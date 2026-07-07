DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie mit Tagesplus - Chartanalyse und Prognose

Zum Xetra-Handelsschluss am 06.07.2026 schlossen 19 DAX-Werte im Plus, während 21 Aktien den Handelstag mit Abschlägen beendeten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Rheinmetall Aktie, die um 3,24% zulegen konnte. Dahinter folgten Fresenius mit einem Plus von 2,02% sowie Deutsche Börse mit einem Kursgewinn von 1,80%.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Rheinmetall Aktie war mit einem Plus von 3,24% der stärkste DAX Gewinner des Handelstages.

war mit einem Plus von der stärkste des Handelstages. Der Schlusskurs oberhalb der SMA20 verbessert das kurzfristige Chartbild und eröffnet Chancen auf einen Anstieg bis zur SMA50 beziehungsweise zum Gap bei 1.153,20 EUR.

Ein Rückfall unter die SMA20 würde dagegen das Risiko eines Fehlausbruchs erhöhen und die Marke von 1.000 EUR wieder in den Fokus rücken.

DAX Gewinner des Tages

Rheinmetall Aktie: +3,24%

+3,24% Fresenius: +2,02%

+2,02% Deutsche Börse: +1,80%

Die Rheinmetall Aktie setzte sich damit als stärkster Wert im DAX an die Spitze der Tagesgewinner.

Rheinmetall Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der langfristige Chart zeigt, dass die Rheinmetall Aktie im November 2025 zunächst unter sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte zurückgefallen war. Zwar gelang anschließend eine Erholung, das Allzeithoch aus dem Jahr 2025 wurde jedoch nicht mehr erreicht. Stattdessen drehte der Kurs bereits zuvor wieder nach unten.

Zunächst konnte sich die Aktie an der SMA200 (aktuell 1.552,03 EUR) stabilisieren. Im weiteren Verlauf verlor jedoch auch die SMA50 (aktuell 1.191,36 EUR) ihre Unterstützungskraft. Mehrere Erholungsversuche scheiterten sowohl an der SMA50 als auch an der SMA200, wodurch sich der Abwärtstrend fortsetzte.

In den vergangenen Wochen liefen sämtliche Erholungsbewegungen an der SMA20 (aktuell 1.108,03 EUR) aus. Nach einem deutlichen Gap nach unten fiel die Rheinmetall Aktie zwischenzeitlich unter die Marke von 1.000 EUR, konnte sich zuletzt jedoch wieder erholen und bis an die SMA20 vorarbeiten.

Positiv zu werten ist, dass der Xetra-Schlusskurs erstmals wieder oberhalb der SMA20 lag. Entscheidend wird nun sein, ob dieser Ausbruch bestätigt werden kann.

Mögliche Szenarien

Kann die Rheinmetall Aktie den Schlusskurs oberhalb der SMA20 behaupten und mit einer weiteren positiven Tageskerze bestätigen, dürfte sich die Erholung zunächst in Richtung der SMA50 fortsetzen. Erst ein bestätigter Tagesschluss oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts würde das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Scheitert die Aktie dagegen bereits wieder an der SMA20 und bildet eine rote Tageskerze aus, würde die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs steigen. Sollte sich diese Schwäche am Folgetag bestätigen, könnte erneut die psychologisch wichtige Marke von 1.000 EUR in den Fokus rücken.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bärisch

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Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart wird deutlich, dass die Erholungsversuche der vergangenen Wochen mehrfach an der SMA20 (1.039,19 EUR) beziehungsweise der SMA50 (1.088,51 EUR) scheiterten. Nach dem Gap nach unten konnte sich die Aktie zuletzt jedoch wieder deutlich stabilisieren.

Mittlerweile notiert die Rheinmetall Aktie wieder oberhalb beider gleitenden Durchschnitte. Gelingt heute eine Fortsetzung der Erholung, dürfte zunächst das noch offene Gap bei 1.153,20 EUR angelaufen werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zur SMA200 bei aktuell 1.265,94 EUR eröffnen. Auf der Unterseite bleiben die SMA20 und SMA50 die ersten wichtigen Unterstützungen. Ein Rückfall unter diese Marken würde die laufende Erholung wieder deutlich in Frage stellen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

Tagesprognose für die Rheinmetall Aktie

Die kurzfristige technische Ausgangslage hat sich durch den Schlusskurs oberhalb der SMA20 verbessert. Solange die Aktie dieses Niveau verteidigt, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung und einen Test des offenen Gaps.

Tagesprognose: Aufwärts

Wichtige Widerstände

1.118,13 EUR

1.153,20 EUR (Gap)

1.165,94 EUR

1.191,36 EUR

1.207,80 EUR

1.279,67 EUR

1.304,40 EUR

1.324,60 EUR (Gap)

Wichtige Unterstützungen

1.108,03 EUR

1.105,63 EUR

1.088,51 EUR

1.053,55 EUR

1.039,19 EUR

993,28 EUR

968,18 EUR

881,00 EUR (Gap)

830,90 EUR (Gap)

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FAQ zur Rheinmetall Aktie

Warum war die Rheinmetall Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Rheinmetall Aktie legte am 06.07.2026 im Xetra-Handel um 3,24% zu und erzielte damit den höchsten Tagesgewinn aller DAX-Werte.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Rheinmetall Aktie?

Kurzfristig bleibt die Einschätzung positiv. Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 1.153 EUR und darüber hinaus.

Welche Kursmarken sind jetzt entscheidend?

Auf der Oberseite stehen insbesondere 1.153,20 EUR, 1.191,36 EUR und 1.265,94 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1.108 EUR, 1.088 EUR sowie im Bereich von 1.000 EUR.