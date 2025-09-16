KEY TAKEAWAYS Bereits mit der Bewegung über die SMA50 hat sich das Tageschart wieder aufgehellt. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA50 bzw. der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an immer neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten übergeordnet die 2.350 EUR bzw. die 2.495/2.515 EUR sein. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Chartanalyse Rheinmetall Aktie – Tageschart Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Rücksetzer im Februar kletterte die Rheinmetall Aktie dynamisch über die Marke von 1.250 EUR. Ein Hoch bei 1.477,70 EUR wurde zwar abverkauft, doch die Aktie stabilisierte sich im Bereich der SMA20 (1.720,09 EUR) und SMA50 (1.729,90 EUR). Im weiteren Verlauf konnte das Papier ein neues Allzeithoch bei 1.937,50 EUR markieren. Rücksetzer an die SMA20 oder SMA50 erwiesen sich bislang als unkritisch, solange die Aktie sich oberhalb dieser Linien stabilisierte. Bullische Prognose: Solange die Rheinmetall Aktie oberhalb der SMA50 notiert, bleiben Kursziele von 2.350 EUR sowie 2.495–2.515 EUR realistisch. Chartanalyse Rheinmetall Aktie – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein bullisches Bild. Nach der Stabilisierung an der SMA200 (1.732,43 EUR) konnte die Aktie Ende August mit Momentum nach oben ausbrechen. Mehrfach bestätigte Rücksetzer an die SMA20 (1.828,57 EUR) und SMA50 (1.743,07 EUR) festigten die Aufwärtsbewegung. Widerstände: 1.950 EUR – 2.125 EUR – 2.350 EUR

Unterstützungen: 1.904 EUR – 1.839 EUR – 1.732 EUR Fazit – Rheinmetall Aktie als klarer DAX Gewinner Die Rheinmetall Aktie war am 15.09.2025 der eindeutige DAX Gewinner und überzeugte mit einem Tagesplus von +3,05 %. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Prognose bullisch. Solange wichtige gleitende Durchschnitte halten, sind weitere neue Hochs bei der Rheinmetall Aktie möglich. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.