Commerzbank Prognose 2026: Aktie stärkster DAX Gewinner am Montag

Das Wichtigste in Kürze Commerzbank war stärkster DAX Gewinner

Commerzbank Prognose bleibt bullisch

Wichtige Kursmarken im Blick

Per Xetra Schluss notierten gestern (09.02.2026) 24 Aktien im Plus, 16 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Commerzbank an, die sich um 4,26 Prozent verteuerten, Siemens Energy gewann weitere 3,75 Prozent, Rheinmetall legte um 2,70 Prozent zu. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK 🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner Commerzbank war stärkster DAX Gewinner: Die Commerzbank Aktie legte per Xetra-Schluss +4,26 % zu und führte damit die Gewinnerliste im DAX 40 an.

Commerzbank Prognose bleibt bullisch: Der Kurs konnte wieder über SMA20 und SMA50 steigen und einen Tagesschluss über der SMA50 ausbilden – das spricht für weiteres Aufwärtspotenzial.

Wichtige Kursmarken im Blick: Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 37,21 EUR und 38,25 EUR, während auf der Unterseite die Zone um 34,90–34,91 EUR entscheidend ist. Ein Bruch könnte die SMA200 bei 31,42 EUR ins Spiel bringen. DAX 40 Überblick: Gewinner und Verlierer zum Xetra-Schluss Zum Xetra-Schluss am 09.02.2026 notierten 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.

Angeführt wurde die Gewinnerliste von der Commerzbank Aktie, gefolgt von Siemens Energy und Rheinmetall. Top 3 DAX Gewinner: Commerzbank : +4,26 %

Siemens Energy : +3,75 %

Rheinmetall: +2,70 % Damit war die Commerzbank klar der stärkste DAX Gewinner des Tages. Commerzbank Aktie: Stärkster DAX Gewinner – Tagesanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Commerzbank Aktie (CBK) gewann per Xetra-Schluss 4,26 Prozent und verzeichnete damit den höchsten Tagesgewinn im DAX 40. Chartcheck Tageschart (Daily) Bis Ende August 2025 markierte die Aktie kontinuierlich neue Hochs. Rücksetzer wurden in dieser Phase regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt.

Das Jahreshoch 2025 bei 38,25 EUR löste Ende August Gewinnmitnahmen aus, begleitet von einem GAP down und einer moderaten Korrektur. Erst Ende November 2025 kehrte nachhaltiges Kaufinteresse zurück. In der Folge konnte sich die Aktie stabil erholen, zum Jahresende wieder über die 35-EUR-Marke steigen und das offene GAP von Ende August kurz vor Weihnachten schließen. In den vergangenen Handelswochen bewegte sich die Aktie übergeordnet seitwärts in einer Box. Technische Einordnung: SMA20: 34,90 EUR

SMA50: 34,91 EUR

SMA200: 31,42 EUR Im gestrigen Handel gelang der Ausbruch über SMA20 und SMA50 mit einem Tagesschluss oberhalb der SMA50 – ein klares kurzfristiges Stärkezeichen. Commerzbank Prognose Daily Bullisches Szenario:

Bestätigung des gestrigen Schlusskurses → weitere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich

Kursziele: 37,21 EUR / 38,25 EUR

Alternatives Szenario:

Rücksetzer mit roter Tageskerze → Stabilisierung im Bereich SMA20/SMA50 entscheidend

Unterhalb dieser Zone würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die SMA200 bei 31,42 EUR angelaufen wird, was das Chartbild deutlich eintrüben würde. Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart fiel die Commerzbank Aktie Anfang Oktober 2024 unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte. Ende Oktober gelang der Rebreak über SMA20 und SMA50.

Die SMA200 (34,31 EUR) fungierte zuletzt mehrfach als tragfähige Unterstützung. Durch die Schwäche der letzten Handelstage rutschte die Aktie erneut unter SMA20 und SMA50, stabilisierte sich jedoch sauber an der SMA200 und konnte sich gestern wieder über die SMA20 zurückkämpfen. Commerzbank Prognose 4h Solange die Aktie oberhalb der SMA200 bleibt, ist das Aufwärtsszenario intakt.

Ein Halten der aktuellen Dynamik eröffnet weiteres Potenzial in Richtung der im Daily-Chart genannten Widerstände. Übergeordnete Einschätzung 4h – Prognose: bullisch Tagesprognose Commerzbank Aktie Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts Widerstände 36,26

37,21

38,25

39,59

40,37 Unterstützungen 35,01

34,97 / 34,96

34,91 / 34,90

34,81

34,31

34,26

