DAX Prognose heute 12.05.2026: DAX aktuell unter 24.200 Punkten

- DAX aktuell unter wichtigen Durchschnittslinien
- Bären leicht im Vorteil
- Vorbörse signalisiert schwachen Handelsstart
- DAX aktuell unter wichtigen Durchschnittslinien
- Bären leicht im Vorteil
- Vorbörse signalisiert schwachen Handelsstart
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.261 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index bewegte sich gestern in einer sehr engen Range seitwärts. Zum Xetra Schluss hin wurde das Tageshoch formatiert. Nachbörslich setzte sich der lethargische Handel weiter fort.
Der Index ging bei 24.273 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- DAX aktuell unter wichtigen Durchschnittslinien: Der DAX bleibt im kurzfristigen Zeitfenster technisch angeschlagen und notiert unter SMA20, SMA50 und SMA200. Erst Kurse über 24.500 Punkten würden das Chartbild wieder deutlich aufhellen.
- Bären leicht im Vorteil: Die aktuelle DAX Prognose bleibt leicht negativ. Solange der Index unter 24.155 Punkten bleibt, könnten weitere Rücksetzer in Richtung 23.830 Punkte und tiefer folgen.
- Vorbörse signalisiert schwachen Handelsstart: Der DAX startet mit deutlichen Abschlägen in den Handelstag. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.286 Punkten auf der Oberseite und 23.845 Punkten auf der Unterseite.
Der DAX ist gestern bei 24.261 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Der deutsche Leitindex bewegte sich im Tagesverlauf in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts. Erst zum Xetra-Schluss konnte das Tageshoch markiert werden. Auch nachbörslich blieb das Handelsgeschehen lethargisch.
Der Index beendete den Handel bei 24.273 Punkten. Damit bleibt der DAX aktuell weiterhin in einer technisch angespannten Ausgangslage.
Per Xetra-Schluss notierten am 11.05.2026 insgesamt 17 Aktien im Plus, während 23 Werte Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Titeln gehörten BASF mit einem Plus von 4,02 Prozent, Brenntag mit 2,87 Prozent sowie Deutsche Börse mit einem Kursgewinn von 2,02 Prozent.
Am Ende der Tabelle lagen GEA Group mit -4,68 Prozent, adidas mit -4,08 Prozent sowie MTU mit -3,29 Prozent.
DAX aktuell: Technische Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX bewegte sich gestern im Bereich der SMA200, die aktuell bei 24.294 Punkten verläuft. Im Stundenchart zeigt sich deutlich, dass es den Bullen nicht gelungen ist, den Index nachhaltig oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie zu etablieren.
Zusätzlicher Belastungsfaktor war die SMA20 bei aktuell 24.228 Punkten, die den Markt von oben deckelte. Gleichzeitig übte die SMA200 bei Rücksetzern eine magnetische Wirkung aus. Bereits im Frühhandel wurden beide Linien unterschritten.
Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch eingetrübt. Die Käuferseite muss versuchen, den DAX wieder in Richtung SMA20 und SMA200 zurückzuführen. Gleichzeitig nähert sich die SMA50 bei aktuell 24.303 Punkten von oben an. Ein Ausbruch über alle drei Durchschnittslinien dürfte daher nur mit deutlich mehr Momentum gelingen.
Erst wenn sich der DAX per Stundenschluss nachhaltig über 24.500 Punkten etablieren kann, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Solange der DAX aktuell jedoch unter der SMA20 notiert, bleibt die Gefahr weiterer Rücksetzer bestehen. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei 23.830/15 Punkten sowie anschließend im Bereich von 23.600 Punkten.
Einschätzung 1h-Chart: bärisch
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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hatte sich der DAX zuvor dynamisch über die SMA20 und SMA50 geschoben und zeitweise oberhalb dieser Marken etabliert. Die Erholungsbewegung endete allerdings im Bereich von 25.100 Punkten.
Im weiteren Verlauf dominierte zuletzt erneut Verkaufsdruck das Marktgeschehen. Der DAX fiel zunächst unter die SMA20 zurück und gab zum Wochenbeginn auch die SMA50 auf.
Damit hat sich das mittelfristige Chartbild wieder verschlechtert.
Die Bullen müssen versuchen, den DAX zurück in den Bereich der SMA50 zu führen. Gelingt dies, wäre im Anschluss ein Anstieg an die SMA20 denkbar. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die SMA20 würde das Chartbild wieder bullischer erscheinen lassen.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei:
- 24.500/15 Punkten
- 24.690/710 Punkten
- Wochenhoch der Vorwoche
Sollte der DAX dagegen weiter unter Druck bleiben und die SMA50 nachhaltig unterschreiten, könnten die bereits im Stundenchart genannten Unterstützungen angelaufen werden.
Einschätzung 4h-Chart: neutral
DAX aktuell vorbörslich
Der DAX ist heute Morgen bei 24.155 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet.
Damit notiert der Index:
- 106 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages
- 118 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Die Vorbörse signalisiert damit zunächst einen schwächeren Handelsstart.
DAX Prognose heute: Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 24.155 Punkten stabilisieren, könnten folgende Aufwärtsziele aktiviert werden:
- 24.171/73 Punkte
- 24.190/92 Punkte
- 24.210/12 Punkte
- 24.225/27 Punkte
- 24.244/46 Punkte
- 24.284/86 Punkte
- 24.301/03 Punkte
- 24.318/20 Punkte
- 24.335/37 Punkte
Darüber wären weitere Ziele bei:
- 24.356/58 Punkten
- 24.374/76 Punkten
- 24.391/93 Punkten
- 24.408/10 Punkten
- 24.428/30 Punkten
- 24.449/51 Punkten
- 24.472/74 Punkten
- 24.493/95 Punkten
DAX Prognose heute: Short-Szenario
Kann sich der DAX aktuell nicht über 24.155 Punkten halten, könnten die Bären folgende Unterstützungen anlaufen:
- 24.137/35 Punkte
- 24.118/16 Punkte
- 24.095/93 Punkte
- 24.074/72 Punkte
- 24.053/51 Punkte
- 24.027/25 Punkte
- 24.006/04 Punkte
- 23.983/81 Punkte
- 23.962/60 Punkte
- 23.941/39 Punkte
- 23.917/15 Punkte
- 23.895/93 Punkte
- 23.872/70 Punkte
- 23.845/43 Punkte
Unterhalb dieser Marke könnten weitere Abgaben bis 23.599/97 Punkte folgen.
DAX Widerstände und Unterstützungen heute
Widerstände
- 24.196 Punkte
- 24.228/34/94 Punkte
- 24.302/14/52 Punkte
- 24.401/19/60 Punkte
- 24.515/88 Punkte
- 24.645 Punkte
- 24.740 Punkte
- 24.852 Punkte
- 24.980 Punkte
- 25.157 Punkte
Unterstützungen
- 24.116/02 Punkte
- 24.052 Punkte
- 23.962/28 Punkte
- 23.870 Punkte
- 23.758/11 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Auf Basis unseres aktuellen Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Marktumfeld.
Wahrscheinlichkeiten
- Bullisches Szenario: 45 %
- Bärisches Szenario: 55 %
Erwartete Tagesrange
- Oberseite: 24.212 bis 24.286 Punkte
- Unterseite: 23.983 bis 23.845 Punkte
Stimmung der Anleger: Fear & Greed Index
Der Fear-&-Greed-Index notierte zuletzt bei 67 Punkten und befindet sich damit weiterhin im Bereich „Greed“.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 67 Punkte
- Vor einem Monat: 38 Punkte („Fear“)
- Vor einem Jahr: 64 Punkte („Greed“)
Die aktuelle Marktstimmung signalisiert weiterhin eine erhöhte Risikobereitschaft der Anleger. Historisch betrachtet können Werte oberhalb von 70 jedoch auf eine überhitzte Marktphase und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hinweisen.
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