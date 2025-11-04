DAX Prognose & DAX Aktuell: Deutsche Börse im Abwärtstrend

Das Wichtigste in Kürze Breiter Marktrückgang angesichts veränderter Stimmung

Nvidia und Deutsche Telekom bauen gemeinsam Rechenzentrum

Ferrari-Gewinn besser als erwartet

Philips legt nach Bekanntgabe von Aufträgen und EBITDA zu

Die europäischen Aktienmärkte starten mit deutlichen Verlusten in den Tag. Die Stimmung ist negativ, da Anleger derzeit riskantere Anlagen meiden. Ein möglicher Auslöser für kurzfristige Gewinnmitnahmen und eine Korrektur könnte die schwach aufgenommene Quartalsbilanz von Palantir sein. In Europa selbst gibt es heute weder wichtige Unternehmenszahlen noch relevante Konjunkturdaten, die einen so breiten Rückgang rechtfertigen würden. Besonders stark unter Druck steht der DAX, dessen Futures um bis zu 1,3 % nachgeben – damit liegt der deutsche Leitindex klar an der Spitze der Verlierer. Auch der CAC40 aus Frankreich sowie die spanischen (SPA35) und italienischen (ITA40) Indizes verlieren jeweils rund 1 %. Der britische FTSE 100 und der polnische WIG20 halten sich mit Rückgängen von etwa 0,8 % etwas besser. Quelle: Bloomberg Finance LP Marktanalyse & DAX Prognose Die plötzliche Korrektur an den europäischen Börsen ist breit angelegt, allerdings bei einem Handelsvolumen leicht unter dem Durchschnitt. Besonders stark betroffen sind Telekommunikation, Einzelhandel sowie die Rohstoff- und Minenbranche. In der technischen Analyse zeigt der DAX (DE40) ein schwächeres Bild. Der Kurs ist unter das Fibonacci-50-Niveau und die EMA25 gefallen und bewegt sich nun in der unteren Hälfte der sechsmonatigen Konsolidierung. Die Verluste stoppten am FIBO 61,8-Level, das zusätzlich durch die EMA100 unterstützt wird. Für Käufer ist es nun entscheidend, dass sich der Index über 23.800 Punkten stabilisiert, um anschließend das Ziel bei 24.100 Punkten anzusteuern. Gelingt dies nicht, droht ein weiterer Rückgang in Richtung 23.600 und dem FIBO 78,6-Level. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit der DAX Prognose: Der Markt bleibt kurzfristig unter Druck, während technische Unterstützungen genau beobachtet werden müssen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 24.100 Punkte wäre ein erstes Signal für eine Erholung. Makrodaten & Wirtschaftsausblick Heute stehen in Europa keine wichtigen Wirtschaftsdaten an. Anleger richten den Blick daher auf die US-JOLTS-Daten, die Aufschluss über die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt geben und Impulse für die kommenden Handelstage liefern könnten. Unternehmensnachrichten (DAX & Europa) Philips (PHIA.NL) – Der niederländische Medizintechnikkonzern überzeugt mit über den Erwartungen liegenden EBITDA-Zahlen. Besonders stark sind die Auftragseingänge aus den USA und Kanada. Aktie: +2,5 % .

Rio Tinto (RIO.UK) – Der Bergbaukonzern verliert fast 3 % nach einem Übernahmeangebot für Teck Resources (Kanada).

SAF-Holland (SFQ.DE) – Nach schwachen Verkaufsprognosen sinkt die Aktie um über 3 % .

Ferrari (RACE.IT) – Der Luxusautohersteller meldet einen EBITDA-Anstieg um 5 % , Nettoumsätze bei 382 Mio. € , und einen Gewinn je Aktie von 2,14 € . Aktie: +2,5 % .

Telefonica (TEF1.ES) – Die Aktie bricht um 11 % ein. Der Konzern prognostiziert einen starken Rückgang der freien Cashflows. Zudem belasten hohe Schulden und schwache Umsätze in Deutschland.

