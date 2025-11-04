Hims & Hers Aktie – Telemedizin mit Potenzial: Jetzt Aktien kaufen? 💊

- Starkes Umsatzwachstum trotz durchwachsener Prognose
Die Hims & Hers Aktie steht wieder im Rampenlicht. Nach starken Umsätzen, einer angehobenen Jahresprognose und Gesprächen mit Novo Nordisk über den Verkauf von Wegovy-Spritzen könnte sich das Unternehmen als einer der spannendsten Player im Telemedizin- und Gesundheitsmarkt positionieren. Doch die Frage bleibt: Sollte man jetzt Hims & Hers Aktien kaufen oder auf Klarheit im Novo-Deal warten?
► Hims & Hers Health WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS.US
-
geschrieben von Jens Klatt
✅ Drei Key Takeaways
1️⃣ 💰 Starkes Umsatzwachstum trotz durchwachsener Prognose
Hims & Hers übertraf im dritten Quartal die Erwartungen mit einem Umsatz von 599 Mio. USD – mehr als die erwarteten 582 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie blieb mit 0,06 USD jedoch leicht hinter den Schätzungen zurück. Für 2025 erwartet das Unternehmen 2,34 bis 2,36 Mrd. USD Umsatz, ein Plus von fast 60 % im Jahresvergleich.
2️⃣ ⚖️ Deal mit Novo Nordisk als potenzieller Gamechanger
Die Gespräche mit Novo Nordisk über den Vertrieb von Wegovy-Spritzen könnten ein entscheidender Wachstumstreiber werden. Der mögliche Deal würde nicht nur den Zugang zum boomenden Markt für Gewichtsreduktionspräparate sichern, sondern auch Unsicherheiten beseitigen, die nach rechtlichen Auseinandersetzungen mit Novo bestanden.
3️⃣ 🌍 Expansion und neue Geschäftsbereiche stärken das Wachstum
Neben dem Fokus auf Gewichtsreduktion expandiert Hims & Hers in neue Bereiche wie hormonelle Gesundheit, Diagnostik und internationale Märkte.
Die Zahl der Abonnenten stieg um 21 % auf 2,5 Mio., was die wachsende Akzeptanz der personalisierten Gesundheitsplattform unterstreicht. Neue Produkte – etwa im Bereich Testosteron und Menopause – erweitern den adressierbaren Markt erheblich.
🧭 Fazit: Hims & Hers Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?
Die Hims & Hers Aktie zeigt enormes Wachstumspotenzial in einem Zukunftsmarkt, der Telemedizin, KI-gestützte Diagnostik und Lifestyle-Gesundheit vereint.
Der mögliche Novo-Nordisk-Deal könnte den Umsatzschub 2025 sichern und das Vertrauen der Anleger weiter stärken. Dennoch bleibt die Aktie volatil. Für langfristig orientierte Anleger, die an den Megatrend Gesundheit und Telemedizin glauben, kann sich ein Einstieg auf aktuellem Niveau lohnen – insbesondere bei Kursrücksetzern.
Hims & Hers Health Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Hims & Hers Health Aktie
1️⃣ Wie hat sich die Hims & Hers Aktie zuletzt entwickelt?
Die Hims & Hers Aktie legte nach den Quartalszahlen deutlich zu. Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 599 Mio. USD, was einem Plus von rund 60 % im Jahresvergleich entspricht. Zudem wuchs die Zahl der aktiven Abonnenten um 21 % auf 2,5 Mio. – ein starkes Signal für die wachsende Nachfrage im Telemedizin-Segment.
2️⃣ Sollte man jetzt Hims & Hers Aktien kaufen?
Die Aktie bietet langfristig attraktive Chancen durch das starke Wachstum in den Bereichen Telemedizin und KI-gestützte Diagnostik. Kurzfristig kann es jedoch zu Schwankungen kommen, besonders da der mögliche Deal mit Novo Nordisk über den Vertrieb von Wegovy-Spritzen noch nicht finalisiert ist. Wer an das Wachstumspotenzial des Gesundheitssektors glaubt, kann Rücksetzer zum Aktienkauf nutzen.
3️⃣ Warum ist Hims & Hers aktuell im Fokus der Anleger?
Hims & Hers steht im Mittelpunkt, weil das Unternehmen mit Novo Nordisk über eine Partnerschaft zur Distribution von Wegovy-Spritzen spricht. Dies könnte den Zugang zum Milliardenmarkt für Gewichtsreduktionspräparate sichern – ein entscheidender Wachstumstreiber für die kommenden Jahre.
4️⃣ Wie sind die Zukunftsaussichten der Hims & Hers Aktie?
Die Zukunftsaussichten sind positiv: Das Unternehmen expandiert international und investiert in neue Geschäftsfelder wie hormonelle Gesundheit, Diagnostik und Prävention. Durch den Fokus auf personalisierte Medizin und digitale Gesundheitsdienste könnte Hims & Hers langfristig zu einem der führenden Akteure im globalen Telemedizinmarkt werden.
5️⃣ Welche Risiken bestehen bei der Hims & Hers Aktie?
Risiken ergeben sich aus der hohen Bewertung, regulatorischen Unsicherheiten und der Abhängigkeit von Partnerschaften mit großen Pharmakonzernen. Zudem könnte der Wettbewerb im Bereich Online-Gesundheitsplattformen zunehmen. Anleger sollten daher die Markt- und Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen.
