Deutsche Telekom Prognose: DAX Gewinner am 19.01.2026

- Deutsche Telekom ist DAX Gewinner: DTE führte am 19.01.2026 die Gewinnerliste an und schloss per Xetra mit +1,60 % als stärkster DAX-Wert
- Deutsche Telekom Prognose kurzfristig entscheidend: Der Kurs liegt wieder über der SMA50 (27,34 EUR)
- Trend bleibt fragil: Im Tages- und 4h-Chart überwiegt weiterhin ein bärisches/neutral bis bärisches Bild
- Deutsche Telekom ist DAX Gewinner: DTE führte am 19.01.2026 die Gewinnerliste an und schloss per Xetra mit +1,60 % als stärkster DAX-Wert
- Deutsche Telekom Prognose kurzfristig entscheidend: Der Kurs liegt wieder über der SMA50 (27,34 EUR)
- Trend bleibt fragil: Im Tages- und 4h-Chart überwiegt weiterhin ein bärisches/neutral bis bärisches Bild
Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) war gestern per Xetra-Schluss mit einem Plus von 1,60 % der stärkste Wert im Index und damit der klare DAX Gewinner des Tages. Im Fokus steht nun die Frage, ob der Kursanstieg technisch bestätigt werden kann – entscheidend für die kurzfristige Deutsche Telekom Prognose.
► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE
🚀 Key Takeaways
-
Deutsche Telekom ist DAX Gewinner: DTE führte am 19.01.2026 die Gewinnerliste an und schloss per Xetra mit +1,60 % als stärkster DAX-Wert.
-
Deutsche Telekom Prognose kurzfristig entscheidend: Der Kurs liegt wieder über der SMA50 (27,34 EUR) – jetzt zählt die Bestätigung und ein Durchbruch über die SMA20 (27,64 EUR) als nächstes Signal.
-
Trend bleibt fragil: Im Tages- und 4h-Chart überwiegt weiterhin ein bärisches/neutral bis bärisches Bild; erst oberhalb der SMA200 (30,07 EUR) würde sich die Lage deutlich entspannen.
Deutsche Telekom Prognose: Chartcheck im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild hat die Deutsche Telekom Aktie im Jahr 2024 an Substanz verloren. Zwar kam es immer wieder zu Erholungsbewegungen, diese wurden jedoch regelmäßig von Gewinnmitnahmen begleitet. Im November wurde das Jahrestief markiert, anschließend stabilisierte sich die Aktie in einer Konsolidierung.
Mitte Dezember setzte Kaufinteresse ein und schob den Kurs wieder über die Marke von 28 EUR. Diese Bewegung wurde jedoch in den letzten Handelstagen erneut abverkauft. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem stabilen Abwärtskanal, was im Tageschart klar erkennbar ist.
Auffällig ist, dass die Aktie in den vergangenen Monaten bei Erholungen mehrfach an der SMA50 (aktuell 27,34 EUR) gescheitert ist. Zuletzt gelang jedoch der Sprung über diese Linie, der Rücksetzer wurde dabei von der SMA50 gestützt. Gestern bildete die Aktie eine längere grüne Tageskerze und schloss erneut über der SMA50, erreichte jedoch die SMA20 (aktuell 27,64 EUR) noch nicht vollständig.
Mögliche Szenarien (Tageschart)
Bullisches Szenario:
Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, könnte die Aktie mit einer weiteren grünen Tageskerze an und über die SMA20 laufen. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Linie – idealerweise mit Bestätigung am Folgetag – würde das Chartbild spürbar entspannen. In diesem Fall steigt die Chance, dass die Aktie die SMA200 (aktuell 30,07 EUR) anlaufen kann. Diese Linie war bereits Mitte 2024 ein massiver Widerstand, an dem mehrere Ausbruchsversuche scheiterten. Sollte die SMA200 erreicht werden, ist eine engmaschige Beobachtung im Widerstandsbereich sinnvoll.
Bärisches Szenario:
Wird der Tagesschluss von gestern nicht bestätigt, droht eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung SMA50. Deutlich bärisch würde sich das Chartbild eintrüben, wenn die Aktie wieder unter SMA50 und SMA20 fällt, sich darunter etabliert und anschließend den Kontakt zu den Durchschnittslinien verliert. In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch / neutral
YouTube Trading Videos
Deutsche Telekom Prognose: Chartcheck im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich ein schwieriges technisches Umfeld. Bereits im Oktober kämpfte die Aktie mit der SMA200 (aktuell 27,78 EUR), wurde jedoch nach Süden abgewiesen. Weder die SMA20 (27,94 EUR) noch die SMA50 (27,74 EUR) boten in der Schwächephase nennenswerten Support. Erst Mitte November gelang der Rücklauf in den Bereich dieser Durchschnittslinien.
Zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie dynamisch von der SMA50 an und über die SMA200 schieben, setzte jedoch direkt wieder unter alle Durchschnittslinien zurück. Gestern wurde im Handel eine kleinere Entlastungsbewegung ausgebildet.
Bewertung (4h-Chart)
Solange die Aktie unter SMA50 / SMA200 notiert, bleibt das Risiko einer Fortsetzung der Schwäche bestehen. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite wären zunächst das Jahrestief 2025 bei 25,98 EUR sowie übergeordnet die 24-EUR-Marke.
Die laufende Erholung könnte sich heute fortsetzen und den Kurs wieder in den Bereich von SMA50 und SMA200 führen. Knapp darüber verläuft zusätzlich die SMA20. Damit müsste die Aktie alle drei Linien in einem Zug überwinden, um wieder klarere Perspektiven auf der Oberseite zu eröffnen. Ob sich dieses Muster bestätigt, bleibt abzuwarten – insbesondere die SMA200 gilt weiterhin als zentrale Hürde.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts
Wichtige Kursmarken der Deutschen Telekom Aktie
Widerstände
-
27,64
-
27,74
-
27,78
-
27,86
-
27,94
-
30,07
-
31,65
-
32,03
-
33,49
-
34,40
Unterstützungen
-
27,52
-
27,34
-
26,95
-
26,51
-
26,18
-
25,98
-
25,67
* Angaben jeweils per Xetra-Schluss
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
ETF Analyse der Woche 🔴 VanEck Global Real Estate UCITS ETF
DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Donnerstag: Daimler Truck Holding Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 23.01.26 – Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.