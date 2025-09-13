Bitcoin Aktuell: Bullen übernehmen wieder – Bitcoin News im Fokus ₿

Einleitung Bitcoin aktuell zeigt sich stark: Die Kryptowährung konnte sich zurück über die Marke von 114.000/115.000 USD bewegen und damit die Bullen zurück ins Spiel bringen. Geopolitische Spannungen und geldpolitische Erwartungen an die US-Notenbank FED sorgen für neue Fantasie. In diesen Bitcoin News werfen wir einen Blick auf die entscheidenden Faktoren, die jetzt den Kurs bewegen ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 📈 Bullen zurück am Ruder Bitcoin eroberte die Zone um 114.000/115.000 USD zurück

Ethereum & Solana ebenfalls deutlich im Plus

Positive Stimmung am Kryptomarkt insgesamt 💵 US-Dollar-Schwäche unterstützt Bitcoin US-Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen

Schwacher Arbeitsmarkt bremst den Dollar

Erwartete Zinssenkungen der FED als Kurstreiber ⚠️ Technische Marken im Blick Widerstand: 116.000/117.000 USD – Breakout = neues Allzeithoch möglich

Unterstützung: 111.000 USD – Bruch könnte Bullen-Szenario kippen

📊 Bitcoin Aktuell – Wichtige Kursmarken Marke Bedeutung 111.000 USD Wichtige Unterstützung 114.000/115.000 USD Zone, die Bullen zurückerobert haben 116.000/117.000 USD Widerstand & potenzieller Ausbruchspunkt

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 13.09.2025: 🧠 Fazit: Bitcoin News – Rallye vor dem FED-Impuls? Die Bitcoin News zeigen: Bullen übernehmen wieder die Kontrolle. Mit Blick auf die FED-Entscheidung und mögliche Zinssenkungen könnte ein Durchbruch über 116.000/117.000 USD den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen. Gleichzeitig bleibt die Marke von 111.000 USD entscheidend, um das bullische Szenario intakt zu halten. Wer Bitcoin aktuell handelt, sollte diese Marken im Auge behalten. Bitcoin Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Bitcoin aktuell 1. Warum ist Bitcoin aktuell gestiegen?

Bitcoin konnte sich über die Marke von 114.000 USD zurückkämpfen. Gründe sind ein schwächerer US-Dollar, Erwartungen an Zinssenkungen der FED und eine generell positive Stimmung im Kryptomarkt. 2. Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Kurzfristig bleibt die Lage volatil. Ein Ausbruch über 116.000/117.000 USD könnte ein neues Allzeithoch auslösen. Wer investieren möchte, sollte diese Marken im Blick behalten. 3. Welche Rolle spielt die FED für den Bitcoin-Kurs?

Die US-Inflationsdaten und Erwartungen an die Geldpolitik der FED beeinflussen den Dollar. Eine lockere Geldpolitik stützt häufig Kryptowährungen wie Bitcoin. 4. Welche Kursmarken sind aktuell wichtig?

Unterstützung: 111.000 USD – Bruch könnte das bullische Szenario gefährden.

Widerstand: 116.000/117.000 USD – ein Breakout hier könnte den Weg für neue Hochs freimachen. 5. Welche Risiken gibt es für Anleger bei Bitcoin?

Neben hoher Volatilität bestehen Risiken durch Regulierungen, makroökonomische Unsicherheiten und die Abhängigkeit von geldpolitischen Entscheidungen.

