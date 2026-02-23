Bayer Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

- Bayer größter DAX Verlierer
Zum Xetra-Schluss am Freitag (20.02.2026) notierten 35 DAX-Werte im Plus, lediglich fünf Aktien mussten Abschläge hinnehmen. Am Ende der Tabelle stand Bayer mit einem Minus von 4,08 Prozent und war damit klarer DAX Verlierer des Tages.
Neben der Bayer-Aktie verloren auch Zalando (-1,52 Prozent) und Infineon (-1,18 Prozent) an Wert.
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Bayer größter DAX Verlierer:
Mit einem Minus von 4,08 Prozent war die Bayer-Aktie zum Xetra-Schluss der schwächste Wert im DAX und steht kurzfristig unter deutlichem Verkaufsdruck.
-
Technische Lage eingetrübt:
Der Bruch der SMA20 im Tageschart und die Etablierung unter der SMA50 im 4h-Chart verschlechtern das kurzfristige Chartbild. Solange die Aktie unter diesen Marken notiert, bleiben Abwärtsrisiken bestehen.
-
Schlüsselzone um 41,30–41,60 EUR entscheidend:
Diese Unterstützungsregion ist technisch zentral. Eine Stabilisierung dort könnte eine Gegenbewegung einleiten, ein Bruch würde die laufende Aufwärtsstruktur deutlich schwächen.
Bayer Aktie als DAX Verlierer mit größtem Tagesverlust
Die Bayer-Aktie (BAYN) büßte zum Xetra-Schluss 4,08 Prozent ein und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust im DAX. Entsprechend rückt die Bayer Prognose verstärkt in den Fokus der Anleger.
Bayer Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Jahrestief im April 2025 bei 18,60 EUR konnte sich die Aktie deutlich erholen. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung setzte sich bis Ende Juli fort, bevor das Papier in eine Seitwärtsphase überging.
Ab Mitte November kam es zu einer erneuten Erholungsbewegung mit mehreren deutlichen Aufwärtskurslücken. Das in der vergangenen Handelswoche markierte Jahreshoch wurde jedoch in den letzten drei Handelstagen abverkauft.
Die Aktie fiel dabei unter die SMA20 (aktuell 45,66 EUR) und etablierte sich unterhalb dieser Durchschnittslinie.
Technische Einordnung Tageschart
Mit der jüngsten Abwärtsbewegung hat sich das Chartbild wieder eingetrübt:
-
Bestätigt sich der schwache Schlusskurs, könnte sich eine weitere rote Tageskerze ausbilden.
-
Das nächste Ziel auf der Unterseite liegt im Bereich der SMA50 bei aktuell 41,38 EUR.
-
Spätestens dort sollte eine Stabilisierung einsetzen, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.
Wird der schwache Schluss hingegen nicht bestätigt, könnte eine Gegenbewegung in Richtung SMA20 einsetzen. Eine nachhaltige Aufhellung im Tageschart ergibt sich jedoch erst bei einem klaren Anstieg über diese Durchschnittslinie.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch / neutral
Bayer Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart wird deutlich, dass die Aktie bis November 2025 im Bereich der SMA20 (45,71 EUR) und SMA50 (45,47 EUR) seitwärts tendierte.
Ein Ausbruch Anfang Oktober wurde schnell für Gewinnmitnahmen genutzt. In den Folgewochen stabilisierte sich das Papier mehrfach an diesen gleitenden Durchschnitten und konnte durch mehrere Aufwärtskurslücken dynamisch zulegen.
Das Jahreshoch wurde jedoch erneut verkauft. Die Aktie fiel unter SMA20 und SMA50 zurück und etablierte sich zum Wochenschluss unterhalb der SMA50.
Technische Einordnung 4h-Chart
Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, bleibt die Lage neutral mit Abwärtsrisiken:
Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
-
41,61 EUR (Kurslücke)
-
41,38 EUR
-
Kritischer Bereich: 41,30 EUR
Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde die laufende Aufwärtsbewegung infrage stellen.
Erholungsszenario:
-
Rücklauf an SMA50 und SMA20
-
Beide Linien liegen eng beieinander, daher ist Momentum erforderlich
-
Alternativ könnte ein dynamischer Anstieg per Aufwärtskurslücke erfolgen
Eine klare charttechnische Verbesserung entsteht erst bei einer nachhaltigen Etablierung über der SMA20.
Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral
Kurzfristige Bayer Prognose
Tagesprognose: aufwärts
Trotz der Einstufung als DAX Verlierer besteht kurzfristig die Chance auf eine technische Gegenbewegung, sofern keine Anschlussverkäufe einsetzen.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
-
44,89 EUR
-
45,31 EUR
-
45,47 EUR
-
45,59 EUR
-
45,66 EUR
-
45,71 EUR
-
49,75 EUR
-
53,79 EUR
-
58,90 EUR (Kurslücke)
-
65,62 EUR
Unterstützungen
-
42,78 EUR
-
41,61 EUR (Kurslücke)
-
40,70 EUR
-
39,18 EUR
-
35,41 EUR
-
35,24 EUR (Kurslücke)
-
33,49 EUR (Kurslücke)
-
30,86 EUR
Fazit zur Bayer Prognose:
Nach dem jüngsten Rückschlag und der Einstufung als größter DAX Verlierer hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Entscheidend wird sein, ob die Zone um 41,30 bis 41,60 EUR verteidigt werden kann. Gelingt dies, bleibt eine Stabilisierung mit anschließendem Erholungspotenzial realistisch.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.