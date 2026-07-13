DAX Gewinner: Deutsche Telekom Aktie mit Tagesplus - Chartanalyse & Prognose

- Die Deutsche Telekom Aktie war mit einem Kursplus von 3,64% der stärkste DAX Gewinner des Tages
- Im Tageschart bleibt das langfristige Chartbild trotz der Erholung weiterhin angeschlagen
- Kurzfristig verbessert sich die technische Lage. Oberhalb der SMA20 rückt die SMA50 als nächstes Kursziel in den Fokus
- Die Deutsche Telekom Aktie war mit einem Kursplus von 3,64% der stärkste DAX Gewinner des Tages
- Im Tageschart bleibt das langfristige Chartbild trotz der Erholung weiterhin angeschlagen
- Kurzfristig verbessert sich die technische Lage. Oberhalb der SMA20 rückt die SMA50 als nächstes Kursziel in den Fokus
Zum Xetra-Schluss am Freitag (10.07.2026) präsentierte sich der deutsche Leitindex freundlich. Insgesamt beendeten 24 DAX-Unternehmen den Handel im Plus, während 16 Aktien Verluste verzeichneten.
An der Spitze der Gewinnerliste stand die Deutsche Telekom Aktie, die um 3,64% zulegen konnte. Dahinter folgten Heidelberg Materials mit einem Plus von 3,20% sowie die Commerzbank mit einem Tagesgewinn von 2,18%.
► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Die Deutsche Telekom Aktie war mit einem Kursplus von 3,64% der stärkste DAX Gewinner des Tages.
- Im Tageschart bleibt das langfristige Chartbild trotz der Erholung weiterhin angeschlagen.
- Kurzfristig verbessert sich die technische Lage. Oberhalb der SMA20 rückt die SMA50 als nächstes Kursziel in den Fokus.
Die Deutsche Telekom Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker: DTE) schloss den Handel am Freitag mit einem Plus von 3,64% ab und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages.
Deutsche Telekom Aktie - Chartanalyse im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Deutsche Telekom Aktie verlor im Verlauf des Jahres 2025 deutlich an Dynamik. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt. Nach dem damaligen Jahrestief bei 25,98 EUR stabilisierte sich der Kurs zunächst, ehe Mitte Dezember eine Erholung über die Marke von 28 EUR gelang. Diese Bewegung wurde jedoch zu Beginn des neuen Jahres wieder vollständig abverkauft.
Im weiteren Verlauf bildete die Aktie bei 26,03 EUR einen tragfähigen Boden, von dem aus eine kräftige Aufwärtsbewegung startete. Diese führte den Kurs zeitweise über die Marke von 34 EUR. Auch dort dominierten anschließend Gewinnmitnahmen, wodurch sich erneut deutlicher Verkaufsdruck entwickelte. Ende Juli wurde schließlich bei 23,54 EUR ein neues Jahrestief markiert, von dem sich die Aktie zuletzt wieder etwas lösen konnte.
Die jüngste Erholung führte den Kurs bis an die SMA200, die aktuell bei 28,76 EUR verläuft. Mehrere Ausbruchsversuche scheiterten jedoch an dieser wichtigen Durchschnittslinie. In der Folge setzte erneut Verkaufsdruck ein, der den Kurs bis in die Nähe des Jahrestiefs führte.
Mit dem kräftigen Kursanstieg am Freitag gelang der Deutsche Telekom Aktie nun der Rücklauf an die SMA20, die derzeit bei 25,90 EUR verläuft.
Tageschart: Das sind jetzt die entscheidenden Marken
Das langfristige Chartbild bleibt trotz der jüngsten Erholung angeschlagen. Entscheidend wird nun sein, ob sich die Aktie nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren kann.
Gelingt dies und kann sich der Kurs anschließend weiter nach oben absetzen, würde sich das technische Bild deutlich verbessern. In diesem Fall könnte die SMA50 bei aktuell 27,33 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus rücken.
Scheitert die Aktie dagegen erneut an der SMA20 und dreht wieder nach unten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Jahrestiefs.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bärisch
YouTube Trading Videos
Deutsche Telekom Aktie - Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigte sich die SMA200 bei aktuell 27,69 EUR zunächst als wichtige Unterstützung, nachdem die Aktie vom Jahreshoch Ende Februar deutlich zurückgesetzt hatte. Mit zunehmendem Verkaufsdruck wurde diese Durchschnittslinie jedoch unterschritten. Erst Anfang Mai gelang der Ausbruch über die SMA20 (25,46 EUR) sowie die SMA50 (25,64 EUR). Beide gleitenden Durchschnitte konnten jedoch zunächst nicht nachhaltig verteidigt werden. Im Juni endeten sämtliche Erholungsbewegungen erneut an der SMA50. Die aktuelle Erholung verläuft deutlich konstruktiver. Nach einer Stabilisierung an der SMA20 gelang der Ausbruch über die SMA50. Damit verbessert sich das kurzfristige technische Bild.
4-Stunden-Chart: Chancen auf weitere Erholung
Kann die Deutsche Telekom Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, dürfte die SMA200 bei 27,69 EUR das nächste technische Ziel darstellen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese langfristige Durchschnittslinie würde das Chartbild weiter aufhellen. Kommt es dagegen zu Rücksetzern, könnten die Bereiche um SMA50 und SMA20 als wichtige Unterstützungen fungieren. Beide gleitenden Durchschnitte liegen aktuell eng beieinander und könnten nach dem erfolgreichen Ausbruch nun ihre Rolle von Widerständen zu Unterstützungen wechseln. Ein deutlicher Rückfall unter die SMA20 würde die kurzfristige Erholung wieder infrage stellen.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral
Tagesprognose Deutsche Telekom Aktie
Die kurzfristige Einschätzung für den heutigen Handel bleibt aufwärtsgerichtet.
Widerstände
- 26,18 EUR
- 27,33 EUR
- 27,57 EUR (Gap)
- 27,69 EUR
- 28,76 EUR
- 31,03 EUR (Gap)
Unterstützungen
- 25,90 EUR
- 25,64 EUR
- 25,58 EUR
- 25,53 EUR
- 25,46 EUR
- 25,21 EUR (Gap)
- 23,95 EUR (Gap)
- 19,52 EUR
- 18,05 EUR
- 17,35 EUR
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Deutsche Telekom Aktie
Warum war die Deutsche Telekom Aktie der größte DAX Gewinner?
Die Deutsche Telekom Aktie legte am Freitag um 3,64% zu und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn aller DAX-Werte.
Wie ist die aktuelle Prognose für die Deutsche Telekom Aktie?
Kurzfristig verbessert sich das Chartbild. Kann sich die Aktie oberhalb der SMA20 behaupten, rückt die SMA50 als nächster Widerstand in den Fokus. Langfristig bleibt die technische Gesamtlage jedoch weiterhin bärisch.
Welche Kursmarken sind jetzt entscheidend?
Auf der Oberseite stehen insbesondere 27,33 EUR, 27,69 EUR und 28,76 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25,90 EUR, 25,64 EUR und 25,46 EUR.
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 13.07.26 - Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Montag, 13.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Wirtschaftskalender: Warsh's große Woche (13.07.2026)
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Märkte stagnieren nach volatiler Woche – Meta setzt Halbleiter-Aktien unter Druck (10.07.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.