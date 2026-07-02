DAX Gewinner am Mittwoch: Rheinmetall🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

- 📈 Rheinmetall Aktie steigt um 5,09 % und ist stärkster Wert im DAX.
- 🎯 Kurzfristige Erholung: Die Aktie hat Chancen, die 20-Tage-Linie sowie ein offenes Gap bei 1.153,20 Euro anzulaufen.
- ⚠️ Langfristiges Chartbild bleibt bärisch: Erst oberhalb wichtiger Widerstände würde sich die technische Lage nachhaltig verbessern.
- 📈 Rheinmetall Aktie steigt um 5,09 % und ist stärkster Wert im DAX.
- 🎯 Kurzfristige Erholung: Die Aktie hat Chancen, die 20-Tage-Linie sowie ein offenes Gap bei 1.153,20 Euro anzulaufen.
- ⚠️ Langfristiges Chartbild bleibt bärisch: Erst oberhalb wichtiger Widerstände würde sich die technische Lage nachhaltig verbessern.
Die Rheinmetall Aktie gehörte zuletzt zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex. Mit einem Tagesplus von 5,09 % setzte sich der Rüstungskonzern an die Spitze der DAX-Gewinner und sorgte damit erneut für Aufmerksamkeit bei Anlegern. Doch trotz der starken Tagesperformance bleibt das übergeordnete Chartbild aus technischer Sicht angeschlagen.
Für Investoren stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, oder sollten Anleger zunächst auf eine nachhaltige Bestätigung der Erholung warten? Ein Blick auf die Charttechnik liefert wichtige Hinweise.
► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: Rheinmetall.DE
🏆 Rheinmetall Aktie ist DAX-Tagesgewinner
Die Rheinmetall Aktie setzte sich mit einem deutlichen Kursplus an die Spitze des DAX.
Die wichtigsten Fakten:
- 🚀 Tagesgewinn von 5,09 %
- 🥈 SAP folgt mit +4,42 %
- 🥉 Scout24 gewinnt +3,70 %
Damit war Rheinmetall der stärkste Titel im deutschen Leitindex und sorgte für positive Impulse im DAX.
📊 Rheinmetall Aktie: Charttechnik zeigt erste Erholung
Im Tageschart ist eine Stabilisierung erkennbar, auch wenn das übergeordnete Bild noch Vorsicht signalisiert.
Die wichtigsten Beobachtungen:
- 📈 Die Aktie konnte sich nach dem Rückfall unter die Marke von 1.000 Euro zuletzt wieder erholen.
- 🎯 Die SMA20 bei rund 1.121,55 Euro rückt als erster wichtiger Widerstand in den Fokus.
- 📉 Darüber wartet ein offenes Gap bei 1.153,20 Euro, das als mögliches Kursziel gilt.
Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken würde die technische Ausgangslage deutlich verbessern.
Rheinmetall Aktie im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🚀 Aktien kaufen? Diese Widerstände entscheiden jetzt
Für Anleger, die überlegen, Aktien zu kaufen, sind die nächsten Kursmarken besonders wichtig.
📈 Wichtige Widerstände
- 🎯 1.107,88 Euro
- 🎯 1.121,55 Euro
- 🎯 1.129,47 Euro
- 🎯 1.153,20 Euro (Gap)
- 🎯 1.207,80 Euro
- 🎯 1.279,67 Euro
- 🎯 1.304,40 Euro
- 🎯 1.324,60 Euro (Gap)
Ein Ausbruch über die Zone um 1.120 bis 1.150 Euro könnte weiteres Erholungspotenzial eröffnen.
📉 Unterstützungen bleiben entscheidend
Sollte die jüngste Erholung scheitern, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 📍 1.005,20 Euro
- 📍 993,28 Euro
- 📍 968,18 Euro
- 📍 881,00 Euro (Gap)
- 📍 830,90 Euro (Gap)
Ein Rückfall unter die Marke von 993 Euro würde das Risiko eines erneuten Tests des Jahrestiefs erhöhen.
🔍 Vier-Stunden-Chart: Erste positive Signale
Auch im kurzfristigen Chart zeigt sich eine leichte Verbesserung.
Die wichtigsten Signale:
- 📈 Die Aktie konnte die SMA20 im Vier-Stunden-Chart zurückerobern.
- 🎯 Als nächstes Ziel gilt die SMA50 bei rund 1.107,88 Euro.
- ⚠️ Entscheidend wird sein, ob der jüngste Tagesschluss bestätigt werden kann.
Erst dann würde sich die Wahrscheinlichkeit einer größeren Erholung weiter erhöhen.
💡 Aktien kaufen oder noch abwarten?
Die technische Ausgangslage bietet Chancen, verlangt aber weiterhin Disziplin.
✅ Positiv
- Kräftige Erholung nach deutlichem Kursrückgang
- Tagesgewinn von über 5 %
- Chance auf Gap-Schließung und Rückkehr über die SMA20
⚠️ Vorsicht
- Übergeordnetes Tageschart bleibt bärisch
- Wichtige Widerstände noch nicht überwunden
- Rückfall unter die Unterstützungen könnte neue Verkaufsdynamik auslösen
Ein Einstieg sollte daher stets mit einem klaren Risikomanagement verbunden sein.
👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten
Für die weitere Entwicklung der Rheinmetall Aktie bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend:
- 📈 Bestätigung des jüngsten Tagesschlusses
- 🎯 Verhalten an der SMA20 und am Gap bei 1.153 Euro
- 🏦 Marktstimmung im Rüstungs- und Industriesektor
- 🌍 Geopolitische Entwicklungen und Verteidigungsausgaben
Diese Faktoren dürften den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen.
🧾 Fazit: Rheinmetall Aktie zeigt Erholung – Charttechnik bleibt entscheidend
Die Rheinmetall Aktie hat mit einem Tagesplus von 5,09 % eindrucksvoll Stärke bewiesen und sich an die Spitze der DAX-Gewinner gesetzt. Kurzfristig verbessert sich damit die technische Ausgangslage. Ein Anstieg bis zur SMA20 und zum offenen Gap bei 1.153 Euro erscheint aus charttechnischer Sicht durchaus möglich.
Für Anleger, die überlegen, Aktien zu kaufen, bleibt jedoch Geduld gefragt. Das langfristige Chartbild ist weiterhin nicht vollständig aufgehellt. Erst wenn wichtige Widerstände nachhaltig überwunden werden, dürfte sich das technische Gesamtbild klar zugunsten der Käufer drehen. Bis dahin bleiben ein diszipliniertes Risikomanagement und die Beobachtung der entscheidenden Chartmarken besonders wichtig.
Rheinmetall Aktie im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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