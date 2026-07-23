Nasdaq 100 Prognose heute: Schwäche unter SMA20 und SMA50 - Nasdaq 100 Analyse für den 23.07.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.024 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst moderat erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Das Tagestief am Nachmittag wurde zurückgekauft, es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels nach Norden, wobei die Bewegung bereits am späten Nachmittag ausgelaufen ist. Die Notierungen bröckelten von hier aus wieder ab. Die Schwäche setzte sich zunächst auch im Nachthandel weiter fort, wobei sich eine Erholung dann im Frühhandel eingestellt hat. Die Verluste aus dem Nachthandel wurden wieder ausgeglichen.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Nasdaq 100 Prognose: Unter SMA20 und SMA50 bleibt der kurzfristige Ausblick leicht bärisch.

Unter SMA20 und SMA50 bleibt der kurzfristige Ausblick leicht bärisch. Nasdaq 100 Analyse: Die SMA200 bei 29.556 Punkten bleibt der zentrale Widerstand im übergeordneten Chartbild.

Die SMA200 bei 29.556 Punkten bleibt der zentrale Widerstand im übergeordneten Chartbild. Trading-Ausblick: Solange 28.944 Punkte nicht nachhaltig verteidigt werden, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht.

Nasdaq 100 Analyse für Donnerstag, den 23.07.2026

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 29.024 Punkten in den Handel. Zunächst konnte sich der Index im Vormittagshandel leicht erholen, gab die Gewinne im weiteren Verlauf jedoch wieder vollständig ab. Das Tagestief am Nachmittag wurde zwar gekauft, allerdings verlor die Erholung nach dem offiziellen Handelsstart bereits am späten Nachmittag an Dynamik. Im Anschluss setzte erneut Verkaufsdruck ein, der sich zunächst auch im Nachthandel fortsetzte. Im frühen Handel konnten die Verluste jedoch wieder vollständig aufgeholt werden.

22.07. 21.07. Erwartet* Ist* Tageshoch 29.196 29.213 29.208 29.196 Tagestief 28.821 28.916 28.922 28.821 Tagesschluss 29.013 29.163 Handelsspanne 375 Punkte 297 Punkte

*Betrachtungszeitraum 08:00 bis 22:00 Uhr.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 gestern zunächst unter der SMA20 (29.023 Punkte), jedoch noch oberhalb der SMA50 (29.039 Punkte). Die Erholung am Vormittag scheiterte zunächst an der SMA50. Im weiteren Verlauf fiel der Index zwar unter diese Durchschnittslinie, konnte jedoch einen bestätigten Stundenschluss darunter verhindern. Mit Beginn des US-Handels gelang zwar der Anstieg über die SMA20, eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marke blieb jedoch aus. Im weiteren Handelsverlauf fiel der Nasdaq 100 erneut unter beide gleitenden Durchschnitte zurück.

Aus charttechnischer Sicht verbessert sich das kurzfristige Bild erst, wenn der Nasdaq 100 per bestätigtem Stundenschluss sowohl die SMA20 als auch die SMA50 zurückerobert. Gelingt dies, könnte sich weiteres Potenzial bis an die SMA200 bei aktuell 29.187 Punkten eröffnen. Diese Durchschnittslinie stellt weiterhin einen bedeutenden Widerstand dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild wieder klar bullisch erscheinen lassen. Da SMA20 und SMA50 aktuell nahezu auf demselben Niveau verlaufen, benötigt der Index deutliche Dynamik, um beide Hürden zu überwinden. Misslingt dies, dürfte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 28.550/540 beziehungsweise 28.390/375 Punkte fortsetzen.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: neutral bis bärisch.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin, dass der Nasdaq 100 zuletzt zweimal an der SMA200 bei aktuell 29.556 Punkten gescheitert ist. Zwar gelang jeweils ein kurzfristiger Anstieg über diese Durchschnittslinie, eine nachhaltige Bestätigung blieb jedoch aus. Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 bei aktuell 28.952 Punkten als auch die SMA50 bei 29.144 Punkten aufgegeben. Während die SMA50 zunächst noch Unterstützung bot, sorgte die von oben fallende SMA20 schließlich für zusätzlichen Verkaufsdruck.

Zu Wochenbeginn gelang dem Nasdaq 100 erneut ein Anstieg an die SMA20, ehe dort wieder Verkäufe einsetzten. Erst nach dem jüngsten Rücksetzer konnte sich der Index wieder oberhalb der SMA20 etablieren und anschließend in Richtung der SMA50 steigen. Diese wurde jedoch im gestrigen Handel nicht erreicht.

Der Nasdaq 100 bewegt sich damit aktuell zwischen SMA20 und SMA50.

Ein Ausbruch über die SMA50 könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis an die SMA200 eröffnen.

Ein Rückfall unter die SMA20 würde dagegen das Risiko einer erneuten Ausweitung der Abwärtsbewegung deutlich erhöhen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: neutral.

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 28.944 Punkten und damit rund 80 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 28.944 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

28.965/967 - 28.990/992 - 29.022/024 - 29.045/047 - 29.070/072 - 29.088/090 - 29.105/107 - 29.125/127 - 29.146/148 - 29.169/171 - 29.185/187 - 29.206/208 - 29.223/225 - 29.241/243 - 29.265/267 Punkte.

Oberhalb von 29.265/267 Punkten wären anschließend 29.283/285, 29.307/309, 29.325/327, 29.345/347, 29.362/364, 29.388/390, 29.409/411, 29.434/436, 29.455/457 sowie 29.471/473 Punkte erreichbar.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 28.944 Punkten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

28.924/922 - 28.903/901 - 28.879/881 - 28.854/852 - 28.833/831 - 28.811/809 - 28.787/785 Punkten.

Unterhalb davon wären weitere Abgaben bis 28.770/768, 28.749/747, 28.732/730, 28.713/711, 28.687/685, 28.669/667, 28.650/648, 28.632/630, 28.611/609, 28.590/588, 28.569/567, 28.546/544, 28.524/522 sowie 28.499/497 Punkte möglich.

Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

28.952

29.022/29.039

29.144/29.187

29.227/29.265

29.344/29.496

29.413

29.556

Unterstützungen

28.917

28.825

28.795/28.710

28.690/28.635

28.599

28.385

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die technische Ausgangslage bleibt angespannt. Kurzfristig dominieren die Verkäufer, solange der Nasdaq 100 unter SMA20 und SMA50 notiert. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über beide Durchschnittslinien würde die Chancen auf eine Erholung bis an die SMA200 erhöhen. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Für den heutigen Handel erwarten wir eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Entwicklung.

Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:

Bullisches Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Erwartete Tagesrange: 28.833 bis 29.347 Punkte.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Kurzfristig ist die Nasdaq 100 Prognose neutral bis leicht bärisch. Erst Kurse über SMA20 und SMA50 würden das Chartbild verbessern.

Was zeigt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?

Die Charttechnik signalisiert weiterhin Widerstände an SMA20, SMA50 und SMA200. Unterhalb dieser Marken bleibt der Verkaufsdruck bestehen.

Welche Marken sind heute entscheidend?

Wichtig sind 28.944 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke, die SMA50 bei 29.144 Punkten sowie die SMA200 bei 29.556 Punkten.