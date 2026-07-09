DAX Gewinner: Hannover Rück Aktie mit stärkster Performance - Analyse & Prognose

- Hannover Rück Aktie war mit einem Plus von 1,29% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags
- Der Kurs hat die SMA20 und SMA50 zurückerobert und testet nun die wichtige SMA200
- Ein Ausbruch über 253,20 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen
- Hannover Rück Aktie war mit einem Plus von 1,29% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags
- Der Kurs hat die SMA20 und SMA50 zurückerobert und testet nun die wichtige SMA200
- Ein Ausbruch über 253,20 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen
Am Xetra-Schluss vom 08.07.2026 präsentierte sich der deutsche Leitindex insgesamt schwach. Lediglich vier DAX-Werte konnten den Handelstag mit Gewinnen beenden, während 36 Aktien Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Hannover Rück Aktie, die um 1,29% zulegen konnte. Dahinter folgten E.ON mit einem Plus von 0,95% sowie Brenntag mit einem Kursgewinn von 0,54%.
► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Hannover Rück Aktie war mit einem Plus von 1,29% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.
- Der Kurs hat die SMA20 und SMA50 zurückerobert und testet nun die wichtige SMA200.
- Ein Ausbruch über 253,20 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
Die Hannover Rück Aktie (Ticker: HNR | ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221) war am Mittwoch der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Tagesgewinn von 1,29% setzte sich der Rückversicherer an die Spitze des Leitindex und sendete zugleich ein positives charttechnisches Signal.
Hannover Rück Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Hannover Rück Aktie bewegte sich bis zum Jahresbeginn 2026 über längere Zeit in einer engen Seitwärtsrange. Im Januar setzte schließlich Verkaufsdruck ein, wodurch der Kurs bis auf 233 EUR zurückfiel. Von diesem Niveau startete eine Erholung, die den Wert zunächst bis in den Bereich von 258 EUR führte.
Nach einer kurzen Konsolidierung beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung nochmals. Bis Ende April erreichte die Aktie ihr Jahreshoch bei 281,20 EUR. Dieses Niveau nutzten viele Marktteilnehmer jedoch für Gewinnmitnahmen. In der Folge fiel der Kurs dynamisch zurück. Eine Gegenbewegung Mitte Mai scheiterte bereits im Bereich von 250 EUR. Anfang Juni markierte die Aktie schließlich ihr Jahrestief bei 223,60 EUR, ehe erneut Kaufinteresse einsetzte und den Kurs wieder bis an die Marke von 250 EUR führte.
Aus charttechnischer Sicht konnte die Hannover Rück Aktie im Zuge der Erholung sowohl die SMA20 (aktuell 238,21 EUR) als auch die SMA50 (239,11 EUR) zurückerobern. Im gestrigen Handel erreichte der Kurs nahezu die SMA200, die derzeit bei 251,46 EUR verläuft und als entscheidender Widerstand gilt.
Bestätigt die Aktie den gestrigen Tagesschluss mit einer weiteren positiven Tageskerze, könnte zunächst das offene Gap bei 253,20 EUR geschlossen werden. Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb dieser Marke würde das Tageschart deutlich bullischer erscheinen lassen und die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 270 EUR erhöhen.
Scheitert dagegen die Bestätigung des Ausbruchs, könnte die Aktie zunächst in Richtung SMA50 und SMA20 zurücksetzen. Diese gleitenden Durchschnitte stellen derzeit wichtige Unterstützungen dar und könnten als Ausgangspunkt für einen neuen Angriff auf die SMA200 dienen.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
YouTube Trading Videos
Hannover Rück Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart spielte die SMA200 zuletzt eine zentrale Rolle. Mehrfach gelang der Aktie zwar ein kurzfristiger Sprung über diese Durchschnittslinie, nachhaltige Anschlusskäufe blieben jedoch zunächst aus. Nach Ausbildung des Jahrestiefs verbesserte sich das Chartbild deutlich. Die Aktie konnte sowohl die SMA20 (245,42 EUR) als auch die SMA50 (239,26 EUR) überwinden und notiert inzwischen wieder oberhalb der SMA200 bei aktuell 247,53 EUR.
Damit haben sich die ehemals wichtigen Widerstände in potenzielle Unterstützungen verwandelt. Entscheidend wird nun sein, dass sich der Kurs im heutigen Handel klar von der SMA200 nach oben lösen kann. Gelingt dies, rücken zunächst die offenen Gaps bei 256,40 EUR und anschließend bei 259,00 EUR in den Fokus. Sollte es dagegen zu Gewinnmitnahmen kommen, dürften zunächst die SMA200 und anschließend die SMA20 als Unterstützungszonen fungieren. Idealerweise bleibt die Aktie oberhalb dieser Marken, um das kurzfristig bullische Chartbild nicht zu gefährden.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch
Tagesprognose Hannover Rück Aktie
Nach der aktuellen charttechnischen Konstellation bleibt die kurzfristige Tendenz aufwärtsgerichtet. Solange sich die Hannover Rück Aktie oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte behaupten kann, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.
Wichtige Widerstände
- 256,40 EUR (Gap)
- 259,00 EUR (Gap)
- 264,40 EUR
- 269,00 EUR
- 275,20 EUR
Wichtige Unterstützungen
- 248,32 EUR
- 247,53 EUR (SMA200 4h)
- 246,12 EUR
- 245,42 EUR (SMA20 4h)
- 239,26 EUR (SMA50 4h)
- 239,11 EUR (SMA50 Daily)
- 238,21 EUR (SMA20 Daily)
- 236,62 EUR
- 228,40 EUR
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Hannover Rück Aktie
Warum gehört die Hannover Rück Aktie aktuell zu den DAX Gewinnern?
Die Hannover Rück Aktie legte am 08.07.2026 um 1,29% zu und war damit der stärkste Wert im DAX. Gleichzeitig verbesserte sich das charttechnische Bild durch den Anstieg über wichtige gleitende Durchschnitte.
Welche Marke ist bei der Hannover Rück Aktie aktuell besonders wichtig?
Im Fokus steht die Zone um 253,20 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich verbessern und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
Wie lautet die aktuelle Prognose für die Hannover Rück Aktie?
Kurzfristig ist die Prognose leicht positiv. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20, SMA50 und möglichst auch der SMA200 behaupten kann, bleibt eine Fortsetzung der Erholung wahrscheinlich.
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 09.07.26 - Aktuelle Einschätzung
BASF Aktie: Milliardenprojekt in China macht Hoffnung – Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? 🧪
DAX Prognose für Donnerstag, 09.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Der Nasdaq legt um 1% zu 🔼SK hynix verzeichnet vor seinem Nasdaq-Debüt eine Rekordnachfrage.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.