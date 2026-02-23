Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse am 23.02.2026

- Kurzfristig bärisches Setup im Stundenchart
- Übergeordnet eingetrübtes Chartbild
- Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Abwärtsdruck
- Kurzfristig bärisches Setup im Stundenchart
- Übergeordnet eingetrübtes Chartbild
- Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Abwärtsdruck
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.961 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Nasdaq etwas erholen, gab bei 24.930 Punkten aber Substanz ab. Es ging bis zum Nachmittag sukzessive abwärts. Erst knapp über der 24.600 Punkte-Marke gelang es dem Index die Laufrichtung zu ändern. Es ging dynamisch an und über die 25.000 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq übergeordnet bis zum Handelsschluss halten konnte. Der Nasdaq ging knapp über der 25.000 Punkte-Marke bei 25.023 Punkten aus dem Wochenhandel.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Kurzfristig bärisches Setup im Stundenchart
Solange der Nasdaq unter der SMA50 im Stundenchart notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben in Richtung 24.700 bzw. 24.400 Punkte bestehen.
-
Übergeordnet eingetrübtes Chartbild
Im 4-Stunden-Chart wurde der Ausbruch über das 38,2 %-Retracement wieder neutralisiert. Erst eine nachhaltige Rückeroberung dieser Marke würde die Nasdaq Analyse deutlich aufhellen.
-
Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Abwärtsdruck
Mit einer Gewichtung von 60 % für das bärische Szenario spricht die aktuelle Nasdaq Prognose für einen eher seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.
Der Nasdaq startete am Freitag bei 24.961 Punkten in den Handel. Am Vormittag konnte sich der Index zunächst leicht stabilisieren, gab im Bereich von 24.930 Punkten jedoch erneut nach. Bis in den Nachmittag setzte sich die Schwäche sukzessive fort, bevor sich knapp oberhalb der Marke von 24.600 Punkten eine deutliche Gegenbewegung etablierte.
Im weiteren Verlauf gelang dem Nasdaq eine dynamische Erholung über die psychologisch wichtige Schwelle von 25.000 Punkten. Der Wochenschluss wurde bei 25.023 Punkten formatiert und damit knapp oberhalb dieser Marke.
Die Handelsspanne lag bei 457 Punkten und damit signifikant über dem Niveau des Vortags. Dies unterstreicht die erhöhte Volatilität im Markt.
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigt sich ein angeschlagenes technisches Bild:
-
Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen noch über der SMA50 (aktuell 25.857 Punkte).
-
Im weiteren Verlauf wurden sowohl die SMA50 als auch die SMA20 (aktuell 24.873 Punkte) aufgegeben.
-
Das 50 %-Retracement wurde nicht ganz erreicht.
-
Die anschließende Erholung führte den Index zurück über die gleitenden Durchschnitte sowie über das 38,2 %-Retracement.
-
Im Frühhandel wurden jedoch erneut alle drei Durchschnittslinien unterschritten.
Technische Bewertung:
Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.
Mögliche Ziele auf der Unterseite:
-
24.700/680 Punkte
-
24.400/385 Punkte
Erholungen könnten zunächst in Richtung SMA50 laufen. Allerdings verlaufen SMA20 und SMA200 (aktuell 24.899 Punkte) eng beieinander, sodass für eine nachhaltige Aufhellung Momentum erforderlich wäre. Erst eine stabile Etablierung über dem 38,2 %-Retracement würde das kurzfristige Bild verbessern.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster pendelte der Nasdaq zuletzt zwischen:
-
SMA50 (24.869 Punkte) auf der Oberseite
-
SMA20 (24.869 Punkte) auf der Unterseite
Der Ausbruch nach oben am Freitagnachmittag führte den Index über die SMA50 sowie über das 38,2 %-Retracement. Diese Bewegung wurde jedoch im Frühhandel wieder neutralisiert.
Interpretation:
Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Risiko auf der Unterseite bestehen.
Erholungen könnten zunächst bis an SMA20 und SMA50 laufen. Eine nachhaltige charttechnische Aufhellung würde erst oberhalb des 38,2 %-Retracements erfolgen.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bärisch
Nasdaq Prognose für Montag, 23.02.2026
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.820 Punkten und damit 141 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 24.820 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:
24.855/57 → 24.877/79 → 24.893/95 → 24.914/17 → 24.931/33 → 24.952/54 → 24.967/69 → 24.986/88 → 25.004/06 → 25.021/23 → 25.042/44 → 25.061/63 → 25.079/81
Oberhalb von 25.079/81 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:
25.101/03 → 25.119/21 → 25.138/40 → 25.162/64 → 25.181/83 → 25.204/06 → 25.222/24 → 25.241/43 → 25.260/62 → 25.281/83 → 25.303/05 → 25.324/26 → 25.341/43 → 25.355/57 → 25.373/75
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der Marke von 24.820 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
24.801/799 → 24.783/81 → 24.760/58 → 24.737/35 → 24.722/20 → 24.699/97 → 24.678/76 → 24.655/53 → 24.635/33 → 24.618/16 → 24.599/97 → 24.581/79 → 24.550/49 → 24.528/26 → 24.505/03
Unterhalb von 24.505/03 Punkten ergeben sich weitere Ziele bei:
24.488/86 → 24.469/67 → 24.449/47 → 24.428/26 → 24.410/08 → 24.393/89 → 24.378/76 → 24.357/55 → 24.332/30 → 24.313/11 → 24.290/88 → 24.274/72 → 24.750/48 → 24.731/29
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Nasdaq Widerstände:
-
24.856/69/72/99
-
24.912/36
-
25.162
-
25.247
-
25.355
-
25.400/07
Nasdaq Unterstützungen:
-
24.789/35
-
24.595
-
24.335
-
24.201
-
24.148
Zusammenfassung der Nasdaq Prognose
Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario für den heutigen Handelstag.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
24.879 / 25.061 Punkten auf der Oberseite
und
24.616 / 24.447 Punkten auf der Unterseite
Diese Nasdaq Analyse basiert auf technischen Kriterien (SMA, Retracements, Chartstruktur) und bezieht sich auf den Handel bis 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortagesschluss.
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten aus xStation5.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig bärisch. Solange der Index unter der SMA50 im Stundenchart notiert, besteht weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 24.700 und 24.400 Punkte. Das bearishe Szenario wird aktuell mit 60 % gewichtet.
Welche Marken sind heute im Nasdaq besonders wichtig?
Auf der Oberseite sind 24.856, 24.912 und 25.162 Punkte relevante Widerstände. Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.789, 24.595 und 24.335 Punkten. Ein Bruch dieser Marken könnte die Dynamik verstärken.
Was sagt die technische Nasdaq Analyse im 4h-Chart?
Im 4-Stunden-Chart ist das Bild neutral bis bärisch. Der Nasdaq konnte das 38,2 %-Retracement nicht nachhaltig verteidigen. Solange der Index unter SMA20 und SMA50 bleibt, überwiegen die Abwärtsrisiken.
Wann würde sich das Chartbild im Nasdaq aufhellen?
Eine nachhaltige Etablierung über dem 38,2 %-Retracement sowie ein stabiler Handel oberhalb der gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50) würden das Chartbild deutlich verbessern und die Nasdaq Prognose auf neutral bis bullisch drehen.
In welcher Spanne wird der Nasdaq heute erwartet?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.616 und 25.061 Punkten. Diese Einschätzung bezieht sich auf den Handel bis 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortagesschluss.
BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 steigt vor Nvidia-Zahlen – Bitcoin +7% (25.02.2026)
Öl Preis unter Druck: WTI-Öl reagiert auf massive Lageraufbauten
US Börsenstart: Nvidia-Quartalszahlen im Fokus | Nasdaq 100 und S&P 500 steigen
Deutsche Wohnen AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.