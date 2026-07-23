ServiceNow Prognose: KI-Boom treibt Aktie nach Zahlen an - Börse Aktuell

Die ServiceNow-Aktie legt im nachbörslichen Handel um rund 7% zu, nachdem der Softwarekonzern mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn übertroffen hat. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Prognose für die Abo-Umsätze zum zweiten Mal in diesem Jahr an und unterstreicht damit die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-gestützter Unternehmenssoftware. Die Ergebnisse dürften die Sorgen vieler Anleger zerstreuen, dass generative KI klassische SaaS-Anbieter unter Druck setzen könnte. Für die ServiceNow Prognose bleibt das Umfeld damit weiterhin positiv. Im Fokus der Börse Aktuell stehen nun die neuen Wachstumsziele des Unternehmens.

► ServiceNow WKN: A1JX4P | ISIN: US81762P1021 | Ticker: NOW (NYSE)

ServiceNow übertrifft die Erwartungen deutlich

Der Umsatz stieg auf 3,99 Mrd. US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 3,93 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,90 US-Dollar und übertraf den Konsens von 0,86 US-Dollar.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Umsatz steigt auf 3,99 Mrd. US-Dollar und übertrifft die Erwartungen.

Bereinigter Gewinn je Aktie liegt bei 0,90 US-Dollar statt der erwarteten 0,86 US-Dollar.

ServiceNow erhöht die Prognose für die Abo-Umsätze 2026 auf 15,755 bis 15,770 Mrd. US-Dollar .

. Der jährliche Vertragswert (AI ACV) der KI-Produkte überschreitet erstmals 1 Mrd. US-Dollar .

. Die Aktie gewinnt nach Veröffentlichung der Zahlen rund 7% und steigt wieder über die Marke von 100 US-Dollar.

KI bleibt der wichtigste Wachstumstreiber

ServiceNow baut seine Enterprise-KI-Plattform konsequent aus und integriert KI-Agenten in IT-, Cybersecurity-, CRM- und HR-Prozesse. Das Unternehmen erreichte mit einem AI ACV von mehr als 1 Mrd. US-Dollar diesen Meilenstein früher als geplant. Bis Ende 2026 soll dieser Wert auf über 1,5 Mrd. US-Dollar steigen. Langfristig erwartet das Management, dass KI-Produkte bis 2030 rund 30% des gesamten jährlichen Vertragswerts ausmachen werden.

Gleichzeitig erweitert ServiceNow sein Angebot mit Lösungen wie dem AI Control Tower sowie autonomen ITSM-KI-Spezialisten. Diese können bereits heute 80-85% aller Serviceanfragen ohne menschliches Eingreifen bearbeiten.

ServiceNow erhöht erneut die Prognose

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hebt das Unternehmen seine Jahresprognose an. Für 2026 erwartet ServiceNow nun Abo-Umsätze zwischen 15,755 und 15,770 Mrd. US-Dollar, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund 21% im Jahresvergleich entspricht.

Auch weitere Kennzahlen entwickelten sich positiv:

Abo-Umsatz steigt 23% im Jahresvergleich auf 3,88 Mrd. US-Dollar.

auf 3,88 Mrd. US-Dollar. Remaining Performance Obligations (RPO) wachsen 22% im Jahresvergleich auf 29 Mrd. US-Dollar.

auf 29 Mrd. US-Dollar. Operative Marge bleibt bei 31,5% .

. Prognose für die Free-Cashflow-Marge bleibt bei 35%.

Die erneute Anhebung stärkt die ServiceNow Prognose und signalisiert, dass sich die Nachfrage trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds weiter beschleunigt.

Enterprise-KI widerlegt die "SaaSpocalypse"

CEO Bill McDermott erklärte, dass sich die Verkaufszyklen großer Unternehmenskunden trotz steigender KI-Investitionen nicht verlängert hätten. Vielmehr suchten Unternehmen zunehmend nach Lösungen, die Geschäftsprozesse automatisieren, anstatt lediglich Zugang zu Sprachmodellen bereitzustellen.

Davon profitiert ServiceNow als Plattform, die künstliche Intelligenz direkt mit den täglichen Unternehmensabläufen verbindet. Gleichzeitig baut der Konzern seine Partnerschaften mit Microsoft, NVIDIA und Accenture weiter aus und stärkt seine Marktposition durch die Übernahmen von Moveworks und Armis. Das Management räumte zwar ein, dass ein Teil der starken Quartalszahlen auf eine frühere Umsatzrealisierung bei US-Bundesbehörden zurückzuführen sei. Der entscheidende Wachstumstreiber bleibe jedoch die hohe Nachfrage nach der KI-Plattform.

ServiceNow zeigt erstmals messbare KI-Monetarisierung

Die wohl wichtigste Erkenntnis der Quartalszahlen ist, dass ServiceNow nicht lediglich KI-Modelle verkauft, sondern komplette Unternehmenslösungen mit messbarem wirtschaftlichem Nutzen.

Die KI-Spezialisten für ITSM lösen inzwischen 80-85% aller Serviceanfragen automatisch und verkürzen die Bearbeitungszeit von bis zu zwei Tagen auf rund 20 Minuten. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Kunden mit produktiv eingesetzten KI-Agenten innerhalb der vergangenen neun Monate verneunfacht.

Auch finanziell zahlt sich diese Entwicklung aus:

AI ACV liegt bereits über 1 Mrd. US-Dollar.

Ziel von mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar bis Ende 2026.

Neue KI-Produkte erzielen Preisaufschläge von 20-30%.

Nach Aussagen des Managements bezahlen Kunden zunehmend für konkrete Geschäftsergebnisse statt für den reinen Zugriff auf KI-Modelle. Dieses Geschäftsmodell könnte langfristig sowohl die Margen stabilisieren als auch den Wettbewerbsvorteil gegenüber reinen KI-Anbietern weiter ausbauen.

ServiceNow Prognose: Aktie bleibt technisch angeschlagen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die ServiceNow-Aktie reagiert mit deutlichen Kursgewinnen auf die Quartalszahlen. Dennoch notiert sie weiterhin rund 60% unter ihrem Allzeithoch. Selbst bei einem Kurs von etwa 105 US-Dollar wäre noch ein Anstieg von rund 20% erforderlich, um den exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) zurückzuerobern.

Aus Sicht der Börse Aktuell sprechen die erneut angehobene Prognose, das starke KI-Wachstum und die zunehmende Monetarisierung der Plattform für eine weiterhin konstruktive Entwicklung. Entscheidend wird nun sein, ob ServiceNow das hohe Wachstumstempo auch in den kommenden Quartalen bestätigen kann.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle ServiceNow Prognose?

ServiceNow erwartet für 2026 Abo-Umsätze von 15,755 bis 15,770 Mrd. US-Dollar und rechnet mit einem währungsbereinigten Wachstum von rund 21% im Jahresvergleich.

Warum steigt die ServiceNow-Aktie?

Die Aktie profitiert von besser als erwarteten Quartalszahlen, einer erneuten Anhebung der Jahresprognose und einer starken Entwicklung des KI-Geschäfts.

Welche Rolle spielt KI für ServiceNow?

KI entwickelt sich zum zentralen Wachstumstreiber. Der jährliche Vertragswert der KI-Produkte liegt bereits über 1 Mrd. US-Dollar und soll bis Ende 2026 auf mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar steigen.