Charttechnisch zeigt sich die Beiersdorf Aktie stabil über der SMA20 (90,04 EUR) – kurzfristig bleibt das Bild neutral bis leicht bullisch.

Einleitung Per Xetra Schluss notierten gestern (15.10.2025) 19 Aktien im Plus, 21 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Beiersdorf an, die sich um 2,03 Prozent verteuerten, BASF gewann 1,80 Prozent, Siemens Healthineers legte um 1,56 Prozent zu. ► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI Beiersdorf Prognose & DAX Gewinner am 15.10.2025 – Chartanalyse und Ausblick Am 15. Oktober 2025 notierten zum Xetra-Schluss 19 DAX-Aktien im Plus und 21 mit Verlusten. Der klare DAX Gewinner des Tages war Beiersdorf (BEI) mit einem Kursanstieg von +2,03 %, gefolgt von BASF (+1,80 %) und Siemens Healthineers (+1,56 %). Beiersdorf Aktie als DAX Gewinner Die Beiersdorf Aktie setzte sich am Mittwoch an die Spitze der DAX Gewinner. Mit einem Kursplus von 2,03 % zeigte das Papier Stärke und signalisierte eine mögliche kurzfristige Trendwende. Anleger blicken nun gespannt auf die aktuelle Beiersdorf Prognose und die technische Lage im Chart. Beiersdorf Prognose – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie bis Februar seitwärts tendierte. Ab März konnte sich der Kurs bis auf 137,70 EUR verbessern, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Anschließend verstärkte sich die Abwärtsbewegung bis zum Tief bei 92,50 EUR. Seitdem zeigt sich eine leichte Erholung: Die SMA20 liegt derzeit bei 90,04 EUR ,

die SMA50 bei 95,16 EUR. Solange sich der Kurs über der SMA20 hält, bleibt die kurzfristige Beiersdorf Prognose neutral bis leicht bullish. Wird jedoch der Tagesschluss unterhalb der SMA20 notiert, droht eine Eintrübung des Chartbildes und ein Rücksetzer in Richtung des Jahrestiefs. Ein erneuter Anstieg über 95,16 EUR (SMA50) könnte dagegen Potenzial bis zur SMA200 und in den Bereich um 98,50 EUR eröffnen. Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch / neutral Beiersdorf Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart ist die wellenförmige Korrektur deutlich sichtbar. Nach einem GAP down Anfang August fiel der Kurs unter die 100 EUR-Marke, konnte sich aber zwischenzeitlich wieder erholen. Das GAP bei 106,15 EUR blieb bislang ungeschlossen. Derzeit bewegt sich die Aktie über der SMA20 (91,17 EUR) und SMA50 (90,01 EUR). Hält sich Beiersdorf über diesen Linien, besteht die Chance auf einen Anstieg bis zur SMA200 bei 98,54 EUR. Ein Unterschreiten der SMA20 oder SMA50 würde dagegen die bärische Beiersdorf Prognose bestätigen. Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Kursmarken – Beiersdorf Prognose Widerstände:

94,22 (EUR, GAP) · 95,16 · 96,91 · 97,24 · 98,54 · 103,59 · 104,19 · 106,15 (EUR, GAP) · 113,88 · 115,60 (EUR, GAP) · 117,00 (EUR, GAP) · 117,22 Unterstützungen:

