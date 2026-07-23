Börse Aktuell: Brent Ölpreis steigt nach Angriff im Roten Meer - Dollar unter Druck

- Der Brent Ölpreis steigt nach Angriffen auf saudische Tanker auf den höchsten Stand seit Juni.
- Die Börse Aktuell wird von geopolitischen Risiken und Sorgen um die globale Ölversorgung bestimmt.
- Während Asiens Börsen kräftig zulegen, belasten schwache Reaktionen auf US-Tech-Zahlen die westlichen Märkte.
- Der Brent Ölpreis steigt nach Angriffen auf saudische Tanker auf den höchsten Stand seit Juni.
- Die Börse Aktuell wird von geopolitischen Risiken und Sorgen um die globale Ölversorgung bestimmt.
- Während Asiens Börsen kräftig zulegen, belasten schwache Reaktionen auf US-Tech-Zahlen die westlichen Märkte.
Die Börse Aktuell wird von geopolitischen Spannungen dominiert. Der erste direkte Angriff der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf saudische Öltanker im Roten Meer hat an den Finanzmärkten sofortige Reaktionen ausgelöst. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation und möglichen Vergeltungsschlägen der USA trieb den Brent Ölpreis auf den höchsten Stand seit Juni, während der US-Dollar überraschend unter Druck geriet.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Brent Ölpreis erreicht höchsten Stand seit Juni
Die Lage rund um die strategisch wichtige Schifffahrtsroute in der Meerenge Bab al-Mandab verschärft sich deutlich. Berichte über den Angriff auf zwei saudische Tanker ließen den Brent Ölpreis zeitweise um rund 3% steigen. Der September-Future überschritt erstmals seit Juni die Marke von 97 US-Dollar je Barrel.
Nach dem Kontraktwechsel auf der xStation-Plattform notiert Brent im Oktober-Kontrakt aktuell bei knapp 92 US-Dollar je Barrel. Der Preisunterschied ist auf den Wechsel des Futures-Kontrakts zurückzuführen.
Warum der Brent Ölpreis steigt
- Geopolitisches Risiko: Erstmals richtet sich ein Angriff direkt gegen kommerzielle Öltransporte in der Region. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Reaktion der USA.
- Sorgen um die Versorgung: Anleger preisen zunehmend mögliche Unterbrechungen der Lieferketten über das Rote Meer und den Suezkanal ein. Diese Route zählt zu den wichtigsten Versorgungswegen für den asiatischen Markt.
Technisch bleibt der Aufwärtstrend beim Brent Ölpreis intakt, auch wenn es zuletzt zu einer Reaktion an der 100-Perioden-Linie kam. Die nächste wichtige Widerstandszone liegt zwischen 96 und 98 US-Dollar je Barrel.
Börse Aktuell: Dollar verliert trotz Krisenlage an Stärke
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Am Devisenmarkt zeigt sich ein ungewöhnliches Bild. Obwohl die geopolitischen Risiken zunehmen, verliert der Dollar-Index rund 0,2%. Anders als zu Beginn des Konflikts betrachten Investoren den Greenback derzeit offenbar nicht mehr als bevorzugten sicheren Hafen.
Der australische Dollar zählt zu den stärksten Währungen des Tages und gewinnt bis zu 0,3%, unterstützt von überraschend starken Arbeitsmarktdaten aus Australien. Auch der Euro legt vor der heutigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) um knapp 0,2% zu.
Börse Aktuell: Asien stark, Tech-Werte belasten westliche Märkte
An den Aktienmärkten zeigt sich ein gemischtes Bild. Während die meisten asiatischen Börsen zulegen, führt der südkoreanische Kospi die Gewinner mit einem Anstieg von mehr als 4% an. Gleichzeitig stehen die Futures auf europäische und US-amerikanische Indizes unter Druck.
Belastet wird die Stimmung vor allem durch die jüngsten Quartalszahlen großer US-Technologieunternehmen. Alphabet überzeugte zwar mit einem starken Wachstum im Cloud-Geschäft, gleichzeitig sorgen steigende Investitionsausgaben (CAPEX) für Skepsis. Auch Aktien von Tesla, IBM und Texas Instruments gerieten im nachbörslichen Handel unter Verkaufsdruck und belasteten damit die Stimmung im Technologiesektor.
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FAQ
Warum steigt der Brent Ölpreis?
Angriffe auf saudische Tanker erhöhen das Risiko von Lieferunterbrechungen über das Rote Meer und den Suezkanal.
Warum fällt der Dollar trotz der Krise?
Anleger suchen derzeit nicht mehr ausschließlich im US-Dollar Schutz, während andere Währungen von positiven Konjunkturdaten profitieren.
Wie reagieren die Aktienmärkte?
Asiatische Börsen legen deutlich zu, während europäische und US-amerikanische Futures durch schwächere Stimmung im Technologiesektor belastet werden.
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