus von der stärkste des Tages. Im Tageschart bleibt das langfristige Chartbild trotz der Erholung weiterhin angeschlagen.

Kurzfristig verbessert sich die technische Lage. Oberhalb der SMA20 rückt die SMA50 als nächstes Kursziel in den Fokus.

Die Deutsche Telekom Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker: DTE) schloss den Handel am Freitag mit einem Plus von 3,64% ab und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages.

Deutsche Telekom Aktie - Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutsche Telekom Aktie verlor im Verlauf des Jahres 2025 deutlich an Dynamik. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Nach dem damaligen Jahrestief bei 25,98 EUR stabilisierte sich der Kurs zunächst, ehe Mitte Dezember eine Erholung über die Marke von 28 EUR gelang. Diese Bewegung wurde jedoch zu Beginn des neuen Jahres wieder vollständig abverkauft.

Im weiteren Verlauf bildete die Aktie bei 26,03 EUR einen tragfähigen Boden, von dem aus eine kräftige Aufwärtsbewegung startete. Diese führte den Kurs zeitweise über die Marke von 34 EUR. Auch dort dominierten anschließend Gewinnmitnahmen, wodurch sich erneut deutlicher Verkaufsdruck entwickelte. Ende Juli wurde schließlich bei 23,54 EUR ein neues Jahrestief markiert, von dem sich die Aktie zuletzt wieder etwas lösen konnte.

Die jüngste Erholung führte den Kurs bis an die SMA200, die aktuell bei 28,76 EUR verläuft. Mehrere Ausbruchsversuche scheiterten jedoch an dieser wichtigen Durchschnittslinie. In der Folge setzte erneut Verkaufsdruck ein, der den Kurs bis in die Nähe des Jahrestiefs führte.

Mit dem kräftigen Kursanstieg am Freitag gelang der Deutsche Telekom Aktie nun der Rücklauf an die SMA20, die derzeit bei 25,90 EUR verläuft.

Tageschart: Das sind jetzt die entscheidenden Marken

Das langfristige Chartbild bleibt trotz der jüngsten Erholung angeschlagen. Entscheidend wird nun sein, ob sich die Aktie nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren kann.

Gelingt dies und kann sich der Kurs anschließend weiter nach oben absetzen, würde sich das technische Bild deutlich verbessern. In diesem Fall könnte die SMA50 bei aktuell 27,33 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus rücken.

Scheitert die Aktie dagegen erneut an der SMA20 und dreht wieder nach unten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahrestiefs.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bärisch

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Deutsche Telekom Aktie - Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigte sich die SMA200 bei aktuell 27,69 EUR zunächst als wichtige Unterstützung, nachdem die Aktie vom Jahreshoch Ende Februar deutlich zurückgesetzt hatte. Mit zunehmendem Verkaufsdruck wurde diese Durchschnittslinie jedoch unterschritten. Erst Anfang Mai gelang der Ausbruch über die SMA20 (25,46 EUR) sowie die SMA50 (25,64 EUR). Beide gleitenden Durchschnitte konnten jedoch zunächst nicht nachhaltig verteidigt werden. Im Juni endeten sämtliche Erholungsbewegungen erneut an der SMA50. Die aktuelle Erholung verläuft deutlich konstruktiver. Nach einer Stabilisierung an der SMA20 gelang der Ausbruch über die SMA50. Damit verbessert sich das kurzfristige technische Bild.

4-Stunden-Chart: Chancen auf weitere Erholung

Kann die Deutsche Telekom Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, dürfte die SMA200 bei 27,69 EUR das nächste technische Ziel darstellen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese langfristige Durchschnittslinie würde das Chartbild weiter aufhellen. Kommt es dagegen zu Rücksetzern, könnten die Bereiche um SMA50 und SMA20 als wichtige Unterstützungen fungieren. Beide gleitenden Durchschnitte liegen aktuell eng beieinander und könnten nach dem erfolgreichen Ausbruch nun ihre Rolle von Widerständen zu Unterstützungen wechseln. Ein deutlicher Rückfall unter die SMA20 würde die kurzfristige Erholung wieder infrage stellen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

Tagesprognose Deutsche Telekom Aktie

Die kurzfristige Einschätzung für den heutigen Handel bleibt aufwärtsgerichtet.

Widerstände

26,18 EUR

27,33 EUR

27,57 EUR (Gap)

27,69 EUR

28,76 EUR

31,03 EUR (Gap)

Unterstützungen

25,90 EUR

25,64 EUR

25,58 EUR

25,53 EUR

25,46 EUR

25,21 EUR (Gap)

23,95 EUR (Gap)

19,52 EUR

18,05 EUR

17,35 EUR

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FAQ zur Deutsche Telekom Aktie

Warum war die Deutsche Telekom Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Deutsche Telekom Aktie legte am Freitag um 3,64% zu und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn aller DAX-Werte.

Wie ist die aktuelle Prognose für die Deutsche Telekom Aktie?

Kurzfristig verbessert sich das Chartbild. Kann sich die Aktie oberhalb der SMA20 behaupten, rückt die SMA50 als nächster Widerstand in den Fokus. Langfristig bleibt die technische Gesamtlage jedoch weiterhin bärisch.

Welche Kursmarken sind jetzt entscheidend?

Auf der Oberseite stehen insbesondere 27,33 EUR, 27,69 EUR und 28,76 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25,90 EUR, 25,64 EUR und 25,46 EUR.