DAX Gewinner: E.ON Aktie mit 4,39% Tagesplus - Analyse & Prognose für die Aktie

Zum Handelsschluss am Freitag (03.07.2026) präsentierte sich der DAX in einer freundlichen Verfassung. Insgesamt beendeten 30 der 40 Indexwerte den Handel im Plus, während lediglich zehn Aktien Verluste verbuchten.

An der Spitze der Gewinnerliste stand die E.ON Aktie, die um 4,39% zulegen konnte. Dahinter folgten Hochtief mit einem Plus von 3,34% sowie die GEA Group mit einem Kursgewinn von 2,59%.

► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

E.ON Aktie ist DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 4,39% führte die E.ON Aktie die Gewinnerliste im DAX am Freitag an.

Mit einem Tagesplus von 4,39% führte die E.ON Aktie die Gewinnerliste im DAX am Freitag an. Technisches Kaufsignal: Der Ausbruch über die SMA50 und die Rückeroberung der SMA200 im 4-Stunden-Chart stärken das bullische Chartbild deutlich.

Der Ausbruch über die SMA50 und die Rückeroberung der SMA200 im 4-Stunden-Chart stärken das bullische Chartbild deutlich. Nächste Kursziele: Oberhalb von 19,68 EUR rücken 19,90 EUR und anschließend das Jahreshoch bei 20,38 EUR in den Fokus.

DAX Gewinner: E.ON Aktie überzeugt mit starkem Kaufsignal

Die E.ON Aktie war am Freitag mit einem Tagesgewinn von 4,39% der stärkste Wert im DAX. Der kräftige Kursanstieg verbessert das kurzfristige Chartbild deutlich und erhöht die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

E.ON Aktie Analyse: Tageschart signalisiert steigende Dynamik

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut zu erkennen, dass sich die E.ON Aktie bis Ende des vergangenen Jahres in einer ausgeprägten Seitwärtsphase bewegte. Der Ausbruch aus dieser Handelsspanne gelang Ende Januar und führte zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis auf das bisherige Jahreshoch bei 20,38 EUR. Auf diesem Niveau setzten zunächst Gewinnmitnahmen ein. Die anschließende Korrektur wurde an der SMA200, die aktuell bei 17,44 EUR verläuft, erfolgreich beendet. Von dort aus arbeitete sich die Aktie wieder über die SMA20 (18,12 EUR) sowie die SMA50 (18,24 EUR) nach oben. Besonders die SMA20 fungierte während der vergangenen Monate mehrfach als zuverlässige Unterstützung. Nach der zwischenzeitlichen Schwächephase im Frühjahr gelang zuletzt der dynamische Anstieg zurück über die SMA50. Damit hat sich das technische Bild deutlich verbessert. Kann der starke Handelsschluss vom Freitag bestätigt werden, dürfte die nächste Aufwärtsbewegung zunächst in Richtung 19,90 EUR führen. Gelingt anschließend der Ausbruch darüber, rückt erneut das Jahreshoch bei 20,38 EUR in den Fokus.

Unterstützungen bleiben intakt

Sollten kurzfristig Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte zunächst das noch offene Gap bei 18,36 EUR geschlossen werden. Darunter dürften sowohl die SMA50 als auch die SMA20 als wichtige Unterstützungen fungieren. Da die SMA50 zuletzt einen hartnäckigen Widerstand dargestellt hatte, könnte sie nun ihre Rolle wechseln und als Support dienen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch

E.ON Aktie Analyse: 4-Stunden-Chart bestätigt den Aufwärtstrend

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine deutliche Verbesserung des technischen Bildes. Hier spielte insbesondere die SMA200 bei aktuell 18,51 EUR eine zentrale Rolle. Nachdem die E.ON Aktie zunächst mehrfach an dieser Durchschnittslinie gescheitert war, gelang in der vergangenen Handelswoche beim dritten Anlauf der nachhaltige Ausbruch nach oben. Die anschließende dynamische Aufwärtsbewegung bestätigt die neue Stärke der Käufer. Solange sich der Kurs oberhalb der SMA200 behaupten kann, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit den bereits im Tageschart genannten Kurszielen. Kommt es zu einer kurzfristigen Konsolidierung, dürfte die SMA200 zunächst als erste Unterstützung dienen. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, wäre ein Rücklauf zum offenen Gap bei 18,36 EUR denkbar. Deutlich tiefere Kurse würden das aktuell konstruktive Chartbild jedoch spürbar eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch

Tagesprognose E.ON Aktie

Die technische Gesamtlage spricht weiterhin für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Tagesprognose: Aufwärts

Wichtige Widerstände

19,68 EUR

19,95 EUR

20,38 EUR

22,49 EUR

25,33 EUR

Wichtige Unterstützungen

18,51 EUR

18,47 EUR

18,36 EUR (Gap)

18,24 EUR

18,20 EUR

18,19 EUR

18,12 EUR

18,11 EUR

18,10 EUR

17,44 EUR

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FAQ zur E.ON Aktie

Warum war die E.ON Aktie der größte DAX Gewinner?

Die E.ON Aktie legte zum Handelsschluss am 03.07.2026 um 4,39% zu und war damit der stärkste Wert im DAX. Der Kursanstieg wurde von einem technischen Ausbruch über wichtige gleitende Durchschnitte begleitet.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die E.ON Aktie?

Die technische Analyse fällt sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart bullisch aus. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA200 behauptet, bestehen Chancen auf weitere Kursgewinne.

Welche Kursmarken sind bei der E.ON Aktie jetzt wichtig?

Auf der Oberseite stehen 19,68 EUR, 19,95 EUR und das Jahreshoch bei 20,38 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 18,51 EUR, dem Gap bei 18,36 EUR sowie an den SMA20- und SMA50-Linien.