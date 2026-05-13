DAX Gewinner heute: Bayer Aktie mit stärkstem Kursplus im DAX

Per Xetra-Schluss vom 12.05.2026 konnten lediglich 14 Aktien im DAX zulegen, während 26 Werte den Handelstag mit Abschlägen beendeten. Zu den größten DAX Gewinnern zählte dabei insbesondere die Bayer Aktie, die den Handel mit einem Plus von 4,48 Prozent abschloss. Ebenfalls gefragt waren Scout24 mit einem Kursanstieg von 3,60 Prozent sowie Qiagen mit einem Zugewinn von 3,57 Prozent.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

⚡ Key Takeaways

Die Bayer Aktie war am 12.05.2026 mit einem Kursplus von 4,48 Prozent der stärkste DAX Gewinner und führte damit die Gewinnerliste im DAX an.

Charttechnisch bleibt die Bayer Aktie kurzfristig angeschlagen, könnte sich aber oberhalb der SMA50 weiter in Richtung 42,92 EUR und später 45,49 EUR erholen.

Solange die Bayer Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung der SMA200 bei 34,41 EUR sowie des offenen GAPs bei 33,49 EUR bestehen.

Bayer Aktie führt die Liste der DAX Gewinner an

Die Bayer Aktie (BAYN) war am Dienstag der stärkste Wert im DAX und sicherte sich mit einem Tagesplus von 4,48 Prozent die Spitzenposition unter den DAX Gewinnern. Damit rückte das Papier nach zuletzt schwächerer Kursentwicklung wieder verstärkt in den Fokus der Anleger.

Bayer Aktie im Tageschart: Erholung mit wichtigen Hürden

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Bayer Aktie bereits seit Juni 2025 in einer breiten Seitwärtsbewegung handelt. Nach einer Erholung ab Mitte November 2025 konnte das Papier zwischenzeitlich deutlich zulegen und markierte Anfang 2026 ein Jahreshoch bei 49,75 EUR. Dieses Niveau wurde jedoch im Anschluss wieder deutlich abverkauft.

In den vergangenen Handelswochen stabilisierte sich die Bayer Aktie zwar, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung blieb bislang allerdings aus. Die gestrige Aufwärtsbewegung führte den Kurs zwar temporär über die SMA20 bei aktuell 38,84 EUR sowie über die SMA50 bei 39,01 EUR, der Tagesschluss lag jedoch weiterhin unter beiden Durchschnittslinien.

Damit bleibt die charttechnische Ausgangslage zunächst neutral. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 und SMA50 könnte das Chartbild der Bayer Aktie spürbar aufhellen. Gelingt anschließend auch ein Anstieg über das Jahreshoch, würden sich aus technischer Sicht mögliche Kursziele im Bereich von 55 EUR sowie 59,50 EUR ableiten lassen.

Risiken bleiben trotz Erholung bestehen

Solange die Bayer Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Schwäche bestehen. In diesem Fall könnte die Aktie erneut in Richtung der SMA200 bei derzeit 34,41 EUR zurückfallen. Sollte auch diese wichtige Unterstützung unterschritten werden, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Dann wären aus charttechnischer Sicht sogar Rücksetzer bis in den Bereich von 25 EUR möglich.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral bis bullisch

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Bayer Aktie im 4h-Chart: SMA50 im Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bleibt die technische Lage der Bayer Aktie angespannt. Bereits Anfang März fiel das Papier unter die SMA200 bei aktuell 40,50 EUR zurück. Mehrere Erholungsversuche scheiterten bislang an dieser wichtigen Durchschnittslinie.

Die jüngste Aufwärtsbewegung führte die Aktie zwar erneut über die SMA20 bei 37,77 EUR sowie kurzfristig über die SMA50 bei 38,55 EUR, allerdings fehlt bislang die Dynamik für eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marken.

Wichtige Kursmarken der Bayer Aktie

Kann sich die Bayer Aktie oberhalb der SMA50 stabilisieren, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an die SMA200 eröffnen. Besonders relevant bleibt dabei der Bereich um 42,92 EUR. Erst oberhalb dieser Marke würde sich das technische Bild deutlicher verbessern und weiteres Potenzial bis zum offenen GAP bei 45,49 EUR aktivieren.

Auf der Unterseite bleibt die SMA20 die entscheidende kurzfristige Unterstützung. Sollte diese wieder unterschritten werden, könnte sich die Schwäche erneut in Richtung des offenen GAPs bei 33,49 EUR ausweiten.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral

Tagesprognose Bayer Aktie

Die aktuelle Tagesprognose für die Bayer Aktie bleibt trotz der bestehenden Risiken zunächst leicht aufwärtsgerichtet.

Widerstände

37,77 EUR

37,85 EUR

37,93 EUR

38,55 EUR

38,84 EUR

39,01 EUR

40,50 EUR

Unterstützungen

35,87 EUR

35,21 EUR

34,75 EUR

34,41 EUR

33,49 EUR (GAP)

30,59 EUR (GAP)

* Angaben per Xetra-Schlusskurs.

DER DEUTSCHE INDEX