BASF Prognose: Aktie führt DAX Gewinnerliste an – Chartanalyse & Ausblick

Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (11.02.2026) insgesamt 19 DAX-Aktien im Plus, während 21 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Liste der DAX Gewinner wurde von BASF angeführt. Die BASF Aktie legte um 1,09 Prozent zu und war damit der stärkste Gewinner im deutschen Leitindex.

Auf den weiteren Plätzen folgten Hannover Rück mit einem Plus von 0,91 Prozent sowie Qiagen mit einem Kursanstieg von 0,72 Prozent.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

BASF führt die DAX Gewinnerliste an: Die BASF Aktie war mit +1,09 % stärkster Gewinner im DAX am 11.02.2026.

BASF Prognose bleibt bullisch: Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart ist das technische Bild klar positiv, solange der Kurs über der SMA20 bleibt.

Wichtige Marken im Fokus: Aufwärtsziele liegen bei 54,88 EUR und 59,63 EUR, während Unterstützungen vor allem bei 49,29 EUR sowie den GAPs bei 48,85 EUR und 47,41 EUR liegen.

DAX Gewinner Mittwoch: BASF Aktie mit stärkstem Tagesplus

Die BASF Aktie (BAS) gewann per Xetra-Schluss 1,09 Prozent und war damit der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Anleger richteten ihren Fokus damit erneut auf die weitere Entwicklung der BASF Aktie, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle technische Lage und die kurzfristige BASF Prognose.

BASF Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Jahresbeginn 2025 konnte sich die BASF Aktie zunächst deutlich erholen. Der Kurs schob sich über die Marke von 47 EUR, bevor nach einem Rücksetzer Anfang März ein Anstieg bis auf 54,88 EUR folgte.

Allerdings wurden die Gewinne seit Jahresanfang innerhalb kurzer Zeit wieder abgegeben. Anfang April markierte das Papier bei 38,00 EUR das Jahrestief. Zwar kam es im Anschluss zu kleineren Erholungen, diese blieben jedoch ohne nachhaltige Substanz.

In den vergangenen Handelsmonaten bewegte sich die BASF Aktie übergeordnet in einer Seitwärtsbox. Erst zu Jahresbeginn konnte diese Bewegung nach oben aufgelöst werden. In den letzten beiden Handelswochen war die Aktie deutlich gesucht und konnte sich wieder an und über die 50 EUR-Marke schieben.

Technisch betrachtet konnte sich BASF zu Jahresbeginn von allen drei gleitenden Durchschnittslinien nach oben lösen. Rücksetzer stabilisierten sich zuletzt im Bereich der SMA20 (46,98 EUR) bzw. darunter an der SMA50 (45,37 EUR) und der SMA200 (43,93 EUR).

Tageschart-Einschätzung

Das Chartbild ist derzeit uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, dürfte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Mögliche Kursziele laut BASF Prognose (Oberseite):

54,88 EUR

59,63 EUR (übergeordnet)

Sollten Rücksetzer auftreten, könnte BASF zunächst die offenen Kurslücken (GAPs) bei 48,85 EUR oder 47,41 EUR schließen. Spätestens im Bereich der SMA20 sollte jedoch eine Stabilisierung erfolgen, um die bullische Gesamtlage nicht zu gefährden.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

BASF Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Seitwärtsphase der letzten Monate noch deutlicher zu erkennen. Auch auf dieser Zeitebene wirkte die SMA200 (49,29 EUR) zunächst als Widerstand. Erst zu Jahresbeginn gelang es der BASF Aktie, diese Linie nachhaltig zu überwinden.

Ein kurzfristiger Rücksetzer an die SMA200 brachte neue Käufer in den Markt, wodurch sich anschließend eine dynamische Aufwärtsbewegung entwickelte. Im Chart sind zudem mehrere offene GAPs gut sichtbar, die als mögliche Unterstützungszonen dienen können.

4h-Chart-Einschätzung

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Lage bullisch, solange BASF über der SMA20 (49,29 EUR) notiert. Rücksetzer könnten an dieser Linie stabilisiert werden. Sollte die Aktie jedoch darunter fallen, könnte ein GAP-Close als nächstes Ziel in den Fokus rücken.

Um die positive BASF Prognose nicht in Frage zu stellen, sollte der Kurs nicht deutlich unter die SMA20 zurücksetzen.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose: bullisch

BASF Tagesprognose: Aufwärtsbewegung wahrscheinlich

Gemäß aktueller Chartlage lautet die heutige BASF Prognose: aufwärts.

Widerstände und Unterstützungen der BASF Aktie

Widerstände

53,70

54,88

56,06

59,63

Unterstützungen

50,72

49,48

49,29

48,85 (GAP)

47,41 (GAP)

47,22

46,98

46,57

45,37

44,78

43,93

Fazit: BASF als DAX Gewinner mit bullischer Prognose

Die BASF Aktie war am Mittwoch der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Die aktuelle Charttechnik spricht sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart für eine bullische Ausgangslage. Solange BASF oberhalb der SMA20 stabil bleibt, dürfte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Damit bleibt die kurzfristige BASF Prognose positiv, mit möglichen Kurszielen bei 54,88 EUR und darüber hinaus bei 59,63 EUR.

