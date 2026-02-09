Siemens Energy Prognose: Stärkster DAX Gewinner am Freitag (06.02.2026)

Zum Xetra-Schluss am Freitag (06.02.2026) notierten 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Gewinnerliste wurde klar von Siemens Energy angeführt.

Neben Siemens Energy zählten auch Siemens (+2,40%) sowie Infineon (+2,14%) zu den stärksten DAX-Werten des Tages.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Siemens Energy war am Freitag stärkster DAX Gewinner mit +2,91% per Xetra-Schluss und bestätigte damit die aktuell hohe relative Stärke im Index.

Siemens Energy Prognose bleibt bullisch , da sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart die Aufwärtsstruktur intakt ist und Rücksetzer bislang konsequent gekauft wurden.

Wichtige Marken: Oberseitig stehen 160 EUR (danach 178 EUR) im Fokus, während auf der Unterseite die SMA20 (ca. 139–149 EUR je nach Zeiteinheit) als zentrale Unterstützung gilt. Ein Bruch würde die SMA50 (127 EUR) als nächstes Ziel aktivieren.

DAX Gewinner am Freitag: Siemens Energy mit +2,91%

Die Siemens Energy Aktie (ENR) gewann am Freitag per Xetra-Schluss 2,91% und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages.

Damit bestätigt Siemens Energy erneut ihre derzeitige Stärke innerhalb des Leitindex und bleibt für Trader und Anleger ein Fokuswert.

Siemens Energy Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist klar zu erkennen, dass sich die Aktie im Jahresverlauf 2025 sukzessive nach oben schieben konnte. Das Jahrestief wurde im April 2025 ausgebildet und schnell zurückgekauft. Im Anschluss setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.

Eine erneute Schwächephase im August wurde ebenfalls für Käufe genutzt. Im Oktober markierte die Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, das zunächst Gewinnmitnahmen auslöste. Der Rücklauf führte bis in den Bereich von 95 EUR, bevor sich die Aktie wieder stabilisieren konnte.

Seit Ende November geht es wieder konsequent aufwärts. Im Zuge dessen erreichte Siemens Energy mehrere neue Hochs. Das Jahreshoch Mitte Dezember bei 124,80 EUR wurde zwar kurzfristig abverkauft, die Abgaben blieben jedoch überschaubar. Zum Jahresbeginn 2026 wurde die Aufwärtsbewegung fortgesetzt.

Das letzte Hoch bei 156,60 EUR wurde zwischenzeitlich abverkauft, jedoch zeigte sich am Freitag der vergangenen Handelswoche erneut starke Nachfrage. Die Aktie schloss nahe Tageshoch, was als bullisches Signal gewertet werden kann.

Bedeutung der gleitenden Durchschnitte (SMA20 / SMA50)

Auffällig ist, dass die Aktie im Dezember an die SMA20 (aktuell 139,48 EUR) zurücklief und sich dort erneut stabilisieren konnte. Auch weitere Rücksetzer wurden jeweils im Bereich der SMA20 aufgefangen.

Solange sich die Aktie oberhalb dieser Linie behauptet, bleibt die Perspektive bestehen, dass Siemens Energy weitere Hochs ausbilden kann.

Mögliche Kursziele (Oberseite)

160 EUR

übergeordnet 190 bis 195 EUR

Risiken bei Rücksetzern

Sollte die Aktie die SMA20 auf Tagesschlussbasis unterschreiten, könnte die SMA50 (aktuell 127,03 EUR) als nächste Unterstützung dienen. Diese Linie war in den vergangenen Monaten ein stabiler Support.

Ein deutlich negatives Signal würde entstehen, falls die Aktie unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert.

Übergeordnete Einschätzung Daily

Siemens Energy Prognose (Daily): bullisch

Siemens Energy Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bewegte sich Siemens Energy seit Anfang Oktober zunächst seitwärts im Bereich der SMA20 (aktuell 148,66 EUR) und SMA50 (aktuell 141,74 EUR). Ende Oktober stützte zusätzlich die SMA200 (aktuell 122,18 EUR).

Ende November gelang der Aktie der Ausbruch über die SMA20. Rücksetzer wurden seither sowohl von SMA20 als auch SMA50 zuverlässig aufgefangen. Zwar rutschte die Aktie zwischenzeitlich kurz unter die SMA20, konnte sich jedoch im Bereich dieser Linie stabilisieren und zum Wochenschluss deutlich erholen.

Damit bleibt auch das kurzfristige Chartbild klar positiv.

Bullisches Szenario im 4h-Chart

Solange Siemens Energy oberhalb der SMA20 notiert, bleibt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Kursziele entsprechen den Marken aus der Tagesbetrachtung.

Unterstützungen im Rücksetzer-Szenario

Rücksetzer könnten erneut im Bereich der SMA20 abgefangen werden. Sollte diese Unterstützung brechen, wäre die SMA50 die nächste relevante Auffangzone.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart

Siemens Energy Prognose (4h): bullisch

Tagesprognose Siemens Energy Aktie

Aufwärts (gemäß aktueller Chartlage)

Widerstände (Siemens Energy)

156,60

160,00

178,00

Unterstützungen (Siemens Energy)

149,06

148,66

148,27

141,74

139,93

139,48

137,93

137,40 (GAP)

127,03

122,18

120,30 (GAP)

119,37

* Angaben per Xetra-Schluss

Fazit

Die aktuelle Siemens Energy Prognose bleibt damit klar bullisch. Als DAX Gewinner am Freitag konnte der Wert erneut Stärke zeigen und schloss nahe Tageshoch. Solange Siemens Energy oberhalb der SMA20 notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally intakt. Anleger sollten insbesondere die Zone um 148–139 EUR im Blick behalten, während auf der Oberseite Kursziele bei 160 EUR und darüber hinaus im Bereich 190/195 EUR denkbar bleiben.

