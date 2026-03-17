DAX Gewinner am Montag: Commerzbank Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Mehrheit der Aktien im Plus

Top DAX Gewinner: Die Commerzbank Aktie

Weitere Gewinner

Der DAX heute zeigt sich insgesamt freundlich: Die Mehrheit der Werte konnte den Handelstag im Plus beenden. Besonders im Fokus stehen dabei die DAX Gewinner, angeführt von der Commerzbank Aktie, die mit einem deutlichen Kursanstieg hervorstach. Trotz gemischter Marktstimmung konnten einzelne Titel stark zulegen und liefern damit wichtige Hinweise für Anleger, die kurzfristige Chancen im deutschen Leitindex suchen. ► Commerzbank ISIN: DE000CBK1001 | WKN: CBK100 | Ticker: CBK ⚡ Key Takeaways 📊 Mehrheit der Aktien im Plus: 25 DAX-Werte schlossen im Gewinn, nur 15 im Minus.

🏆 Top DAX Gewinner: Die Commerzbank Aktie steigt um 8,33 % .

📈 Weitere Gewinner: Bayer (+4,21 %) und Siemens Energy (+3,40 %) zeigen ebenfalls Stärke. 📊 DAX heute: Überblick über die Gewinner des Tages Der DAX heute konnte insgesamt eine positive Tendenz zeigen. Die Mehrheit der im Index gelisteten Unternehmen verzeichnete Kursgewinne. Zu den wichtigsten DAX Gewinnern zählen: 🏆 Commerzbank Aktie: +8,33 %

💊 Bayer: +4,21 %

⚡ Siemens Energy: +3,40 % Diese Werte führten die Gewinnerliste an und sorgten für positive Impulse im Gesamtmarkt. 🏦 Top DAX Gewinner: Commerzbank Aktie im Detail Die Commerzbank Aktie war der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Mit einem Kursanstieg von 8,33 % setzte sich das Papier deutlich an die Spitze der Tagesperformance. 📉 Technische Einordnung Ein Blick auf den Chart zeigt: Die Aktie befindet sich weiterhin in einem übergeordnet bärischen Trend

Wichtige gleitende Durchschnitte wie SMA20, SMA50 und SMA200 spielen eine zentrale Rolle

Die jüngste Erholung führte die Aktie zurück an die SMA200 Solange die Aktie jedoch unter dieser wichtigen Marke bleibt, besteht weiterhin das Risiko erneuter Rücksetzer. 📈 Weitere DAX Gewinner im Überblick Neben der Commerzbank konnten auch andere Titel im DAX heute überzeugen: 💊 Bayer Kursgewinn von 4,21 %

Profitierte von erhöhter Nachfrage und Marktbewegungen ⚡ Siemens Energy Anstieg um 3,40 %

Weiterhin einer der volatileren Werte im Index Diese Aktien unterstreichen, dass sich aktuell vor allem selektive Chancen im Markt ergeben. Commerzbank Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔎 DAX heute: Marktstruktur und Chancen Der aktuelle Handelstag zeigt, dass trotz Unsicherheiten weiterhin Kapital in ausgewählte Aktien fließt. 👉 Wichtige Erkenntnisse für Anleger: Einzelwerte treiben die Performance stärker als der Gesamtmarkt

Technische Marken bleiben entscheidend

Kurzfristige Bewegungen bieten Chancen für aktive Trader Die Entwicklung der DAX Gewinner kann daher wichtige Hinweise auf kurzfristige Trends liefern. YouTube Trading Videos Fazit: DAX Gewinner liefern Chancen im aktuellen Marktumfeld Der DAX heute zeigt eine insgesamt positive Tendenz, auch wenn das Marktumfeld weiterhin von Unsicherheit geprägt ist. Die DAX Gewinner, allen voran die Commerzbank Aktie, konnten mit deutlichen Kursanstiegen überzeugen. Gleichzeitig bleibt das technische Gesamtbild bei vielen Werten weiterhin fragil. Für Anleger bietet der Markt aktuell vor allem selektive Chancen, während eine klare Trendrichtung im Gesamtindex noch fehlt. Commerzbank Prognose im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.