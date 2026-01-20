Deutsche Telekom Prognose: DAX Gewinner am 19.01.2026

Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) war gestern per Xetra-Schluss mit einem Plus von 1,60 % der stärkste Wert im Index und damit der klare DAX Gewinner des Tages. Im Fokus steht nun die Frage, ob der Kursanstieg technisch bestätigt werden kann – entscheidend für die kurzfristige Deutsche Telekom Prognose.

► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE

🚀 Key Takeaways

Deutsche Telekom ist DAX Gewinner: DTE führte am 19.01.2026 die Gewinnerliste an und schloss per Xetra mit +1,60 % als stärkster DAX-Wert. Deutsche Telekom Prognose kurzfristig entscheidend: Der Kurs liegt wieder über der SMA50 (27,34 EUR) – jetzt zählt die Bestätigung und ein Durchbruch über die SMA20 (27,64 EUR) als nächstes Signal. Trend bleibt fragil: Im Tages- und 4h-Chart überwiegt weiterhin ein bärisches/neutral bis bärisches Bild; erst oberhalb der SMA200 (30,07 EUR) würde sich die Lage deutlich entspannen.

Deutsche Telekom Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild hat die Deutsche Telekom Aktie im Jahr 2024 an Substanz verloren. Zwar kam es immer wieder zu Erholungsbewegungen, diese wurden jedoch regelmäßig von Gewinnmitnahmen begleitet. Im November wurde das Jahrestief markiert, anschließend stabilisierte sich die Aktie in einer Konsolidierung.

Mitte Dezember setzte Kaufinteresse ein und schob den Kurs wieder über die Marke von 28 EUR. Diese Bewegung wurde jedoch in den letzten Handelstagen erneut abverkauft. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem stabilen Abwärtskanal, was im Tageschart klar erkennbar ist.

Auffällig ist, dass die Aktie in den vergangenen Monaten bei Erholungen mehrfach an der SMA50 (aktuell 27,34 EUR) gescheitert ist. Zuletzt gelang jedoch der Sprung über diese Linie, der Rücksetzer wurde dabei von der SMA50 gestützt. Gestern bildete die Aktie eine längere grüne Tageskerze und schloss erneut über der SMA50, erreichte jedoch die SMA20 (aktuell 27,64 EUR) noch nicht vollständig.

Mögliche Szenarien (Tageschart)

Bullisches Szenario:

Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, könnte die Aktie mit einer weiteren grünen Tageskerze an und über die SMA20 laufen. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Linie – idealerweise mit Bestätigung am Folgetag – würde das Chartbild spürbar entspannen. In diesem Fall steigt die Chance, dass die Aktie die SMA200 (aktuell 30,07 EUR) anlaufen kann. Diese Linie war bereits Mitte 2024 ein massiver Widerstand, an dem mehrere Ausbruchsversuche scheiterten. Sollte die SMA200 erreicht werden, ist eine engmaschige Beobachtung im Widerstandsbereich sinnvoll.

Bärisches Szenario:

Wird der Tagesschluss von gestern nicht bestätigt, droht eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung SMA50. Deutlich bärisch würde sich das Chartbild eintrüben, wenn die Aktie wieder unter SMA50 und SMA20 fällt, sich darunter etabliert und anschließend den Kontakt zu den Durchschnittslinien verliert. In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch / neutral

YouTube Trading Videos

Deutsche Telekom Prognose: Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein schwieriges technisches Umfeld. Bereits im Oktober kämpfte die Aktie mit der SMA200 (aktuell 27,78 EUR), wurde jedoch nach Süden abgewiesen. Weder die SMA20 (27,94 EUR) noch die SMA50 (27,74 EUR) boten in der Schwächephase nennenswerten Support. Erst Mitte November gelang der Rücklauf in den Bereich dieser Durchschnittslinien.

Zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie dynamisch von der SMA50 an und über die SMA200 schieben, setzte jedoch direkt wieder unter alle Durchschnittslinien zurück. Gestern wurde im Handel eine kleinere Entlastungsbewegung ausgebildet.

Bewertung (4h-Chart)

Solange die Aktie unter SMA50 / SMA200 notiert, bleibt das Risiko einer Fortsetzung der Schwäche bestehen. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite wären zunächst das Jahrestief 2025 bei 25,98 EUR sowie übergeordnet die 24-EUR-Marke.

Die laufende Erholung könnte sich heute fortsetzen und den Kurs wieder in den Bereich von SMA50 und SMA200 führen. Knapp darüber verläuft zusätzlich die SMA20. Damit müsste die Aktie alle drei Linien in einem Zug überwinden, um wieder klarere Perspektiven auf der Oberseite zu eröffnen. Ob sich dieses Muster bestätigt, bleibt abzuwarten – insbesondere die SMA200 gilt weiterhin als zentrale Hürde.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts

Wichtige Kursmarken der Deutschen Telekom Aktie

Widerstände

27,64

27,74

27,78

27,86

27,94

30,07

31,65

32,03

33,49

34,40

Unterstützungen

27,52

27,34

26,95

26,51

26,18

25,98

25,67

* Angaben jeweils per Xetra-Schluss

AKTIEN GRATIS HANDELN!*