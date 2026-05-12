DAX Gewinner: BASF Aktie steigt um 4 Prozent - Chartanalyse & Prognose

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (08.05.2026) 13 Aktien im Plus, während 27 Werte Abschläge verzeichneten. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte dabei klar die Infineon Aktie, die um 4,76 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls gefragt waren Continental mit einem Plus von 3,10 Prozent sowie BASF mit einem Kursgewinn von 2,34 Prozent.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

⚡ Key Takeaways

Die BASF Aktie war mit einem Tagesplus von 4,02 Prozent der stärkste DAX Gewinner und setzte sich damit an die Spitze der Gewinnerliste im DAX.

Charttechnisch hat sich die BASF Aktie über die SMA20 und SMA50 zurückgearbeitet, was das kurzfristige Bild wieder neutral bis bullisch erscheinen lässt.

Kann die Aktie die aktuellen Kursgewinne bestätigen, rückt das Jahreshoch und darüber die Zielmarke bei 59,63 EUR in den Fokus.

Per Xetra-Schluss vom 11.05.2026 notierten 17 Aktien im Plus, während 23 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte dabei vor allem die BASF Aktie, die um 4,02 Prozent zulegen konnte. Brenntag gewann 2,87 Prozent, die Deutsche Börse Aktie stieg um 2,02 Prozent.

Die BASF Aktie war damit der stärkste DAX Gewinner des Handelstages.

BASF Aktie mit dynamischer Erholung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die BASF Aktie (ISIN: DE000BASF111) konnte sich nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase zuletzt deutlich stabilisieren. Besonders auffällig ist die Rückkehr über wichtige gleitende Durchschnitte, was das kurzfristige Chartbild wieder verbessert hat.

Chartanalyse der BASF Aktie im Tageschart

Im Tageschart zeigt sich, dass die BASF Aktie im Jahresverlauf 2025 überwiegend seitwärts tendierte. Zwar kam es im August zu einer temporären Erholung, diese Gewinne wurden jedoch rasch wieder abgegeben. Erst Ende Januar 2026 nahm das Kaufinteresse wieder deutlich zu.

Infolge dessen konnte die BASF Aktie zwischenzeitlich klar über die Marke von 50 EUR steigen, sich dort jedoch zunächst nicht nachhaltig etablieren. Anfang März setzten Gewinnmitnahmen ein, die zu einem deutlichen Rückgang führten. Anschließend stabilisierte sich das Papier jedoch erneut.

Besonders positiv ist aktuell zu bewerten, dass sich die Aktie zuletzt an der SMA50 stabilisieren konnte. Die gleitende Durchschnittslinie verläuft derzeit bei 50,73 EUR. Im gestrigen Handel gelang zudem der Anstieg über die SMA20 bei aktuell 53,41 EUR. Darüber hinaus konnte die BASF Aktie einen Tagesschluss oberhalb dieser wichtigen Marke ausbilden.

BASF Aktie: Chancen auf neues Jahreshoch?

Sollte der positive Tagesschluss heute bestätigt werden, könnte sich die Aufwärtsbewegung der BASF Aktie fortsetzen. In diesem Szenario wäre ein erneuter Anlauf auf das bisherige Jahreshoch möglich. Oberhalb davon rückt die Marke von 59,63 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus.

Kommt es dagegen zu keiner Bestätigung des Ausbruchs, könnte die BASF Aktie erneut unter Druck geraten. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer in Richtung der SMA50 denkbar. Spätestens dort sollte sich jedoch eine Stabilisierung einstellen, um das derzeit neutrale bis bullische Chartbild nicht zu gefährden.

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4h-Chart: BASF Aktie bleibt bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart präsentiert sich die BASF Aktie weiterhin konstruktiv. Die SMA200 bei aktuell 50,43 EUR fungierte in den vergangenen Monaten mehrfach als zuverlässige Unterstützung. Die Rücksetzer im März wurden jeweils in diesem Bereich aufgefangen.

Nachfolgend gelang der Anstieg über die SMA50 bei 53,39 EUR sowie über die SMA20 bei 52,73 EUR. Zwar fiel die BASF Aktie im Zuge jüngster Gewinnmitnahmen kurzfristig unter diese Linien zurück, in den vergangenen beiden Handelstagen konnte das Papier jedoch erneut über beide Durchschnittslinien ansteigen.

Entscheidend bleibt nun, dass sich die BASF Aktie nachhaltig oberhalb der SMA50 behaupten kann. Gelingt dies, könnten die Käufer erneut das Jahreshoch ins Visier nehmen. Darüber würde sich weiteres Potenzial bis 59,63 EUR eröffnen.

Sollte die Aktie hingegen wieder unter die SMA50 zurückfallen, könnte zunächst die SMA20 Unterstützung bieten. Eine deutliche Eintrübung des Chartbildes würde erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter beide Durchschnittslinien entstehen. In diesem Fall könnte sich die Schwächebewegung bis zur SMA200 ausweiten.

Prognose für die BASF Aktie

Übergeordnete Einschätzung Tageschart

Neutral / bullisch

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart

Bullisch

Tagesprognose

Aufwärts

Wichtige Widerstände der BASF Aktie

54,92 EUR

55,51 EUR

59,63 EUR

Wichtige Unterstützungen der BASF Aktie

53,53 EUR

53,41 EUR

53,39 EUR

52,72 EUR

52,41 EUR

52,09 EUR

50,73 EUR

50,43 EUR

48,31 EUR (Gap)

46,28 EUR

* Angaben per Xetra-Schluss.

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