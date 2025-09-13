mehr
Bitcoin Aktuell: Bullen übernehmen wieder – Bitcoin News im Fokus ₿

08:45 13. September 2025

Einleitung

Bitcoin aktuell zeigt sich stark: Die Kryptowährung konnte sich zurück über die Marke von 114.000/115.000 USD bewegen und damit die Bullen zurück ins Spiel bringen. Geopolitische Spannungen und geldpolitische Erwartungen an die US-Notenbank FED sorgen für neue Fantasie. In diesen Bitcoin News werfen wir einen Blick auf die entscheidenden Faktoren, die jetzt den Kurs bewegen

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

✅ Drei Key Takeaways

  1. 📈 Bullen zurück am Ruder

    • Bitcoin eroberte die Zone um 114.000/115.000 USD zurück

    • Ethereum & Solana ebenfalls deutlich im Plus

    • Positive Stimmung am Kryptomarkt insgesamt

  2. 💵 US-Dollar-Schwäche unterstützt Bitcoin

    • US-Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen

    • Schwacher Arbeitsmarkt bremst den Dollar

    • Erwartete Zinssenkungen der FED als Kurstreiber

  3. ⚠️ Technische Marken im Blick

    • Widerstand: 116.000/117.000 USD – Breakout = neues Allzeithoch möglich

    • Unterstützung: 111.000 USD – Bruch könnte Bullen-Szenario kippen

    • Kurzfristig bleibt Volatilität hoch

📊 Bitcoin Aktuell – Wichtige Kursmarken

Marke

Bedeutung

111.000 USD

Wichtige Unterstützung

114.000/115.000 USD

Zone, die Bullen zurückerobert haben

116.000/117.000 USD

Widerstand & potenzieller Ausbruchspunkt

 

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 13.09.2025:

 

🧠 Fazit: Bitcoin News – Rallye vor dem FED-Impuls?

Die Bitcoin News zeigen: Bullen übernehmen wieder die Kontrolle. Mit Blick auf die FED-Entscheidung und mögliche Zinssenkungen könnte ein Durchbruch über 116.000/117.000 USD den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen. Gleichzeitig bleibt die Marke von 111.000 USD entscheidend, um das bullische Szenario intakt zu halten. Wer Bitcoin aktuell handelt, sollte diese Marken im Auge behalten.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Bitcoin Prognose und Analyse am 13.09.25 - Daytrading
 

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

 

❓ FAQ – Bitcoin aktuell

1. Warum ist Bitcoin aktuell gestiegen?
Bitcoin konnte sich über die Marke von 114.000 USD zurückkämpfen. Gründe sind ein schwächerer US-Dollar, Erwartungen an Zinssenkungen der FED und eine generell positive Stimmung im Kryptomarkt.

2. Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?
Kurzfristig bleibt die Lage volatil. Ein Ausbruch über 116.000/117.000 USD könnte ein neues Allzeithoch auslösen. Wer investieren möchte, sollte diese Marken im Blick behalten.

3. Welche Rolle spielt die FED für den Bitcoin-Kurs?
Die US-Inflationsdaten und Erwartungen an die Geldpolitik der FED beeinflussen den Dollar. Eine lockere Geldpolitik stützt häufig Kryptowährungen wie Bitcoin.

4. Welche Kursmarken sind aktuell wichtig?
Unterstützung: 111.000 USD – Bruch könnte das bullische Szenario gefährden.
Widerstand: 116.000/117.000 USD – ein Breakout hier könnte den Weg für neue Hochs freimachen.

5. Welche Risiken gibt es für Anleger bei Bitcoin?
Neben hoher Volatilität bestehen Risiken durch Regulierungen, makroökonomische Unsicherheiten und die Abhängigkeit von geldpolitischen Entscheidungen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!

Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.

XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.

RISIKOHINWEIS für CFD

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.

Autor

Jens Klatt | Marktanalyst bei XTB in Deutschland | Berlin

