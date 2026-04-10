DAX Gewinner: Brenntag Aktie mit Tagesplus – Chancen nach starkem Rebound

Die Brenntag Aktie (BNR) verzeichnete ein Plus von 3,62 % und war damit der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Die jüngste Kursentwicklung signalisiert eine mögliche Trendwende nach einer längeren Schwächephase.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

⚡ Key Takeaways

Brenntag Aktie als stärkster DAX Gewinner: Mit +3,62 % führte die Aktie die Gewinnerliste an und zeigt neue relative Stärke im Markt.

Mit +3,62 % führte die Aktie die Gewinnerliste an und zeigt neue relative Stärke im Markt. Chartbild klar bullisch: Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) signalisiert eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) signalisiert eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Weitere Kurschancen bei Stabilität über SMA20: Solange dieses Niveau gehalten wird, bleiben Ziele im Bereich 62–63 EUR realistisch.

Per Xetra-Schluss vom 09.04.2026 konnten sich 21 Aktien im DAX behaupten, während 19 Titel mit Abschlägen schlossen. Zu den auffälligsten DAX Gewinnern gehörten:

Brenntag Aktie : +3,62 %

: +3,62 % Zalando: +2,91 %

BASF: +2,58 %

Damit setzte sich die Brenntag Aktie an die Spitze der Tagesgewinner im DAX.

Chartanalyse Brenntag Aktie (Tageschart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Juni 2025 befand sich die Brenntag Aktie in einem klaren Abwärtstrendkanal. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig verkauft, wodurch sich die Abwärtsbewegung fortsetzte.

Erst ab Mitte Oktober stabilisierte sich das Chartbild. Die Aktie ging in eine Seitwärtsphase über, bevor zu Jahresbeginn wieder verstärkt Kaufinteresse einsetzte. Besonders ab Februar zeigte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung.

Jahreshoch: knapp unter 60 EUR

Rücksetzer bis unter 45 EUR

Anschließende dynamische Erholung

Im Zuge der Erholung konnte die Brenntag Aktie wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern:

Überwindung der SMA20 (53,38 EUR)

Etablierung über der SMA200 (51,94 EUR)

Damit hat sich das Tageschart klar aufgehellt und zeigt ein bullisches Setup.

Technische Einschätzung

Solange die Brenntag Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Mögliche Kursziele:

62,14 EUR

63,00 EUR

Sollte die Dynamik nachlassen, könnten Rücksetzer bis zur SMA20 auftreten. Darunter bietet die SMA50 (52,98 EUR) zusätzliche Unterstützung. Ein Halten dieser Marken ist entscheidend für das bullische Szenario.

Positiv hervorzuheben ist zudem das Kreuzen der gleitenden Durchschnitte:

SMA20 hat SMA50 und SMA200 von unten durchbrochen → bullisches Signal

Prognose Tageschart: bullisch

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Chartanalyse Brenntag Aktie (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird die vorherige Seitwärtsphase deutlicher sichtbar. Nach der Konsolidierung konnte sich die Brenntag Aktie Ende Januar nach oben lösen und dynamisch bis in den Bereich von 60 EUR steigen.

Nach einem Abverkauf des Jahreshochs fiel der Kurs deutlich zurück:

Tiefpunkt bei 43,72 EUR

anschließende Trendwende

Wichtige Erkenntnisse:

SMA20 und SMA50 zunächst Widerstand

Nach Überwinden dieser Marken dynamischer Anstieg über SMA200 (52,13 EUR)

Der jüngste Rücksetzer wurde erfolgreich an der SMA20 (57,64 EUR) aufgefangen.

Technische Einschätzung (4h)

Solange die Brenntag Aktie über der SMA20 bleibt, ist der kurzfristige Trend weiter aufwärts gerichtet.

Bei Schwäche:

Erste Unterstützung: SMA20

Weitere Unterstützung: SMA50 (54,23 EUR)

Ein Bruch dieser Marken würde das bullische Szenario gefährden.

Prognose 4h-Chart: bullisch

DAX Gewinner: Tagesprognose Brenntag Aktie

Ausblick: aufwärts

Widerstände:

59,40 EUR

62,14 EUR

63,00 EUR

66,60 EUR

Unterstützungen:

57,71 EUR

57,64 EUR

57,59 EUR

54,23 EUR

53,38 EUR

52,98 EUR

52,13 EUR

51,94 EUR

44,80 EUR (Gap)

43,72 EUR

Fazit: Brenntag Aktie bleibt unter den DAX Gewinnern interessant

Die Brenntag Aktie zählt aktuell zu den stärksten DAX Gewinnern und zeigt sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart ein bullisches Gesamtbild. Entscheidend bleibt, dass wichtige gleitende Durchschnitte verteidigt werden. Gelingt dies, sind weitere Kursanstiege in Richtung der nächsten Widerstände wahrscheinlich.

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