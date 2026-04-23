DAX Prognose heute (23.04.2026): DAX aktuell unter Druck - Seitwärts/Abwärts-Szenario wahrscheinlich

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.317 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts, wobei sich der DAX bis zum Nachmittag über der 24.300 Punkte-Marke halten konnte. Der Xetra Schluss wurde über dieser Marke formatiert; es wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.212 Punkten aus dem Tageshandel.

Im Rahmen des Frühhandels gab der DAX deutlich nach und fiel unter die 23.900 Punkte-Marke.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch.

Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch. Entscheidende Marke bei 23.999 Punkten: Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben.

Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben. DAX Prognose leicht negativ: Seitwärts- bis Abwärtsbewegung mit 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 22.04.2026

Der DAX startete bei 24.317 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zum Xetra-Start das Tageshoch bei 24.393 Punkten. Im weiteren Verlauf zeigte sich Schwäche, wobei sich der Index zunächst über der Marke von 24.300 Punkten stabilisieren konnte.

Der Xetra-Schluss lag bei 24.210 Punkten, der Tagesschluss bei 24.212 Punkten. Nachbörslich bewegte sich der Markt seitwärts. Im Frühhandel setzte sich die Schwäche fort, der DAX fiel unter die Marke von 23.900 Punkten.

Marktbreite:

17 Gewinner, 23 Verlierer

Top-Werte: Siemens Energy (+7,74 %), RWE (+4,39 %), Infineon (+3,53 %)

Schwächste Werte: Deutsche Telekom (-5,15 %), MTU (-3,80 %), Siemens Healthineers (-2,23 %)

Chartanalyse DAX aktuell

Stundenchart (1h) - DAX Prognose kurzfristig: bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte zunächst über der SMA20 (24.123 Punkte), wurde jedoch an der SMA50 (24.254 Punkte) abgewiesen. Im weiteren Verlauf fiel der Index unter die SMA20 und im Frühhandel zusätzlich unter die SMA200 (24.138 Punkte).

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt.

Wichtige Marken:

Unterseite: 23.720/05 und 23.495/70 Punkte

Oberseite: Rücklauf zur SMA200 möglich

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen.

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4-Stunden-Chart (4h) - DAX Prognose: neutral

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich zwischenzeitlich über die SMA200 (23.458 Punkte) und SMA20 (24.301 Punkte) schieben, gab diese Gewinne jedoch wieder ab.

Aktuell notiert der Index unter dem 23,6 % Retracement.

Szenarien:

Weitere Schwäche könnte den DAX Richtung SMA200 führen

Stabilisierung über dem Retracement eröffnet Potenzial bis zur SMA50 (24.176 Punkte)

DAX Prognose heute (23.04.2026)

Der DAX startete bei 23.999 Punkten in den Handel und liegt damit deutlich unter dem Vortag.

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 23.999 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

24.005/07

24.020/22

24.041/43

24.073/75

Darüber hinaus:

24.094/96

24.111/13

24.152/54

24.176/78

24.305/07

Short-Szenario

Fällt der DAX aktuell unter 23.999 Punkte, rücken folgende Ziele in den Fokus:

23.978/76

23.940/38

23.895/93

23.845/43

23.804/02

23.764/62

23.720/18

Weitere Abgaben möglich bis:

23.699/97

23.644/42

23.589/87

23.523/21

23.444/42

DAX Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

24.007/29

24.103/23/38/41/75

24.254/66/96

24.301/42/77

24.459/91

24.585

Unterstützungen:

23.930

23.867

23.759/25

23.611

23.555

23.458

Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

DAX Prognose für heute:

Erwartete Range: 24.022 / 24.154 bis 23.718 / 23.566 Punkte

Marktrichtung: seitwärts bis abwärts

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Stimmung der Anleger - Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 68 (Bereich "Greed").

Entwicklung:

Vor einer Woche: 57 (Greed)

Vor einem Monat: 15 (Extreme Fear)

Vor einem Jahr: 13 (Extreme Fear)

Ein hoher Wert signalisiert zunehmende Risikobereitschaft, kann jedoch kurzfristig auf eine mögliche Korrektur hindeuten.

Fazit: DAX aktuell und Prognose

Der DAX zeigt sich aktuell angeschlagen und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch, während das übergeordnete Bild neutral ist.

Solange der DAX unter der SMA200 im Stundenchart bleibt, überwiegen die Abwärtsrisiken. Eine Stabilisierung über 24.000 Punkte ist entscheidend, um kurzfristig Erholungspotenzial zu eröffnen.

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