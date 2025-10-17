US Börsenstart: Börse stabilisiert sich – Trump-Initiative belastet Progyny, Uranwerte fallen 📉

US Börse heute: Leichte Gewinne – Banken stabil, Techs behaupten sich 📊

Die Börse USA startet am Freitag mit leichten Kursgewinnen, nachdem die Märkte in den letzten Tagen durch Verluste bei Regionalbanken belastet waren.

Aktuell notiert der Nasdaq 100 mit +0,1 % im Plus und hält sich oberhalb der 50-Tage-EMA (orange Linie) – ein technisches Signal für anhaltende Marktstabilität.

Gleichzeitig stehen Progyny und Uranium Energy Corp. im Fokus der Anleger, nachdem politische und geopolitische Nachrichten für deutliche Kursbewegungen sorgten.

🚀 Key Takeaways

US-Indizes stabilisieren sich: Nasdaq 100 mit +0,1 % über der 50-Tage-EMA – Erholung bei Regionalbanken. Progyny-Aktie fällt 13 %: Trumps IVF-Initiative sorgt für Unsicherheit über mögliche Auswirkungen. Uranaktien unter Druck: UEC, Cameco und Kazatomprom verlieren zweistellig – geopolitische Entspannung belastet Preise.

🏦 US Börse: Regionale Banken zeigen Erholungstendenzen

Nach den starken Verlusten der letzten Tage zeigen sich die Regionalbanken in den USA wieder etwas erholt.

Die Börse USA reagiert positiv auf die Stabilisierungstendenzen – Anleger scheinen die jüngsten Risiken im Bankensektor zunehmend einzupreisen.

Der Nasdaq 100 Index (US100) notiert leicht im Plus und bleibt technisch über der 50-Tage-EMA, was kurzfristig als bullisches Signal gewertet werden kann.

🧬 Progyny unter Druck – Trumps IVF-Initiative sorgt für Verunsicherung 💉

Ein zentrales Thema an der US Börse ist derzeit die Reaktion auf die neue IVF-Initiative der Trump-Regierung.

Das Programm zielt darauf ab, den Zugang zu künstlichen Befruchtungen (In-vitro-Fertilisation) zu erleichtern, deren Nutzung bislang durch hohe Kosten und fehlende Versicherungsabdeckung eingeschränkt war.

Die Aktie von Progyny (PGNY.US), einem führenden Anbieter von Fruchtbarkeitsleistungen, fiel am Freitagmorgen um 13 %.

Laut Bank of America könnte die Initiative zwar langfristig positiv wirken, doch die Details des Programms seien noch unklar.

Analyst Lutz erklärte, dass es noch unsicher ist, ob niedrigere Kosten tatsächlich zu höherer Nachfrage und mehr Versicherungsabschlüssen führen.

Trotz des Rückschlags sieht die Bank Progyny als gut positioniert, um von einer steigenden Nachfrage nach IVF-Behandlungen zu profitieren, und behält das Kauf-Rating bei.

⚛️ Uranaktien schwach – geopolitische Entspannung drückt Preise ☢️

Die Aktien von Uranium Energy Corp (UEC.US) verloren mehr als 10 %, begleitet von Rückgängen bei internationalen Wettbewerbern wie

Kazatomprom (KAP.UK) und

Cameco (CCJ.US).

Der gesamte Uransektor steht unter Druck. Neben Gewinnmitnahmen nach Rekordhochs könnte der Rückgang auch auf die neue Gesprächsbereitschaft zwischen Trump und Putin zurückzuführen sein.

Anleger befürchten, dass ein diplomatisches Tauwetter zu einer Lockerung bestehender oder geplanter Sanktionen gegen russisches Uran führen könnte.

Dies würde die Spotpreise für Uran belasten und den Preisdruck im Sektor erhöhen.

🧭 Fazit: US Börse mit gemischtem Bild – Stabilität bei Indizes, Druck bei Einzelwerten ⚖️

Die Börse USA zeigt sich zum Wochenausklang robust, doch die Volatilität bei Einzelwerten bleibt hoch.

📊 Kurzfazit:

Nasdaq 100 Index über 50-Tage-EMA – technische Stärke

Progyny mit zweistelligem Rückgang nach Trump-Ankündigung

Uranwerte unter Druck durch geopolitische Entspannung

Fazit:

Während die US-Indizes auf Erholungskurs bleiben, sorgen politische und geopolitische Nachrichten weiterhin für Bewegung bei Einzelwerten.

Trader sollten die Entwicklungen rund um Trumps politische Agenda und Rohstoffpreise aufmerksam verfolgen – sie könnten den Markt auch in der kommenden Woche prägen.

Nasdaq 100 Chart (D1)

Uranium Energy Corp Aktie Chart (D1)

