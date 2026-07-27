DAX Gewinner: SAP Aktie mit +7,81% stärkster Gewinner im DAX

- Die SAP Aktie war mit +7,81% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.
- Ein Ausbruch über die SMA50 könnte weiteres Erholungspotenzial bis zur SMA200 eröffnen.
- Übergeordnet bleibt die charttechnische Bewertung trotz der kräftigen Erholung vorerst bärisch.
- Die SAP Aktie war mit +7,81% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.
- Ein Ausbruch über die SMA50 könnte weiteres Erholungspotenzial bis zur SMA200 eröffnen.
- Übergeordnet bleibt die charttechnische Bewertung trotz der kräftigen Erholung vorerst bärisch.
Am Freitag (24.07.2026) schlossen im Xetra-Handel 36 DAX-Werte im Plus, lediglich vier Aktien beendeten den Handelstag mit Verlusten. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die SAP Aktie mit einem Kursplus von 7,81% deutlich an die Spitze. Dahinter folgten Fresenius mit +2,67% und Siemens Healthineers mit +2,57%.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Die SAP Aktie war mit +7,81% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.
- Ein Ausbruch über die SMA50 könnte weiteres Erholungspotenzial bis zur SMA200 eröffnen.
- Übergeordnet bleibt die charttechnische Bewertung trotz der kräftigen Erholung vorerst bärisch.
DAX Gewinner: SAP Aktie mit stärkstem Tagesgewinn
Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600) gewann zum Xetra-Schluss 7,81% und war damit der größte Gewinner im DAX. Der deutliche Kurssprung verbessert kurzfristig das technische Bild, auch wenn die übergeordneten Trends weiterhin vorsichtig zu bewerten sind.
SAP Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Erst Ende November konnte die SAP Aktie eine Bodenbildung ausbilden. Nach einer Konsolidierung bis Anfang Januar folgte Mitte Januar ein Anstieg über die SMA50 (aktuell 143,77 EUR), bevor erneut Gewinnmitnahmen einsetzten. Eine Erholung Ende Februar führte die Aktie an die SMA20 (aktuell 137,26 EUR), ehe der Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Nach einem Zwischentief bei 148,62 EUR gelang zwar der Sprung über die SMA20, dieser erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Es folgten weitere Verkäufe und schließlich ein neues Jahrestief in der vergangenen Handelswoche. Zum Wochenschluss konnte sich die Aktie allerdings wieder etwas von diesem Tief lösen.
Bestätigt die SAP Aktie den starken Freitagsschluss im heutigen Handel, könnte sich eine weitere positive Tageskerze ausbilden. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg an die SMA50 denkbar. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie, der am Folgetag bestätigt wird, würde das Chartbild spürbar verbessern. Gelingt anschließend auch ein nachhaltiger Ausbruch nach oben, könnte die Erholung bis zur SMA200 (aktuell 175,62 EUR) fortgesetzt werden. Kommt es dagegen zu einer roten Tageskerze und fällt die Aktie erneut unter die SMA20 zurück, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests des Jahrestiefs. Unterhalb dieser Marke rückt anschließend das Mehrjahrestief bei 118 EUR aus dem September 2023 in den Fokus.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch
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SAP Aktie: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Mai gelang der SAP Aktie zunächst der Anstieg über die SMA20 (135,60 EUR) und die SMA50 (137,54 EUR). Anschließend lief der Kurs bis an die SMA200 (144,46 EUR), die sich zunächst als erheblicher Widerstand erwies. Zwar konnte die Aktie diese Marke zwischenzeitlich überwinden, sie schaffte es jedoch nicht, sich nachhaltig darüber zu etablieren. Die anschließenden Verkäufe führten dazu, dass sämtliche gleitenden Durchschnitte unterschritten wurden.
Nach dem neuen Jahrestief in der vergangenen Handelswoche startete die Aktie mit einem Gap nach oben und sprang direkt über SMA20 und SMA50 zurück. Der Tagesschluss wurde oberhalb der SMA50 erreicht. Dadurch sind die Chancen gestiegen, dass die SAP Aktie zu Wochenbeginn erneut die SMA200 testet. Gelingt dort ein nachhaltiger Ausbruch, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen. Anschließend könnten zunächst das offene Gap bei 154,62 EUR und später die Marke bei 161,52 EUR angesteuert werden. Fällt die Aktie hingegen wieder unter die SMA20 zurück, dürfte zunächst das Gap bei 130,08 EUR geschlossen werden. Kann sich der Kurs dort nicht stabilisieren, wäre ein erneuter Rücksetzer zum Jahrestief wahrscheinlich. Unterhalb davon rückt erneut das Tief aus dem September 2023 in den Fokus.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch
Tagesprognose für die SAP Aktie
Nach Einschätzung der Charttechnik bleibt die kurzfristige Tendenz zunächst abwärts, auch wenn der kräftige Kursanstieg vom Freitag die Chancen auf eine technische Gegenbewegung verbessert hat.
Widerstände
- 143,40 EUR (Gap)
- 143,77 EUR (SMA50)
- 148,50 EUR (Gap)
- 154,62 EUR (Gap)
- 161,52 EUR (Gap)
Unterstützungen
- 137,54 EUR
- 137,42 EUR
- 136,92 EUR
- 135,60 EUR
- 135,32 EUR
- 133,36 EUR
- 130,08 EUR (Gap)
- 127,52 EUR
- 118,52 EUR
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FAQ
Warum ist die SAP Aktie heute DAX Gewinner?
Die SAP Aktie legte im Xetra-Handel 7,81% zu und verzeichnete damit den höchsten Tagesgewinn aller DAX-Unternehmen.
Wie ist die Charttechnik der SAP Aktie?
Kurzfristig hat sich das Chartbild verbessert. Übergeordnet bleibt die technische Einschätzung jedoch sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart weiterhin bärisch.
Welche Marken sind bei der SAP Aktie wichtig?
Auf der Oberseite stehen insbesondere 143,77 EUR, 154,62 EUR und 161,52 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 137,54 EUR sowie 130,08 EUR.
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