Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 38/2025

KEY TAKEAWAYS

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass Gold die Aufwärtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortgesetzt hat, die Dynamik aber zum Erliegen gekommen ist, was aber auf Basis der Aufwärtsstrecke nicht verwunderlich ist. Die letzten vier Handelstage hat das Edelmetall die Aufwärtsbewegung konsolidiert. Die Tageskerzen sind ausgesprochen klein. Die Kursverluste werden mehr oder weniger am Folgetag zurückgekauft. Nachfolgend stellen sich wieder Gewinnmitnahmen ein. Das neue Allzeithoch in der zurückliegenden Woche spricht für die weiter anhaltende Euphorie in Sachen Gold! Rund 1,5% plus lautet die Performance der letzten Woche. Das Tageschart kann nach wie vor uneingeschränkt bullisch interpretiert werden.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 13.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

🔙 Gold Rückblick (08.09. – 12.09.2025)

Gold startete die Woche bei 3.591,1 USD und erreichte am Dienstagnachmittag ein neues Allzeithoch. Trotz leichter Rücksetzer konnte sich das Edelmetall oberhalb der 3.600 USD-Marke stabilisieren. Der Wochenschluss lag bei 3.644,0 USD.

Neues Allzeithoch: 3.672 USD

Wochentief: klar über Vorwochen-Niveau

Vierter Wochengewinn in Folge (25. in diesem Jahr)

Kleinere Range als in der Vorwoche

👉 Fazit: Gold bleibt bullisch, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

📊 Wichtige Chart-Marken in der Gold Analyse

Widerstände:

3.647,8 | 3.659,6 | 3.674,3 | 3.691,7 | 3.720,4

Unterstützungen:

3.640,6 | 3.603,5 | 3.595,3 | 3.589,4 | 3.581,1 | 3.511,4 | 3.481,1 | 3.424,7

📈 Gold Chartanalyse

Daily-Chart

Aufwärtsbewegung hält an, Dynamik schwächt sich aber ab

SMA20 bei 3.481,1 USD als zentrale Unterstützung

Rücksetzer bis an die SMA20 wären unkritisch

Potenzielle Ziele: 3.696/99 USD und 3.732/35 USD

👉 Gold Prognose Daily: bullisch

4h-Chart

Rücksetzer unter die SMA20 (3.640,6 USD) , zum Wochenschluss aber zurückerobert

Chart bleibt bullisch, solange Gold über SMA20 notiert

Erst bei Schwäche Richtung SMA50 (3.603,5 USD) droht eine Eintrübung

👉 Gold Analyse 4h: bullisch

Gold Prognose KW 38/2025 – Fazit

Übergeordnete Tendenz: seitwärts / abwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Short Cut:

Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Rücksetzer bis an diese Linie wären Teil einer gesunden Konsolidierung.

Gold Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Über 3.644,0 USD Potenzial bis 3.682 – 3.724 USD.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Unter 3.644,0 USD Rücksetzer möglich bis 3.594 – 3.549 USD.

📌 FAZIT: Gold Analyse & Prognose für die neue Woche

Die aktuelle Gold Prognose für KW 38/2025 bleibt trotz Konsolidierung bullisch. Die Gold Analyse zeigt: Solange Gold über der SMA20 bleibt, sind neue Hochs realistisch. Eine Korrektur bis 3.600 USD wäre unkritisch, könnte aber den Weg für weitere Aufwärtsbewegungen ebnen.

❓Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose

1) Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für KW 38/2025?

Die Gold Prognose bleibt übergeordnet bullisch, solange der Preis per Tagesschluss über der SMA20 notiert (aktuell ~3.481 USD). Kurzfristig ist nach dem Rekordhoch eine seitwärts/leichte Konsolidierung möglich.

2) Hat Gold ein neues Allzeithoch markiert?

Ja. In der Woche 08.–12.09.2025 wurde ein neues Allzeithoch um 3.672 USD erreicht; Wochenschluss: 3.644,0 USD.

3) Was zeigt die Gold Analyse im Daily-Chart?

Daily ist bullisch: Kleine Konsolidationskerzen nach dem Hoch, Rücksetzer bis zur SMA20 (~3.481 USD) wären charttechnisch unkritisch. Oberseitige Ziele: 3.696/99 und 3.732/35 USD.

4) Was signalisiert die 4h-Gold Analyse?

4h bleibt bullisch über der SMA20 (~3.640,6 USD). Ein Rutsch darunter wäre ok, solange sich Gold im Umfeld der Linie stabilisiert; stärkere Schwäche könnte Richtung SMA50 (~3.603,5 USD) führen.

5) Welche markanten Widerstände und Unterstützungen gelten jetzt?

Widerstände: 3.647,8 · 3.659,6 · 3.674,3 · 3.691,7 · 3.720,4 USD.

Unterstützungen: 3.640,6 · 3.603,5 · 3.595,3 · 3.589,4 · 3.581,1 · 3.511,4 · 3.481,1 · 3.424,7 USD.

6) Ab wann kippt das bullische Setup?

Unterhalb der SMA20 (Daily) und mit Verlust der SMA50 (4h: ~3.603,5 USD) steigt das Risiko einer tieferen Korrektur.

7) Kurzfazit der Gold Prognose & Gold Analyse

Tendenz seitwärts/abwärts (Woche), aber strukturell bullisch über SMA20. Wahrscheinlichkeiten: 40 % bullisch / 60 % bärisch (kurzfristig).