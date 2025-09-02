KEY TAKEAWAYS

Geht es per Tagesschluss wieder unter die SMA50, so könnte sich die Aktie an der SMA20 erholen und versuchen erneut über die SMA50 zu laufen und sich darüber zu etablieren. Hält die SMA20 aber nicht als Support und geht es unter diese Durchschnittslinie, so müsste die aktuelle Bewegung als Fehlausbruch interpretiert werden.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie im Fokus

Am 01.09.2025 zählten per Xetra-Schluss 25 Aktien zu den DAX Gewinnern, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze stand die Rheinmetall Aktie (RHM), die mit einem kräftigen Kursanstieg von +3,81 % den größten Tagesgewinn verbuchte. Auch Sartorius (+1,86 %) und die Commerzbank (+2,50 %) konnten zulegen.

Rheinmetall Aktie: Stärkster DAX Gewinner am Montag

Die Rheinmetall Aktie behauptete sich klar als stärkster Gewinner im DAX 40. Mit dem Kursplus von 3,81 % rückte der Rüstungskonzern erneut in den Fokus vieler Anleger.

Chartanalyse Rheinmetall Aktie (Tageschart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025.

Nach einem Rücksetzer im Februar konnte die Aktie mehrfach über die Marke von 1.250 EUR ausbrechen und neue Hochs erreichen. Das bisherige Top bei 1.937,50 EUR markierte den Höhepunkt der letzten Aufwärtsbewegung.

SMA20: aktuell bei 1.637,12 EUR – wichtige kurzfristige Unterstützung

SMA50: aktuell bei 1.718,66 EUR – entscheidender Widerstand im Tageschart

Letzter Schlusskurs: über SMA50, was ein bullisches Signal liefert

Wichtig wird, ob sich die Rheinmetall Aktie heute oberhalb der SMA50 etablieren kann. Gelingt dies, wäre ein erneuter Anlauf in Richtung Allzeithoch wahrscheinlich. Fällt der Kurs hingegen zurück unter SMA50 oder sogar SMA20, droht ein Fehlausbruch.

Chartanalyse Rheinmetall Aktie (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025.

Im 4h-Chart zeigt sich ein seitwärts gerichtetes Muster der letzten Wochen. Besonders relevant ist die SMA200 bei 1.731,79 EUR. Mehrfach scheiterte der Kurs hier am Widerstand.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das Chartbild aufhellen.

Rücksetzer könnten bis an die SMA20 laufen, wo Chancen auf Erholung bestehen.

Ein erneuter Abpraller an der SMA200 würde kurzfristige Schwäche signalisieren.

Prognose Rheinmetall Aktie

Übergeordnet (Daily): neutral bis bullisch

4h-Chart: neutral bis bullisch

Tagesprognose: Aufwärtsbewegung wahrscheinlich

Wichtige Widerstände:

1.747,19 | 1.757,19 | 1.762,75 | 1.787,30 | 1.859,17 | 1.882,10

Wichtige Unterstützungen:

1.737,12 | 1.731,79 | 1.718,66 | 1.637,12 | 1.620,33 | 1.558,60 (GAP)

Fazit: Rheinmetall Aktie als DAX Gewinner

Die Rheinmetall Aktie bleibt einer der spannendsten Werte im DAX. Mit dem gestrigen Kurssprung zählt sie klar zu den DAX Gewinnern. Entscheidend wird sein, ob die Aktie den Widerstand an der SMA200 nachhaltig überwinden kann. Dann wäre ein erneuter Test des Allzeithochs möglich.

FAQ zur Rheinmetall Aktie und den DAX Gewinnern

Warum war die Rheinmetall Aktie DAX Gewinner?

Die Rheinmetall Aktie war am 01.09.2025 der stärkste DAX Gewinner, weil sie per Xetra-Schluss ein Kursplus von 3,81 % erzielte. Damit lag sie vor allen anderen DAX 40 Aktien.

Wie entwickelte sich die Rheinmetall Aktie zuletzt im Chart?

Im Tageschart zeigte die Rheinmetall Aktie nach einem Rücksetzer eine Erholung über die SMA20 und SMA50. Ein Ausbruch über die SMA200 könnte die nächste Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch einleiten.

Welche Bedeutung hat Rheinmetall im DAX 40?

Rheinmetall zählt zu den Schwergewichten im DAX 40 und ist besonders in Phasen steigender Verteidigungsausgaben häufig einer der größten DAX Gewinner.

Wo liegen wichtige Unterstützungen und Widerstände der Rheinmetall Aktie?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 1.718 EUR (SMA50) und 1.637 EUR (SMA20). Widerstände zeigen sich bei 1.747 EUR, 1.787 EUR und 1.859 EUR.

Ist die Rheinmetall Aktie aktuell bullisch?

Die Prognose für die Rheinmetall Aktie ist neutral bis bullisch. Kann sich die Aktie über der SMA200 etablieren, wäre ein erneuter Test des Allzeithochs wahrscheinlich.