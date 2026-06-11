Lam Research Aktie im Fokus: Der verborgene Gewinner der KI-Revolution

Lam Research im Rampenlicht: Warum die KI-Infrastruktur die semiconductor-Aktie beflügelt

Wenn Investoren heute über Künstliche Intelligenz (KI) sprechen, dominieren meist die immer gleichen Namen die Aktien News. NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet sind zu den Symbolen einer technologischen Revolution geworden. Doch während der Großteil des Marktes ausschließlich auf die Endprodukte schaut – wie Prozessoren oder Sprachmodelle –, bleibt eine entscheidende Frage meist unbeantwortet: Wer liefert die Werkzeuge, um diese extrem komplexen Chips überhaupt erst herzustellen?

Hier kommt Lam Research ins Spiel. Das Unternehmen designt keine eigenen KI-Beschleuniger und betreibt keine Cloud-Rechenzentren. Stattdessen liefert das Unternehmen die hochentwickelten Anlagen für die Ätz- und Beschichtungsprozesse in den Fabriken der weltweit größten Halbleiterhersteller. Vereinfacht ausgedrückt: Lam verkauft nicht das Gold, sondern die Schaufeln für den KI-Goldrausch.

► Lam Research WKN: A40L1V | ISIN: US5128073062 | Ticker: LRCX.US

Key Takeaways

Zentraler KI-Infrastruktur-Ausrüster: Lam Research profitiert direkt von der steigenden technologischen Komplexität moderner KI-Chips.

Sensationelle Fundamentaldaten: Im jüngsten Quartalsbericht kletterte der Umsatz auf ein Rekordhoch von 5,84 Milliarden USD.

Unterbewertetes Potenzial: Eine fundierte DCF-Analyse sieht den fairen Wert bei 367 USD – ein Kurspotenzial von rund 14 %.

Kapitel 1: Steigende Chip-Komplexität maximiert die Prozessintensität

Für das Unternehmen ist nicht primär entscheidend, dass die Welt quantitativ mehr Halbleiter benötigt. Der wahre Wachstumstreiber in den Aktien News ist die Tatsache, dass jeder modernere Chip exponentiell schwieriger herzustellen ist. Da die physische Miniaturisierung von Transistoren an ihre Grenzen stößt, weicht die Industrie auf dreidimensionale Architekturen aus.

Moderne NAND-Speicher bestehen mittlerweile aus über 300 Materialschichten, und High-Bandwidth-Memory (HBM) – der unverzichtbare Datenturbo für KI-Beschleuniger – wird in komplexen Prozessen vertikal gestapelt (Advanced Packaging). Jede zusätzliche Schicht bedeutet mehr Arbeitsschritte beim Ätzen und Beschichten. Diese steigende Prozessintensität sorgt dafür, dass das Geschäftsvolumen von Lam Research deutlich schneller wachsen kann als der Halbleitermarkt als Ganzes.

Kapitel 2: Umsatzrekord und Margen-Explosion untermauern den Erfolg

Dass diese KI-Story keine reine Zukunftsmusik ist, belegen die nackten Zahlen in den aktuellen Aktien News. Generierte das Unternehmen Anfang 2024 noch rund 3,5 Milliarden USD im Vierteljahr, so meldete das Management für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Rekordumsatz von 5,84...

Aus den Bilanzen geht hervor, dass dieses rasante Wachstum keineswegs zu Lasten der Profitabilität geht. Die Bruttomarge nähert sich der Marke von 50 %, während die operative Marge auf starke 35 % geklettert ist. Ein wichtiger Stabilitätsanker ist zudem das margenstarke Servicegeschäft (Customer Support Business Group): Dieses überschritt mit 2,1 Milliarden USD im Quartal erstmals eine historische Schwelle und federt die typischen zyklischen Schwankungen der Halbleiterindustrie effektiv ab. Mit einer Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von nahe 45 % und einer Netto-Cash-Position von über 1 Milliarde USD zählt das Unternehmen finanziell zur absoluten Elite.

Kapitel 3: Globale Megatrends stützen die Lam Research Aktie

Neben dem KI-Boom profitiert der Ausrüster von weitreichenden strukturellen Trends. Ein zentraler Faktor ist die geopolitische Regionalisierung der Lieferketten: Die USA, Europa, Japan und Südkorea investieren im Rahmen staatlicher Förderprogramme Hunderte Milliarden Dollar in den Bau heimischer Chipfabriken (Fabs). Unabhängig davon, wo diese Fabriken entstehen – die hochkomplexen Fertigungslinien müssen zwingend mit dem Equipment von Marktführern wie Lam bestückt werden. Flankiert wird diese Entwicklung von der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung der Fabs selbst, was neue, wiederkehrende Software-Erlöse generiert.

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Kapitel 4: DCF-Analyse – Ist Lam Research aktuell ein attraktives Investment?

Nach der fulminanten Rallye im Tech-Sektor fragen sich viele Leser von Aktien News, ob die Bewertungen die zukünftigen Erfolge nicht schon längst vorweggenommen haben. Im Falle dieses Zulieferers zeigt sich jedoch ein ausgewogenes Bild. Da das Unternehmen nicht im direkten Rampenlicht der Endkonsumenten steht, ist das Multiple im Vergleich zu den prominentesten KI-Playern moderat geblieben.

Eine detaillierte Discounted-Cash-Flow-Analyse (DCF) auf Basis der aktuellen Ertragskraft ermittelt einen fairen Wert von ca. 367 USD je Aktie. Gemessen am aktuellen Börsenkurs von rund 322 USD ergibt sich daraus ein attraktives und fundamental untermauertes Upside-Potenzial von rund 14 %.

Fazit

Lam Research ist der unbesungene Held im Hintergrund des künstlichen Intelligenzbooms. Während sich der Markt in den Aktien News gegenseitig mit Prognosen zu Chip-Absatzzahlen übertrifft, verdient das Unternehmen an der schieren technologischen Notwendigkeit und der Komplexität ihrer Entstehung. Das Risiko zyklischer Dellen oder geopolitischer Exportbeschränkungen (insbesondere Richtung China) bleibt zwar bestehen, wird jedoch durch das starke Servicegeschäft und die staatlich geförderten Fabrik-Neubauten im Westen effektiv diversifiziert. Wer eine fundamentale und hochprofitable Value-Komponente im KI-Infrastruktur-Sektor sucht, kommt an diesem Branchenprimus kaum vorbei.

SO SEHEN SIEGER AUS!