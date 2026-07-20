Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (17.07.2026) 18 DAX-Aktien im Plus, während 22 Werte den Handel mit Abschlägen beendeten.

Die Liste der DAX Gewinner führte die Rheinmetall Aktie mit einem Kursplus von 2,83% an. Dahinter folgten E.ON mit einem Anstieg von 1,95% sowie die Deutsche Telekom mit einem Plus von 1,93%.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Rheinmetall Aktie war mit +2,83% der größte DAX Gewinner des Handelstags.

war mit +2,83% der größte des Handelstags. Trotz des Kursanstiegs bleibt das Chartbild im Tages- und 4-Stunden-Chart bärisch.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das technische Bild deutlich aufhellen.

DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie mit stärkstem Tagesplus

Die Rheinmetall Aktie (RHM) war am Freitag mit einem Kursgewinn von 2,83% der stärkste DAX Gewinner. Trotz der positiven Tagesentwicklung bleibt das technische Gesamtbild aus charttechnischer Sicht jedoch angeschlagen.

Rheinmetall Aktie im Tageschart: Erholung trifft auf starke Widerstände

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Tageschart zeigt, dass die Rheinmetall Aktie bereits im November 2025 unter alle drei wichtigen gleitenden Durchschnitte gefallen war. Zwar konnte sich der Wert zwischenzeitlich stabilisieren, das Allzeithoch aus dem Jahr 2025 wurde jedoch nicht mehr erreicht. Bereits vorher setzte erneut Verkaufsdruck ein.

Zunächst boten die SMA200 (aktuell 1.509,76 EUR) und später die SMA50 (aktuell 1.129,48 EUR) Unterstützung. Nachdem diese Marken aufgegeben wurden, scheiterten mehrere Erholungsversuche erneut an den gleitenden Durchschnitten. In den vergangenen Wochen liefen sämtliche Gegenbewegungen an der SMA20 (aktuell 1.029,43 EUR) aus. Nach einem deutlichen Gap nach unten unter die Marke von 1.000 EUR konnte die Rheinmetall Aktie zwar nochmals zur SMA20 ansteigen, das offene Gap wurde jedoch nicht geschlossen. Anschließend setzte sich die Abwärtsbewegung fort, ohne dass bislang das Jahrestief erneut getestet wurde.

Charttechnische Einschätzung Tageschart

Das Chartbild bleibt insgesamt bärisch. Bestätigt die Rheinmetall Aktie den positiven Tagesschluss vom Freitag mit einer weiteren grünen Tageskerze, könnte ein erneuter Anlauf an die SMA20 erfolgen. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Erholung Bestand haben kann. Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wäre allerdings erst gegeben, wenn sich die Aktie auf Schlusskursbasis wieder oberhalb der SMA50 etablieren kann. Solange die Rheinmetall Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste. Unterhalb des aktuellen Jahrestiefs könnte das noch offene Gap im Bereich von 881 EUR geschlossen werden.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

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Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein schwaches Bild. Sämtliche Erholungsbewegungen der vergangenen Handelswochen scheiterten entweder an der SMA20 (aktuell 983,27 EUR) oder an der SMA50 (aktuell 1.017,52 EUR). Nach einem weiteren Gap nach unten gelang zwar zwischenzeitlich der Sprung über beide Durchschnittslinien, diese konnten jedoch nicht als Unterstützung verteidigt werden.

Am Freitag lief die Rheinmetall Aktie erneut an die SMA20 heran. Eine nachhaltige Verbesserung der technischen Lage würde sich jedoch erst ergeben, wenn sich der Kurs stabil oberhalb der SMA50 etablieren kann. Bis dahin bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch. Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, dominieren die Abwärtsrisiken. Mögliche Kursziele auf der Unterseite ergeben sich weiterhin aus der Tagesbetrachtung.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

Tagesprognose Rheinmetall Aktie

Unsere Einschätzung für heute: abwärts

Widerstände

978,01 EUR

983,27 EUR (SMA20, 4h)

994,40 EUR

1.017,52 EUR (SMA50, 4h)

1.029,43 EUR (SMA20, Tageschart)

1.044,24 EUR

1.129,48 EUR (SMA50, Tageschart)

1.153,20 EUR (Gap)

1.324,60 EUR (Gap)

Unterstützungen

972,12 EUR

968,18 EUR

881,00 EUR (Gap)

830,90 EUR (Gap)

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FAQ

Warum war die Rheinmetall Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Rheinmetall Aktie legte zum Xetra-Schluss am Freitag um 2,83% zu und erzielte damit den höchsten Tagesgewinn unter allen DAX-Werten.

Wie ist die Chartlage der Rheinmetall Aktie?

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Ausgangslage bärisch. Entscheidend ist eine Rückkehr über die SMA20 und anschließend über die SMA50.

Welche Kursmarken sind bei der Rheinmetall Aktie wichtig?

Auf der Oberseite stehen insbesondere 983,27 EUR, 1.017,52 EUR und 1.029,43 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 968,18 EUR sowie dem Gap bei 881,00 EUR.