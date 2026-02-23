Bayer Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

Zum Xetra-Schluss am Freitag (20.02.2026) notierten 35 DAX-Werte im Plus, lediglich fünf Aktien mussten Abschläge hinnehmen. Am Ende der Tabelle stand Bayer mit einem Minus von 4,08 Prozent und war damit klarer DAX Verlierer des Tages.

Neben der Bayer-Aktie verloren auch Zalando (-1,52 Prozent) und Infineon (-1,18 Prozent) an Wert.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Bayer größter DAX Verlierer:

Mit einem Minus von 4,08 Prozent war die Bayer-Aktie zum Xetra-Schluss der schwächste Wert im DAX und steht kurzfristig unter deutlichem Verkaufsdruck.

Technische Lage eingetrübt:

Der Bruch der SMA20 im Tageschart und die Etablierung unter der SMA50 im 4h-Chart verschlechtern das kurzfristige Chartbild. Solange die Aktie unter diesen Marken notiert, bleiben Abwärtsrisiken bestehen.

Schlüsselzone um 41,30–41,60 EUR entscheidend:

Diese Unterstützungsregion ist technisch zentral. Eine Stabilisierung dort könnte eine Gegenbewegung einleiten, ein Bruch würde die laufende Aufwärtsstruktur deutlich schwächen.

Bayer Aktie als DAX Verlierer mit größtem Tagesverlust

Die Bayer-Aktie (BAYN) büßte zum Xetra-Schluss 4,08 Prozent ein und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust im DAX. Entsprechend rückt die Bayer Prognose verstärkt in den Fokus der Anleger.

Bayer Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahrestief im April 2025 bei 18,60 EUR konnte sich die Aktie deutlich erholen. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung setzte sich bis Ende Juli fort, bevor das Papier in eine Seitwärtsphase überging.

Ab Mitte November kam es zu einer erneuten Erholungsbewegung mit mehreren deutlichen Aufwärtskurslücken. Das in der vergangenen Handelswoche markierte Jahreshoch wurde jedoch in den letzten drei Handelstagen abverkauft.

Die Aktie fiel dabei unter die SMA20 (aktuell 45,66 EUR) und etablierte sich unterhalb dieser Durchschnittslinie.

Technische Einordnung Tageschart

Mit der jüngsten Abwärtsbewegung hat sich das Chartbild wieder eingetrübt:

Bestätigt sich der schwache Schlusskurs, könnte sich eine weitere rote Tageskerze ausbilden.

Das nächste Ziel auf der Unterseite liegt im Bereich der SMA50 bei aktuell 41,38 EUR.

Spätestens dort sollte eine Stabilisierung einsetzen, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.

Wird der schwache Schluss hingegen nicht bestätigt, könnte eine Gegenbewegung in Richtung SMA20 einsetzen. Eine nachhaltige Aufhellung im Tageschart ergibt sich jedoch erst bei einem klaren Anstieg über diese Durchschnittslinie.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch / neutral

Bayer Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird deutlich, dass die Aktie bis November 2025 im Bereich der SMA20 (45,71 EUR) und SMA50 (45,47 EUR) seitwärts tendierte.

Ein Ausbruch Anfang Oktober wurde schnell für Gewinnmitnahmen genutzt. In den Folgewochen stabilisierte sich das Papier mehrfach an diesen gleitenden Durchschnitten und konnte durch mehrere Aufwärtskurslücken dynamisch zulegen.

Das Jahreshoch wurde jedoch erneut verkauft. Die Aktie fiel unter SMA20 und SMA50 zurück und etablierte sich zum Wochenschluss unterhalb der SMA50.

Technische Einordnung 4h-Chart

Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, bleibt die Lage neutral mit Abwärtsrisiken:

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

41,61 EUR (Kurslücke)

41,38 EUR

Kritischer Bereich: 41,30 EUR

Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde die laufende Aufwärtsbewegung infrage stellen.

Erholungsszenario:

Rücklauf an SMA50 und SMA20

Beide Linien liegen eng beieinander, daher ist Momentum erforderlich

Alternativ könnte ein dynamischer Anstieg per Aufwärtskurslücke erfolgen

Eine klare charttechnische Verbesserung entsteht erst bei einer nachhaltigen Etablierung über der SMA20.

Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral

Kurzfristige Bayer Prognose

Tagesprognose: aufwärts

Trotz der Einstufung als DAX Verlierer besteht kurzfristig die Chance auf eine technische Gegenbewegung, sofern keine Anschlussverkäufe einsetzen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

44,89 EUR

45,31 EUR

45,47 EUR

45,59 EUR

45,66 EUR

45,71 EUR

49,75 EUR

53,79 EUR

58,90 EUR (Kurslücke)

65,62 EUR

Unterstützungen

42,78 EUR

41,61 EUR (Kurslücke)

40,70 EUR

39,18 EUR

35,41 EUR

35,24 EUR (Kurslücke)

33,49 EUR (Kurslücke)

30,86 EUR

Fazit zur Bayer Prognose:

Nach dem jüngsten Rückschlag und der Einstufung als größter DAX Verlierer hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Entscheidend wird sein, ob die Zone um 41,30 bis 41,60 EUR verteidigt werden kann. Gelingt dies, bleibt eine Stabilisierung mit anschließendem Erholungspotenzial realistisch.

