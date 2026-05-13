DAX Prognose heute: DAX aktuell mit Chartanalyse, Widerständen und Kurszielen

- DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten
- DAX Prognose mit Fokus auf SMA200
- Marktstimmung weiter optimistisch
- DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten
- DAX Prognose mit Fokus auf SMA200
- Marktstimmung weiter optimistisch
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.155 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index lief bis zum Mittag in einer Box seitwärts. Bis dahin wurden Erholungen, die sich eingestellt haben, abverkauft, Rücksetzer wurden direkt wieder zurückgekauft. Ab Mittag stellte sich Schwäche ein. Der DAX setzte sukzessive zurück und formatiert knapp über der 23.900 Punkte-Marke das Tagestief. Zum Xetra Schluss wurde ein Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder an. Der DAX konnte sich bis zum Handelsschluss über die 24.000 Punkte-Marke zurückschieben. Der Index ging bei 24.044 Punkten aus dem Tageshandel.
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💡 Key Takeaways
- DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten: Nach dem Rücksetzer bis knapp über 23.900 Punkte konnte sich der DAX zum Handelsschluss wieder über die wichtige 24.000 Punkte-Marke erholen. Kurzfristig bleibt der Bereich um 24.129 Punkte richtungsentscheidend.
- DAX Prognose mit Fokus auf SMA200: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der DAX die Widerstandszone um die SMA200 bei aktuell 24.299 Punkten überwinden. Erst oberhalb von 24.480 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild wieder klar bullisch aufhellen.
- Marktstimmung weiter optimistisch: Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 67 Punkten weiterhin im Bereich „Greed“. Das spricht kurzfristig für stabile Märkte, mahnt gleichzeitig aber zur Vorsicht vor möglichen technischen Rücksetzern.
Der DAX ist am Dienstag bei 24.155 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und zeigte zunächst eine richtungslose Seitwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Erholungen wurden konsequent abverkauft, während Rücksetzer schnell wieder gekauft wurden. Ab dem Mittag dominierte jedoch zunehmender Verkaufsdruck das Marktgeschehen.
Im weiteren Verlauf setzte der DAX sukzessive zurück und markierte knapp oberhalb der 23.900 Punkte-Marke sein Tagestief. Zum Xetra-Schluss wurde ein deutlicher Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der deutsche Leitindex jedoch wieder stabilisieren und über die wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückschieben. Der Tagesschluss lag schließlich bei 24.044 Punkten.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Per Xetra-Schluss notierten am 12.05.2026 lediglich 14 Aktien im Plus, während 26 Werte Verluste verzeichneten.
Stärkste DAX-Werte:
- Bayer +4,48 %
- Scout24 +3,60 %
- Qiagen +3,57 %
Schwächste DAX-Werte:
- Münchener Rück -5,87 %
- Zalando -5,64 %
- Siemens Energy -5,35 %
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der DAX zunächst unter der SMA20 bei aktuell 24.041 Punkten. Gegen Mittag scheiterte der Index mit einem kurzfristigen Erholungsversuch erneut an diesem gleitenden Durchschnitt. Anschließend setzte sich die Abwärtsbewegung bis an das 23,6 %-Retracement fort.
Dort konnte sich der DAX stabilisieren und im Frühhandel wieder über die SMA20 ansteigen. Sollte sich diese Erholung fortsetzen, rücken die SMA50 bei 24.151 Punkten sowie die SMA200 bei 24.299 Punkten in den Fokus.
Besonders die SMA200 bleibt kurzfristig entscheidend für die weitere DAX Prognose. Mehrere gescheiterte Ausbruchsversuche zeigen, dass sich hier ein relevanter Widerstandsbereich etabliert hat. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb von 24.480 Punkten würde das kurzfristige Chartbild wieder klar bullisch aufhellen.
Auf der Unterseite bleibt das 23,6 %-Retracement eine wichtige Unterstützung. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, könnten weitere Rücksetzer in Richtung 23.835/820 Punkte sowie 23.610/590 Punkte folgen.
Einschätzung 1h-Chart:
bärisch bis neutral
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DAX Prognose im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hatte sich der DAX zuvor stabil über die SMA20 und SMA50 geschoben und die Erholungsbewegung bis in den Bereich von 25.100 Punkten ausgedehnt. Danach setzte jedoch eine deutliche Konsolidierung ein.
Der Verkaufsdruck der vergangenen Handelstage führte dazu, dass sowohl die SMA20 als auch die SMA50 wieder unterschritten wurden. Aktuell konnte sich der Index zunächst am 23,6 %-Retracement stabilisieren.
Für die Bullen bleibt entscheidend, den DAX wieder über die SMA20 bei 24.220 Punkten und anschließend über die SMA50 bei 24.331 Punkten zu schieben. Erst dann würde sich das mittelfristige Chartbild wieder verbessern.
Fällt hingegen das 23,6 %-Retracement nachhaltig, könnte die Abwärtsbewegung bis an die SMA200 bei aktuell 23.804 Punkten fortgesetzt werden. Unterhalb dieser Marke würde sich die charttechnische Lage deutlich eintrüben.
Einschätzung 4h-Chart:
neutral
DAX aktuell: Wichtige Marken für den Handel am 13.05.2026
Der DAX startet heute bei 24.129 Punkten in den vorbörslichen Handel.
DAX Prognose Long-Szenario
Kann sich der DAX über 24.129 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:
- 24.145/147 Punkten
- 24.171/173 Punkten
- 24.190/192 Punkten
- 24.210/212 Punkten
- 24.225/227 Punkten
- 24.244/246 Punkten
- 24.284/286 Punkten
- 24.301/303 Punkten
- 24.318/320 Punkten
- 24.335/337 Punkten
Darüber wären weitere Ziele bei:
- 24.356/358 Punkten
- 24.374/376 Punkten
- 24.391/393 Punkten
- 24.408/410 Punkten
- 24.428/430 Punkten
- 24.449/451 Punkten
- 24.472/474 Punkten
- 24.493/495 Punkten
DAX Prognose Short-Szenario
Scheitert der DAX dagegen an der Marke von 24.129 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 24.110/108 Punkten
- 24.088/086 Punkten
- 24.074/072 Punkten
- 24.053/051 Punkten
- 24.027/025 Punkten
- 24.006/004 Punkten
- 23.983/981 Punkten
- 23.962/960 Punkten
- 23.941/939 Punkten
- 23.917/915 Punkten
- 23.895/893 Punkten
- 23.872/870 Punkten
- 23.845/843 Punkten
Unterhalb dieses Bereichs könnten weitere Abgaben bis 23.599 Punkte folgen.
DAX Prognose heute: Widerstände und Unterstützungen
DAX-Widerstände
- 24.151/197 Punkte
- 24.220/278/299 Punkte
- 24.331/338 Punkte
- 24.444 Punkte
- 24.521 Punkte
- 24.641 Punkte
- 24.747 Punkte
- 24.850 Punkte
- 24.974 Punkte
DAX-Unterstützungen
- 24.107 Punkte
- 24.041 Punkte
- 23.993/932 Punkte
- 23.868/827/804 Punkte
- 23.698 Punkte
- 23.523 Punkte
- 23.495/413 Punkte
DAX aktuell: Marktstimmung bleibt im Bereich "Greed"
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 67 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Anlegerstimmung. Damit bleibt die Marktstimmung im Bereich "Greed".
Vor einem Monat lag der Wert noch bei 38 Punkten und damit im Bereich "Fear". Die aktuelle Entwicklung zeigt somit eine deutliche Verbesserung des Sentiments an den internationalen Aktienmärkten.
Extremwerte oberhalb von 70 Punkten gelten jedoch als Warnsignal für eine mögliche kurzfristige Korrekturbewegung.
DAX Prognose für Mittwoch, 13.05.2026
Auf Basis der aktuellen Charttechnik rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel im DAX.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
- Bullishes Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 24.227 bis 24.335 Punkte
- Unterseite: 23.960 bis 23.881 Punkte
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der XStation5-Charts.
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