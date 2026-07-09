DAX Gewinner: Hannover Rück Aktie mit stärkster Performance - Analyse & Prognose

Am Xetra-Schluss vom 08.07.2026 präsentierte sich der deutsche Leitindex insgesamt schwach. Lediglich vier DAX-Werte konnten den Handelstag mit Gewinnen beenden, während 36 Aktien Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Hannover Rück Aktie, die um 1,29% zulegen konnte. Dahinter folgten E.ON mit einem Plus von 0,95% sowie Brenntag mit einem Kursgewinn von 0,54%.

► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Hannover Rück Aktie war mit einem Plus von 1,29% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.

war mit einem Plus von 1,29% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags. Der Kurs hat die SMA20 und SMA50 zurückerobert und testet nun die wichtige SMA200.

Ein Ausbruch über 253,20 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Die Hannover Rück Aktie (Ticker: HNR | ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221) war am Mittwoch der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Tagesgewinn von 1,29% setzte sich der Rückversicherer an die Spitze des Leitindex und sendete zugleich ein positives charttechnisches Signal.

Hannover Rück Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Hannover Rück Aktie bewegte sich bis zum Jahresbeginn 2026 über längere Zeit in einer engen Seitwärtsrange. Im Januar setzte schließlich Verkaufsdruck ein, wodurch der Kurs bis auf 233 EUR zurückfiel. Von diesem Niveau startete eine Erholung, die den Wert zunächst bis in den Bereich von 258 EUR führte.

Nach einer kurzen Konsolidierung beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung nochmals. Bis Ende April erreichte die Aktie ihr Jahreshoch bei 281,20 EUR. Dieses Niveau nutzten viele Marktteilnehmer jedoch für Gewinnmitnahmen. In der Folge fiel der Kurs dynamisch zurück. Eine Gegenbewegung Mitte Mai scheiterte bereits im Bereich von 250 EUR. Anfang Juni markierte die Aktie schließlich ihr Jahrestief bei 223,60 EUR, ehe erneut Kaufinteresse einsetzte und den Kurs wieder bis an die Marke von 250 EUR führte.

Aus charttechnischer Sicht konnte die Hannover Rück Aktie im Zuge der Erholung sowohl die SMA20 (aktuell 238,21 EUR) als auch die SMA50 (239,11 EUR) zurückerobern. Im gestrigen Handel erreichte der Kurs nahezu die SMA200, die derzeit bei 251,46 EUR verläuft und als entscheidender Widerstand gilt.

Bestätigt die Aktie den gestrigen Tagesschluss mit einer weiteren positiven Tageskerze, könnte zunächst das offene Gap bei 253,20 EUR geschlossen werden. Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb dieser Marke würde das Tageschart deutlich bullischer erscheinen lassen und die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 270 EUR erhöhen.

Scheitert dagegen die Bestätigung des Ausbruchs, könnte die Aktie zunächst in Richtung SMA50 und SMA20 zurücksetzen. Diese gleitenden Durchschnitte stellen derzeit wichtige Unterstützungen dar und könnten als Ausgangspunkt für einen neuen Angriff auf die SMA200 dienen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Hannover Rück Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart spielte die SMA200 zuletzt eine zentrale Rolle. Mehrfach gelang der Aktie zwar ein kurzfristiger Sprung über diese Durchschnittslinie, nachhaltige Anschlusskäufe blieben jedoch zunächst aus. Nach Ausbildung des Jahrestiefs verbesserte sich das Chartbild deutlich. Die Aktie konnte sowohl die SMA20 (245,42 EUR) als auch die SMA50 (239,26 EUR) überwinden und notiert inzwischen wieder oberhalb der SMA200 bei aktuell 247,53 EUR.

Damit haben sich die ehemals wichtigen Widerstände in potenzielle Unterstützungen verwandelt. Entscheidend wird nun sein, dass sich der Kurs im heutigen Handel klar von der SMA200 nach oben lösen kann. Gelingt dies, rücken zunächst die offenen Gaps bei 256,40 EUR und anschließend bei 259,00 EUR in den Fokus. Sollte es dagegen zu Gewinnmitnahmen kommen, dürften zunächst die SMA200 und anschließend die SMA20 als Unterstützungszonen fungieren. Idealerweise bleibt die Aktie oberhalb dieser Marken, um das kurzfristig bullische Chartbild nicht zu gefährden.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch

Tagesprognose Hannover Rück Aktie

Nach der aktuellen charttechnischen Konstellation bleibt die kurzfristige Tendenz aufwärtsgerichtet. Solange sich die Hannover Rück Aktie oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte behaupten kann, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Wichtige Widerstände

256,40 EUR (Gap)

259,00 EUR (Gap)

264,40 EUR

269,00 EUR

275,20 EUR

Wichtige Unterstützungen

248,32 EUR

247,53 EUR (SMA200 4h)

246,12 EUR

245,42 EUR (SMA20 4h)

239,26 EUR (SMA50 4h)

239,11 EUR (SMA50 Daily)

238,21 EUR (SMA20 Daily)

236,62 EUR

228,40 EUR

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FAQ zur Hannover Rück Aktie

Warum gehört die Hannover Rück Aktie aktuell zu den DAX Gewinnern?

Die Hannover Rück Aktie legte am 08.07.2026 um 1,29% zu und war damit der stärkste Wert im DAX. Gleichzeitig verbesserte sich das charttechnische Bild durch den Anstieg über wichtige gleitende Durchschnitte.

Welche Marke ist bei der Hannover Rück Aktie aktuell besonders wichtig?

Im Fokus steht die Zone um 253,20 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich verbessern und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Hannover Rück Aktie?

Kurzfristig ist die Prognose leicht positiv. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20, SMA50 und möglichst auch der SMA200 behaupten kann, bleibt eine Fortsetzung der Erholung wahrscheinlich.