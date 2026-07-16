DAX Gewinner: Heidelberg Materials Aktie mit +4,08% - Chartanalyse und Prognose

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Mittwoch überwiegend freundlich. Per Xetra-Schluss (15.07.2026) schlossen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verzeichneten.

Die Liste der DAX Gewinner führte die Heidelberg Materials Aktie mit einem Tagesplus von 4,08% an. Dahinter folgten die Volkswagen VZ Aktie mit 3,41% sowie die Scout24 Aktie mit 3,00%.

► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Heidelberg Materials Aktie war mit einem Kursgewinn von 4,08% der stärkste DAX Gewinner des Tages.

war mit einem Kursgewinn von der stärkste DAX Gewinner des Tages. Im Tageschart bleibt das technische Gesamtbild trotz der Erholung weiterhin angeschlagen, solange die Aktie unter der SMA20 notiert.

Im 4-Stundenchart verbessert sich das Momentum. Ein nachhaltiger Anstieg in Richtung SMA200 wäre bei einer Bestätigung der Aufwärtsbewegung möglich.

Die Heidelberg Materials Aktie (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI) legte am Mittwoch per Xetra-Schluss um 4,08% zu und war damit der stärkste DAX Gewinner des Handelstages.

Der Kursanstieg sorgte für ein deutlich verbessertes kurzfristiges Chartbild, auch wenn die mittelfristige technische Ausgangslage weiterhin Vorsicht erfordert.

Heidelberg Materials Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Heidelberg Materials Aktie Ende Oktober eine starke Aufwärtsbewegung gestartet hatte. Das Kaufinteresse hielt bis Ende Januar an und führte zu immer neuen Hochs. Nach dem Jahreshoch setzte jedoch eine ausgeprägte Korrektur ein, die von Gewinnmitnahmen geprägt war. Erst im Bereich von 160 EUR konnte sich die Aktie stabilisieren. Von dort aus folgte ab Mitte März eine Erholung bis an die Marke von 180 EUR, wo erneut Verkaufsdruck aufkam. Seit mehreren Wochen bewegt sich die Aktie überwiegend innerhalb einer breiten Seitwärtsrange.

Nachdem sowohl die SMA50 (178,26 EUR) als auch die SMA20 (175,26 EUR) zunächst Unterstützung boten, wurden beide gleitenden Durchschnitte unterschritten. In der vergangenen Woche scheiterte ein erster Erholungsversuch an der SMA20. Mit dem gestrigen Kursanstieg gelang es der Aktie zwar, das offene Gap zu schließen, dennoch blieb der Schlusskurs weiterhin unterhalb der SMA20. Der Tagesdocht reichte nahezu exakt bis an diese wichtige Widerstandszone.

Tageschart: Weiterhin Vorsicht angebracht

Aus technischer Sicht bleibt der Tageschart bärisch, solange die Heidelberg Materials Aktie keinen nachhaltigen Tagesschluss oberhalb der SMA20 und anschließend der SMA50 erzielt.

Sollte das Jahrestief bei 159,65 EUR unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis zum offenen Gap bei 157,15 EUR ausweiten. Kann die Aktie dagegen den gestrigen Anstieg bestätigen, eröffnet sich die Chance auf einen erneuten Anlauf an SMA20 und SMA50. Gerade in diesem Bereich dürfte sich entscheiden, ob aus der jüngsten Erholung mehr als nur eine technische Gegenbewegung wird.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bärisch

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Heidelberg Materials Aktie im 4-Stundenchart: Chartbild hellt sich auf

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stundenchart präsentiert sich die Situation etwas freundlicher. Nach dem Tief im März konnte sich die Aktie zunächst oberhalb der SMA20 (169,83 EUR) und der SMA50 (173,41 EUR) etablieren. Mehrere Anläufe an die SMA200 (180,88 EUR) scheiterten jedoch sowohl im April als auch im Mai. Auch spätere Ausbruchsversuche über diese langfristige Durchschnittslinie konnten sich nicht behaupten. Im weiteren Verlauf wurden sämtliche gleitenden Durchschnitte wieder unterschritten, ehe sich die Aktie im Bereich von 163 EUR stabilisierte.

Mit dem gestrigen Kurssprung gelang der Wiederausbruch über die SMA50. Der Handelsschluss oberhalb dieser Marke verbessert die kurzfristige Ausgangslage deutlich. Kann die Heidelberg Materials Aktie die Dynamik heute bestätigen, rückt die SMA200 bei 180,88 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Dort dürfte sich zeigen, ob die Erholung in einen nachhaltigen Aufwärtstrend übergeht. Sollte die Aufwärtsbewegung dagegen an Dynamik verlieren, könnte die SMA20 nun erstmals wieder als tragfähige Unterstützung fungieren, nachdem sie zuvor längere Zeit als Widerstand gewirkt hatte.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stundenchart: Neutral

Tagesprognose Heidelberg Materials Aktie

Die kurzfristige Einschätzung für den heutigen Handel lautet aufwärts.

Eine Bestätigung des gestrigen Ausbruchs könnte die Aktie in Richtung der SMA200 führen. Scheitert die Aufwärtsbewegung hingegen frühzeitig, richtet sich der Fokus wieder auf die Unterstützungszone rund um die SMA20.

Wichtige Widerstände

173,41 EUR

175,26 EUR

176,47 EUR

178,26 EUR

180,88 EUR

195,85 EUR

196,31 EUR

Wichtige Unterstützungen

169,63 EUR

169,32 EUR

168,83 EUR

163,60 EUR

159,65 EUR

157,15 EUR (Gap)

150,16 EUR

144,10 EUR

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FAQ zur Heidelberg Materials Aktie

Warum war die Heidelberg Materials Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Heidelberg Materials Aktie legte am 15.07.2026 per Xetra-Schluss um 4,08% zu und war damit der stärkste Wert im DAX. Der Kursanstieg verbesserte insbesondere das kurzfristige technische Chartbild.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Heidelberg Materials Aktie?

Kurzfristig ist die Einschätzung positiv. Im Tageschart bleibt das Gesamtbild jedoch erst dann nachhaltig konstruktiv, wenn die Aktie die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobert.

Welche Kursmarken sind bei der Heidelberg Materials Aktie wichtig?

Auf der Oberseite stehen insbesondere 175,26 EUR, 178,26 EUR und 180,88 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 169,63 EUR, 163,60 EUR sowie am Jahrestief bei 159,65 EUR.