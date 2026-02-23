Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse am 23.02.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.961 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Nasdaq etwas erholen, gab bei 24.930 Punkten aber Substanz ab. Es ging bis zum Nachmittag sukzessive abwärts. Erst knapp über der 24.600 Punkte-Marke gelang es dem Index die Laufrichtung zu ändern. Es ging dynamisch an und über die 25.000 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq übergeordnet bis zum Handelsschluss halten konnte. Der Nasdaq ging knapp über der 25.000 Punkte-Marke bei 25.023 Punkten aus dem Wochenhandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Kurzfristig bärisches Setup im Stundenchart

Solange der Nasdaq unter der SMA50 im Stundenchart notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben in Richtung 24.700 bzw. 24.400 Punkte bestehen.

Übergeordnet eingetrübtes Chartbild

Im 4-Stunden-Chart wurde der Ausbruch über das 38,2 %-Retracement wieder neutralisiert. Erst eine nachhaltige Rückeroberung dieser Marke würde die Nasdaq Analyse deutlich aufhellen.

Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Abwärtsdruck

Mit einer Gewichtung von 60 % für das bärische Szenario spricht die aktuelle Nasdaq Prognose für einen eher seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.

Der Nasdaq startete am Freitag bei 24.961 Punkten in den Handel. Am Vormittag konnte sich der Index zunächst leicht stabilisieren, gab im Bereich von 24.930 Punkten jedoch erneut nach. Bis in den Nachmittag setzte sich die Schwäche sukzessive fort, bevor sich knapp oberhalb der Marke von 24.600 Punkten eine deutliche Gegenbewegung etablierte.

Im weiteren Verlauf gelang dem Nasdaq eine dynamische Erholung über die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Punkten. Der Wochenschluss wurde bei 25.023 Punkten formatiert und damit knapp oberhalb dieser Marke.

Die Handelsspanne lag bei 457 Punkten und damit signifikant über dem Niveau des Vortags. Dies unterstreicht die erhöhte Volatilität im Markt.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein angeschlagenes technisches Bild:

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen noch über der SMA50 (aktuell 25.857 Punkte).

Im weiteren Verlauf wurden sowohl die SMA50 als auch die SMA20 (aktuell 24.873 Punkte) aufgegeben.

Das 50 %-Retracement wurde nicht ganz erreicht.

Die anschließende Erholung führte den Index zurück über die gleitenden Durchschnitte sowie über das 38,2 %-Retracement.

Im Frühhandel wurden jedoch erneut alle drei Durchschnittslinien unterschritten.

Technische Bewertung:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

24.700/680 Punkte

24.400/385 Punkte

Erholungen könnten zunächst in Richtung SMA50 laufen. Allerdings verlaufen SMA20 und SMA200 (aktuell 24.899 Punkte) eng beieinander, sodass für eine nachhaltige Aufhellung Momentum erforderlich wäre. Erst eine stabile Etablierung über dem 38,2 %-Retracement würde das kurzfristige Bild verbessern.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster pendelte der Nasdaq zuletzt zwischen:

SMA50 (24.869 Punkte) auf der Oberseite

SMA20 (24.869 Punkte) auf der Unterseite

Der Ausbruch nach oben am Freitagnachmittag führte den Index über die SMA50 sowie über das 38,2 %-Retracement. Diese Bewegung wurde jedoch im Frühhandel wieder neutralisiert.

Interpretation:

Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Risiko auf der Unterseite bestehen.

Erholungen könnten zunächst bis an SMA20 und SMA50 laufen. Eine nachhaltige charttechnische Aufhellung würde erst oberhalb des 38,2 %-Retracements erfolgen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bärisch

Nasdaq Prognose für Montag, 23.02.2026

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.820 Punkten und damit 141 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.820 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

24.855/57 → 24.877/79 → 24.893/95 → 24.914/17 → 24.931/33 → 24.952/54 → 24.967/69 → 24.986/88 → 25.004/06 → 25.021/23 → 25.042/44 → 25.061/63 → 25.079/81

Oberhalb von 25.079/81 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:

25.101/03 → 25.119/21 → 25.138/40 → 25.162/64 → 25.181/83 → 25.204/06 → 25.222/24 → 25.241/43 → 25.260/62 → 25.281/83 → 25.303/05 → 25.324/26 → 25.341/43 → 25.355/57 → 25.373/75

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 24.820 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

24.801/799 → 24.783/81 → 24.760/58 → 24.737/35 → 24.722/20 → 24.699/97 → 24.678/76 → 24.655/53 → 24.635/33 → 24.618/16 → 24.599/97 → 24.581/79 → 24.550/49 → 24.528/26 → 24.505/03

Unterhalb von 24.505/03 Punkten ergeben sich weitere Ziele bei:

24.488/86 → 24.469/67 → 24.449/47 → 24.428/26 → 24.410/08 → 24.393/89 → 24.378/76 → 24.357/55 → 24.332/30 → 24.313/11 → 24.290/88 → 24.274/72 → 24.750/48 → 24.731/29

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Nasdaq Widerstände:

24.856/69/72/99

24.912/36

25.162

25.247

25.355

25.400/07

Nasdaq Unterstützungen:

24.789/35

24.595

24.335

24.201

24.148

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario für den heutigen Handelstag.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

24.879 / 25.061 Punkten auf der Oberseite

und

24.616 / 24.447 Punkten auf der Unterseite

Diese Nasdaq Analyse basiert auf technischen Kriterien (SMA, Retracements, Chartstruktur) und bezieht sich auf den Handel bis 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortagesschluss.

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten aus xStation5.

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig bärisch. Solange der Index unter der SMA50 im Stundenchart notiert, besteht weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 24.700 und 24.400 Punkte. Das bearishe Szenario wird aktuell mit 60 % gewichtet.

Welche Marken sind heute im Nasdaq besonders wichtig?

Auf der Oberseite sind 24.856, 24.912 und 25.162 Punkte relevante Widerstände. Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.789, 24.595 und 24.335 Punkten. Ein Bruch dieser Marken könnte die Dynamik verstärken.

Was sagt die technische Nasdaq Analyse im 4h-Chart?

Im 4-Stunden-Chart ist das Bild neutral bis bärisch. Der Nasdaq konnte das 38,2 %-Retracement nicht nachhaltig verteidigen. Solange der Index unter SMA20 und SMA50 bleibt, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Wann würde sich das Chartbild im Nasdaq aufhellen?

Eine nachhaltige Etablierung über dem 38,2 %-Retracement sowie ein stabiler Handel oberhalb der gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50) würden das Chartbild deutlich verbessern und die Nasdaq Prognose auf neutral bis bullisch drehen.

In welcher Spanne wird der Nasdaq heute erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.616 und 25.061 Punkten. Diese Einschätzung bezieht sich auf den Handel bis 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortagesschluss.