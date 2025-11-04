Rheinmetall Prognose & DAX Tagesgewinner: RHM Aktie mit größtem Kursplus (03.11.2025)

Per Xetra Schluss notierten gestern (03.11.2025) 20 Aktien im Plus, 20 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Rheinmetall an, die sich um 3,67 Prozent verteuerten, Siemens Energy gewann weitere 2,92 Prozent, Mercedes Benz Group legte um 2,52 Prozent zu.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

✅ Drei Key Takeaways

Rheinmetall als DAX-Tagesgewinner:

Mit einem Kursplus von +3,67 % war Rheinmetall (RHM) die stärkste Aktie im DAX und konnte sich deutlich vom Markt absetzen.

Technische Ausgangslage neutral bis leicht positiv:

Nach dem Bruch der SMA20 und SMA50 zeigt sich im Tageschart eine mögliche Erholungsbewegung. Bleibt der Kurs oberhalb der SMA50 , ist ein weiterer Anstieg in Richtung SMA200 wahrscheinlich.

Kurzfristige Prognose: Aufwärts, mittelfristig neutral:

Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, besteht Potenzial für weitere Kursgewinne. Ein Rückfall unter 1.720 EUR würde das Chartbild jedoch wieder eintrüben.

Am Montag (03.11.2025) schlossen an der Xetra-Börse 20 DAX-Aktien im Plus und 20 im Minus. Rheinmetall (RHM) führte die Gewinnerliste an – und war damit der DAX Tagesgewinner. Die Aktie legte um 3,67 % zu. Ebenfalls stark präsentierten sich Siemens Energy mit +2,92 % und die Mercedes-Benz Group mit +2,52 %.

Rheinmetall Aktie – Technische Analyse und Prognose

Chartanalyse (Tageschart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Rheinmetall Aktie konnte im Juni ein Hoch ausbilden und fiel danach in eine Seitwärtsphase, die Ende Juli nach unten aufgelöst wurde. Erst ab Mitte August setzte eine Erholung ein, die bis zu einem neuen Jahreshoch bei 2.002 EUR führte. Dieses Hoch brachte jedoch keine Anschlusskäufe hervor – die Aktie gab Gewinne ab und fiel unter die SMA20 (1.781,50 EUR) und SMA50 (1.822,49 EUR).

Nach einer kurzen Erholung drehte der Kurs wieder nach unten. Im gestrigen Handel bildete sich jedoch eine deutliche grüne Tageskerze, was auf eine kurzfristige Stabilisierung hindeutet. Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, könnte die Aktie erneut in Richtung SMA20 und möglicherweise über die SMA50 hinauslaufen.

Bleibt die Bestätigung jedoch aus, droht eine Korrektur bis zum Oktober-Tief.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral

Chartanalyse (4-Stunden-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart stabilisierte sich Rheinmetall im September zunächst an der SMA200 (1.777,13 EUR), konnte sich aber nicht dauerhaft oberhalb dieser Linie etablieren. Nach Rücksetzern und einer Konsolidierung unterhalb der SMA20 (1.733,13 EUR) und SMA50 (1.761,41 EUR) gelang am 03.11.2025 ein Tagesschluss über der SMA50.

Wichtig für die heutige Entwicklung wird sein, ob sich die Aktie über der SMA50 halten und die SMA200 nachhaltig überwinden kann. Gelingt das, würde sich das Chartbild bullisch aufhellen und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wäre wahrscheinlich.

Scheitert der Kurs jedoch an der SMA200, könnten erneute Rücksetzer folgen – zunächst bis zur SMA20. Fällt die Aktie darunter, würde sich das Bild wieder eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Unterstützungen und Widerstände (Rheinmetall Aktie)

Widerstände:

1.777,13 | 1.781,50 | 1.802,71 | 1.822,49 | 1.860,70 (GAP) | 1.876,70 | 1.882,20 | 1.887,17 | 1.892,47 | 1.917,15 | 1.966,00

Unterstützungen:

1.761,41 | 1.733,13 | 1.725,94 | 1.723,71 | 1.558,60 (GAP) | 1.547,90 | 1.537,10 (GAP) | 1.494,45

Fazit – Rheinmetall Prognose im Überblick

Die Rheinmetall Aktie bleibt nach dem jüngsten Kurssprung der Top-DAX-Gewinner. Kurzfristig ist das technische Bild neutral bis leicht positiv, solange der Kurs oberhalb der SMA50 bleibt. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte den Weg zu neuen Hochs eröffnen. Im umgekehrten Fall droht ein Rückfall in die Unterstützungszone um 1.720 EUR.

